"Allá vamos": la reacción de León XIV cuando le preguntaron por su viaje a la Argentina

Tras el diálogo durante la audiencia en el Vaticano, crecen las expectativas de fieles ante el posible viaje del máximo referente católico

El Papa León XIV recibió este miércoles a dos religiosos argentinos en el Vaticano. Cuando le dijeron "Padre, te esperamos en Córdoba", el pontífice respondió: "Allá vamos". La frase renovó la esperanza por la visita papal a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El diálogo ocurrió durante la audiencia pública semanal en la Plaza de San Pedro. Los religiosos Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano que vive en la comunidad de Malvinas, se acercaron al Papa.

León confirmó el encuentro a TN durante la madrugada en Roma. Participaba del 4º Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, un programa de formación permanente organizado por el grupo Tutti Fratelli.

El grupo está integrado por hermanos miembros de los gobiernos generales de algunas congregaciones religiosas de hermanos que tienen sus sedes en Roma.

Cómo encontraron al Papa los religiosos argentinos tras la cirugía

Fernando León describió al pontífice en una entrevista. "Sonriente, entregado, agregaría entusiasta y totalmente lúcido", dijo sobre su estado general.

Pero agregó un matiz importante. "También cansado, como quien ha sido intervenido quirúrgicamente hace solo una semana." La operación de pulmón había sido el 13 de octubre.

Cuando le preguntaron por la reacción del Papa ante la mención de Córdoba, León fue preciso. "Sereno, contento, seguro y agradecido, como si nunca hubiera dudado en hacer esa visita."

La arquidiócesis de Córdoba publicó la noticia en su sitio web. El titular fue directo: "Padre, te esperamos en Córdoba": el saludo que renovó nuestra esperanza.

Qué dijo el religioso argentino sobre el encuentro con el Papa

Fernando León escribió una carta para la comunidad arquidiocesana de Córdoba. iProfesional tuvo acceso al texto completo.

"Hoy tuvimos, como grupo de Tutti Fratelli -50 religiosos hermanos, de 12 congregaciones, de 25 nacionalidades, de los 5 continentes-, la audiencia pública de los miércoles con el Papa León XIV", comenzó el religioso.

Luego describió el momento clave. "Pudimos darle la mano y decirle: 'Padre, te esperamos en Córdoba'; a lo que respondió: 'Allí estaré'." El grupo buscaba conseguir la foto del encuentro que tomó L'Osservatore Romano.

León compartió su impresión personal del pontífice. "Más allá de su sonrisa y buena disposición, me dio toda la sensación de haber estado delante de un hombre que está entregándolo todo."

El religioso fue más lejos en su descripción. "Se lo veía cansado, se lo veía como después de una cirugía de pulmón... No se imaginen a 'SuperLeón'... lo que ví, más bien, es un sucesor de Pedro, dispuesto a dar la vida por el Maestro", escribió en su carta.

Era la primera audiencia pública del Papa tras la intervención. La mañana era tormentosa, húmeda, por momentos diluviante. "Y allí estuvo: humilde, entregado, sonriente... me emociono al recordarlo", agregó León.

La catequesis papal fue sobre el segundo capítulo de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El tema: el valor del matrimonio y la familia, y su función social.

El cierre conmovió al religioso. "Terminó pidiendo -en extensión a nuestras comunidades- algo que conmovió mi corazón de Hermano de la Sagrada Familia: 'Que la Sagrada Familia los bendiga'."

El Papa no necesitará tratamiento oncológico tras la cirugía de pulmón

El Vaticano dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico. El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional.

"En el día de hoy se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de los análisis de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre", informó la Santa Sede.

El pontífice fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar.

La intervención se realizó sin complicaciones. Permaneció internado durante cinco días y recibió el alta el sábado 17 de octubre.

El último parte médico confirmó que se trataba de un tumor maligno. Pero agregó un dato clave: la enfermedad estaba localizada. "Una posterior evaluación oncológica confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional."

Qué dijo el cirujano del Papa sobre la visita a Argentina

Stefano Margaritora, el cirujano del Papa, habló días atrás sobre el viaje previsto a Argentina. Aclaró que no hay motivos clínicos que impidan la visita programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

El domingo pasado, el pontífice presidió el rezo del ángelus desde la ventana de su estudio. Fue ovacionado por miles de fieles en la Plaza de San Pedro.

Se calculó una convocatoria de 15.000 personas. El Papa agradeció los buenos deseos por su salud. "Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas", expresó durante su discurso.

Desde entonces, continúa su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano. Retomó sus actividades de manera gradual.

Este miércoles fue su primera aparición en las audiencias públicas semanales tras la cirugía. El encuentro se realizó en la Plaza de San Pedro y el pontífice recorrió el lugar a bordo del papamóvil.

Qué falta para que se confirme oficialmente la visita del Papa a Córdoba

La frase "allá vamos" alimentó la esperanza. Pero aún no hay confirmación oficial de la visita papal a Argentina.

Antes del fin de semana está prevista una reunión de la junta médica. Los especialistas darán su parecer profesional sobre la capacidad del pontífice para realizar el viaje.

La última palabra, según se estima, la tendrá el propio Papa León XIV. La decisión dependerá de su voluntad y del aval médico definitivo.

La arquidiócesis de Córdoba mantiene viva la expectativa. El saludo de los dos religiosos argentinos renovó la ilusión por recibir al pontífice en noviembre.