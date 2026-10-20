La inflación acumula más de 23,6% de aumento en lo que va del año y fue de 1,9% en septiembre. Los gremios que negociaron por encima de ello.

Los gremios siguen luchando para que los salarios convencionados no pierdan terreno contra la inflación, que en septiembre se ubicó en 1,9% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y acumula más de 23,6% de alza desde el inicio del año.

Según el Panorama Mensual del Trabajo Registrado que elabora la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en noviembre de 2023, muchos trabajadores agremiados vieron decrecer su poder adquisitivo: Pastelería, -11,2%; Encargados de edificio, -11,9%; Transporte de pasajeros -12,6%; Comercio, -17,6%; Textil -32%, son los rubros más afectados.

Por otro lado, hay algunos gremios que lograron mejorar el poder adquisitivo de sus afiliados: Entidades deportivas y sociales, 15,1%; Gráfica, 12,2%; Gastronomía y hoteles, 11,8%; Farmacia, 10,8%; y Transporte de Carga, 7,7%, entre otras.

Los siguientes son los tres gremios que en las últimas semanas lograron cerrar acuerdos paritarios con aumentos salariales que superan a la inflación del mes.

Gremios con mejores aumentos salariales

1. Textiles

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) alcanzó acuerdos con las cámaras empresarias del sector para establecer nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo (CCT) 808/24.

En el primer caso, tendrán vigencia del 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. El incremento acumulado sobre los básicos llega al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. De ese esquema queda pendiente:

Octubre : 6% al básico + 6% no remunerativo.

: 6% al básico + 6% no remunerativo. Noviembre: 8% al básico + 8% no remunerativo.

8% al básico + 8% no remunerativo. Diciembre: 10% al básico + 10% no remunerativo.

El acuerdo establece una asignación no remunerativa con montos mensuales específicos: $305.280 en octubre, $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre.

2. Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) un esquema de pagos del cual queda por abonar una asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías con los sueldos de octubre. En noviembre se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos.

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

3. Pilotos de aerolíneas

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) cerró un acuerdo salarial que marca 16% de aumento para el último trimestre del año. El incremento equivale a un promedio mensual cercano a 5,3% por mes durante los próximos tres meses.

Perspectivas de generación de empleo

El Gobierno dio a conocer también la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente a octubre. En la misma se evaluó que en agosto de2026 el nivel de empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados (enempresas de más de diez personas ocupadas) se mantuvo estable por segundo mes consecutivo. En cambio, en términos interanuales, se observa un descenso de 0,9% con relación al mes de agosto de 2025.

A la vez, al evaluar las proyecciones de creación de empleo que tienen las empresas, el informe de la Secretaría que coordina Julio Cordero, también encontró un panorama estable con muy pocas perspectivas de generar puestos de trabajo.

El reporte referencia que las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses -septiembre a noviembre 2026- se encuentran en el nivel cercano a cero, aunque levemente positivo. Del 6,1% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 3,1% espera aumentarla y el 3,0% disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 0,1 por ciento..

Los datos son interpretados como positivos en el informe oficial: "Al evaluar las proyecciones de empleo que realizan las empresas para los próximos tres meses de acuerdo a la rama de actividad, se observan expectativas positivas para la mayoría de los sectores, destacándose el repunte de las mismas en la Construcción. Solo las empresas de Comercio, restaurantes y hoteles y las de Industria manufacturera esperan reducir sus dotaciones en mayor medida que aumentarlas, por lo que las expectativas netas en estos dos sectores se mantienen negativas". Vale la pena aclarar que industria, comercio, gastronomía y hotelería están entre los sectores que generalmente son altamente demandantes de mano de obra.