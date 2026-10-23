Sueldos de trabajadores gráficos: cuánto cobrarán hasta diciembre

El gremio y FAIGA acordaron aumentos mensuales hasta diciembre para la CABA y 31 municipios bonaerenses. Las escalas por categoría

La Federación Gráfica Bonaerense y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) cerraron un nuevo acuerdo paritario que define las escalas de ingresos para los trabajadores del sector obra comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 60/89. El entendimiento paritario establece ajustes progresivos para el último trimestre del año, fijando nuevos valores básicos para todas las categorías laborales operativas dentro de la actividad.

La recomposición salarial contempla aumentos mensuales acumulativos que se irán aplicando entre octubre y diciembre de 2026. Según las condiciones suscritas por las partes, los incrementos mensuales se calcularán sobre los sueldos del mes inmediatamente anterior, alcanzando una actualización acumulada de casi el 5% hacia el cierre del periodo acordado.

El entendimiento territorial incluye a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 31 partidos del conurbano y la provincia de Buenos Aires, abarcando a distritos clave como La Matanza, Vicente López, Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes, entre otros.

El esquema de aumentos y las escalas salariales por categoría

El cronograma de incrementos acordado entre el sindicato y la cámara patronal determina un aumento del 1,9% para el mes de octubre, al que se sumará un 1,5% en noviembre y un 1,5% adicional en diciembre. Con este porcentaje escalonado, la paritaria acumula un 4,98% de mejora sobre las remuneraciones básicas vigentes al mes de septiembre.

Con la aplicación de estos tramos, los haberes para la categoría 1 parten en $1.201.420 en octubre, pasan a subir en noviembre y alcanzan los $1.237.732,92 en diciembre. En el extremo superior del escalafón, los sueldos básicos de la categoría 10 inician en $2.151.737,88 durante octubre y llegarán a $2.216.774,16 en la liquidación correspondiente al último mes del año.

Absorción de anticipos, cláusulas y la próxima revisión paritaria

El texto del acuerdo estipula que las empresas podrán absorber de las nuevas escalas los adelantos o mejoras otorgadas previamente a cuenta de aumentos. No obstante, el acta exime de dicha absorción a los premios por productividad o beneficios particulares que hayan sido acordados de manera individual o por establecimiento entre las firmas y sus planteles de empleados.

Por último, tanto la representación sindical como la patronal asumieron el compromiso formal de volver a reunirse de inmediato al finalizar el trimestre para evaluar el impacto del costo de vida y abrir una nueva mesa de negociación salarial. Asimismo, las partes pactaron expresamente en el acta que cualquier diferencia a favor o en contra que pudiere surgir durante este periodo será compensada durante la liquidación del primer mes del próximo entendimiento laboral.