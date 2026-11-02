Jubilados: con muchos cambios, el calendario de pagos para noviembre

El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para el undécimo mes. Cómo afecta el feriado y de cuánto será el haber con el aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene definido el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados. El cronograma tendrá cambios en relación a los meses anteriores por los feriados que habrá a partir de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Comenzarán algo después de lo habitual, el miércoles 11 y habrá un día que cobrarán tres terminaciones de DNI para agilizar el proceso de pago.

Durante noviembre, los haberes previsionales tendrán un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. De esta manera, la jubilación mínima se ubicará en $444.158,45, mientras que, con el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber más bajo alcanzarán un total de $514.158,45.

Calendario ANSES de noviembre: jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben un haber mensual inferior o igual al mínimo cobran en las siguientes fechas según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los titulares del sistema que perciben haberes superiores a la mínima tienen asignada su propia grilla de acreditación ordenadas según la terminación de su documento personal:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro de noviembre

Las Pensiones No Contributivas también comenzarán a pagarse el miércoles 11 de noviembre. Este grupo incluye diferentes prestaciones administradas por ANSES, como las pensiones por invalidez, vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, según el régimen correspondiente.

A diferencia de las jubilaciones, el cronograma de las PNC reúne dos terminaciones de documento por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro en ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar sus pagos a través del sitio oficial de ANSES. Para consultar la liquidación, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y buscar la información de sus haberes previsionales.

También pueden utilizar la herramienta de consulta de fecha y lugar de cobro disponible en la página del organismo. Este servicio permite comprobar cuándo se acredita la prestación y cuál es el medio de pago asignado.