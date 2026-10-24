Dos estaciones del Sarmiento recuperaron un funcionamiento que no tenían desde 2017

Los trenes eléctricos de uno de los ramales de la línea comenzarán desde hoy a detenerse en el andén central de dos de las estaciones más concurridas

A partir del mediodía de este sábado 24 de octubre, las formaciones eléctricas del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento comenzaron a detenerse en los andenes centrales de las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela. La modificación operativa restablece un esquema de circulación que no se utilizaba desde 2017 y se concreta en el marco de los trabajos de adecuación edilicia ejecutados bajo la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

La habilitación de las plataformas centrales permite que la línea pase a operar con cuatro andenes disponibles en ambas paradas, desplazando la corrida habitual hacia las vías internas y centrales. Esta medida incrementa la seguridad operacional, optimiza la diagramación de las frecuencias diarias, mejora la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias del servicio y reduce el riesgo de incidentes con vehículos en los pasos a nivel del trazado.

Tren Sarmiento: las obras realizadas en Ramos Mejía y Ciudadela

Los trabajos en la estación Ramos Mejía estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura —dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— e incluyeron la ejecución estructural completa del nuevo andén central, la colocación de solado háptico reglamentario para personas con discapacidad visual, la construcción de rampas, escaleras, refugios para el público, sectores "guardahombre" de seguridad debajo de la estructura y un nuevo módulo de acceso con molinetes SUBE conectado directamente al túnel peatonal.

En tanto, en la estación Ciudadela, personal de Trenes Argentinos Operaciones llevó adelante la instalación del sistema de iluminación LED en la plataforma central, la colocación de monitores indicadores con los tiempos de arribo del próximo tren, el acondicionamiento de la zona de validación de tarjetas SUBE, la puesta a punto de cámaras de vigilancia, la pintura de dependencias y la activación de equipos de sonido para avisos a los pasajeros.

Puesta en valor del edificio histórico en Ramos Mejía

El plan integral de readecuación en la parada de Ramos Mejía contempla además la finalización de un conjunto de obras que permanecían inconclusas desde hacía años. En paralelo a la habilitación de la plataforma, los equipos técnicos avanzan en las tareas de restauración del edificio histórico de la estación, las boleterías tradicionales, el hall principal de pasajeros y las oficinas de atención al usuario.

Asimismo, las cuadrillas continuarán trabajando en las próximas semanas en la habilitación definitiva de los nuevos sanitarios públicos para hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, sumado al reacondicionamiento de las dependencias operativas del personal ferroviario.