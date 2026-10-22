Visita del Papa León XIV a la Argentina: CABA empieza a cortar calles desde este finde

Con el objetivo de comenzar a montar las estructuras en la zona donde el Santo Padre presidirá la Misa, el gobierno porteño empieza los trabajos

Tras superar con éxito su reciente intervención quirúrgica y con un cuadro de salud plenamente restablecido, el Papa León XIV ratificó su histórica gira por Sudamérica que lo traerá a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

En el marco de los preparativos logísticos para recibir al Pontífice, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el inicio de un operativo especial de tránsito que incluirá cortes de calles y desvíos progresivos a partir de este fin de semana en la zona del Monumento a los Españoles (Palermo), escenario central de las actividades masivas.

CABA: cortes de tránsito por los preparativos de la visita del Papa León XIV

El esquema de interrupciones de tránsito programado por el Ministerio de Seguridad porteño para el armado de los escenarios y estructuras se desplegará en distintas etapas:

Sábado 24 de octubre (madrugada a mañana): Corte total sobre la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre las avenidas Colombia y Sarmiento.

Sábado 24 de octubre (mañana) al martes 3 de noviembre: Cortes parciales sobre Av. del Libertador entre Colombia y Sarmiento, dejando únicamente dos carriles habilitados por mano.

Miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: Interrupciones totales y progresivas sobre Av. del Libertador, ampliando la restricción desde la avenida Olleros hasta Ugarteche.

El mapa que compartió el gobierno porteño con la zona de tránsito afectada por la visita del Papa

Las autoridades de la Ciudad indicaron que el esquema operativo podrá sufrir modificaciones dinámicas a medida que avancen los trabajos de montaje, por lo que se comunicarán actualizaciones periódicas sobre los desvíos del transporte público y las arterias alternativas.

"Allá vamos": la respuesta del Papa León a unos argentinos en el Vaticano

El Papa León XIV recibió este miércoles a dos religiosos argentinos en el Vaticano. Cuando le dijeron "Padre, te esperamos en Córdoba", el pontífice respondió: "Allá vamos". La frase renovó la esperanza por la visita papal a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El diálogo ocurrió durante la audiencia pública semanal en la Plaza de San Pedro. Los religiosos Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco

León confirmó el encuentro a TN durante la madrugada en Roma. Participaba del 4º Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, un programa de formación permanente organizado por el grupo Tutti Fratelli.

El grupo está integrado por hermanos miembros de los gobiernos generales de algunas congregaciones religiosas de hermanos que tienen sus sedes en Roma.

La agenda completa del Papa León XIV en Argentina

La visita papal contempla cinco encuentros masivos con participación del público distribuidos entre la Capital Federal, el Conurbano bonaerense, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján:

Domingo 8 de noviembre: Arribo e itinerario institucional

17:00 h: Visita al Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín (Retiro, CABA).

17:20 h: Ceremonia de bienvenida oficial en la Casa Rosada.

17:50 h: Audiencia privada con el Presidente de la Nación en Casa Rosada.

18:30 h: Encuentro con autoridades, referentes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (Centro Cultural Domingo F. Sarmiento).

Lunes 9 de noviembre: Misa multitudinaria y actividades pastorales

09:15 h: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole.

11:30 h: Santa Misa en el Monumento a los Españoles (Avenidas del Libertador y Sarmiento, CABA).

16:10 h: Encuentro con el mundo del trabajo y sindicatos en la Universidad Católica Argentina (UCA, Puerto Madero).

17:30 h: Reunión ecuménica con líderes religiosos en el Palacio San Martín.

18:45 h: Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

19:45 h: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: Traslado a Córdoba y vigilia juvenil

10:00 h: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba.

15:15 h: Encuentro con la vida consagrada y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

16:55 h: Regreso aéreo a Buenos Aires.

20:15 h: Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles (Palermo, CABA).

Miércoles 11 de noviembre: Misa de clausura y despedida