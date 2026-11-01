Jubilados: cuánto cobran con aumento en noviembre

ANSES confirmó un aumento del 1,93% para las jubilaciones de noviembre y mantiene el bono de $70.000. Cuánto se cobra según el tipo de prestación

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en noviembre de 2026 un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones previsionales. El incremento es del 1,93% y alcanzará tanto a quienes cobran la jubilación mínima como a los beneficiarios de haberes superiores, además de otras prestaciones que administra el organismo.

La actualización responde a la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y fue oficializada mediante la Resolución 304/2026. Con los nuevos valores, la jubilación mínima superará los $444.000, mientras que el haber máximo se acercará a los $3 millones. A estos importes se sumará, cuando corresponda, el bono extraordinario que el Gobierno mantiene para los beneficiarios de menores ingresos.

El incremento también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). De esta manera, millones de beneficiarios tendrán modificaciones en sus ingresos durante noviembre, aunque el monto final dependerá del tipo de prestación y de los adicionales que les correspondan.

Jubilados de ANSES: cuánto cobran en noviembre con el aumento

Con el aumento, los importes de noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,46.

Jubilación máxima: $2.988.765,82.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $310.910,92.

Pensión No Contributiva para madres de siete hijos: $444.158,46.

Estos valores corresponden a los haberes establecidos para noviembre, antes de los descuentos que puedan aplicarse y sin incluir el bono extraordinario. La movilidad previsional vigente establece que los aumentos se calculan a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Por ese motivo, la inflación de septiembre determina la actualización de noviembre.

Bono de $70.000: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima

Además del incremento mensual, el Gobierno mantiene en noviembre el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos.

El refuerzo se paga completo a quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo. En cambio, quienes cobran una prestación superior a ese valor, pero inferior al límite establecido, reciben un importe proporcional.

De esta manera, los ingresos de noviembre quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima: $514.158,46, incluyendo el bono de $70.000.

Titulares de PUAM: $425.326,77, con el refuerzo completo.

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez: $380.910,92, incluyendo el bono.

Madres de siete hijos con PNC: $514.158,46, con el adicional de $70.000.

Para los jubilados que cobran más de la mínima, el bono disminuye progresivamente hasta alcanzar el límite de $514.158,46 entre haber y refuerzo. Por ejemplo, una persona que percibe una jubilación de $480.000 recibirá un bono de $34.158,46. En cambio, quienes superan el límite establecido no acceden al beneficio.

Es importante recordar que el bono permanece congelado en $70.000, por lo que no se actualiza mediante la fórmula de movilidad. Esto significa que, para quienes cobran el haber mínimo más el refuerzo, el incremento porcentual del ingreso total resulta inferior al 1,93% aplicado sobre la jubilación.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre de 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a noviembre, que tendrá modificaciones por los feriados del mes.

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre, mientras que el cronograma para quienes perciben haberes superiores se iniciará el martes 24. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre para los beneficiarios de jubilaciones superiores al mínimo.

Los titulares pueden consultar el día de cobro y el detalle de su liquidación mediante Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.