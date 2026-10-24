La reacción de Milei ante el supuesto apoyo de Israel en el reclamo por Malvinas

El presidente se hizo eco de los informes en medios extranjeros que dan cuenta de una directiva de Netanyahu de apoyar el reclamo argentino

El presidente Javier Milei reaccionó públicamente tras la filtración periodística internacional que señala un posible e histórico viraje diplomático a favor de la causa argentina de Malvinas. A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el jefe de Estado reposteó la publicación que informaba sobre la decisión de Tel Aviv y la acompañó con el acrónimo "MAGA!", jugando con la emblemática sigla popularizada por Donald Trump en Estados Unidos pero adaptándola al plano local bajo el significado de "Make Argentina Great Again" ("Hagamos a la Argentina grande otra vez").

La manifestación del mandatario se produjo en respuesta a una revelación del prestigioso periódico británico The Telegraph, que aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, impartió instrucciones precisas a su cuerpo diplomático para que alineen la posición de su país con el reclamo histórico de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El posteo de Milei ante la noticia del apoyo de Israel a Argentina en la causa Malvinas

Israel se mete en la causa Malvinas: un giro geopolítico que incomoda al Reino Unido

La información generó un fuerte impacto en los círculos diplomáticos de Londres y entre los sectores conservadores británicos, que históricamente contaron con el respaldo o la neutralidad de aliados estratégicos de Occidente en los foros multilaterales. La eventual postura a favor de Buenos Aires por parte de un socio clave de Gran Bretaña en materia de inteligencia, tecnología y defensa representa una grieta inédita en el esquema defensivo diplomático que la cancillería británica (Foreign Office) construyó durante décadas a través de la OTAN, la Commonwealth y sus lazos tradicionales con Estados Unidos.

Hasta el momento, los planteos británicos sostuvieron la negativa a reabrir negociaciones bilaterales amparándose en el principio de autodeterminación expresado por los isleños. Sin embargo, la incorporación de un actor con influencia en Washington y la Unión Europea suma presión sobre la postura de mantener el statu quo y abre la puerta para que otras naciones europeas con estrecha sintonía con Tel Aviv —como Polonia, Hungría o República Checa— reconsideren sus posicionamientos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las razones del acercamiento entre la administración Milei y Netanyahu

El giro atribuido a la diplomacia israelí se da en el marco de la estrecha relación bilateral construida desde la asunción del gobierno libertario en la Argentina. Javier Milei realizó dos visitas de Estado a Israel, en las que fue recibido por Netanyahu para sellar compromisos en materia de cooperación comercial, transferencia tecnológica y coordinación operacional.

Mientras la estrategia diplomática de administraciones anteriores buscó apoyos mayoritarios en bloques regionales de América Latina, África y Asia, la administración actual apuesta a tejer alianzas con potencias occidentales de peso global. Aunque la Cancillería argentina mantiene reserva a la espera de un pronunciamiento o comunicado oficial por parte de la embajada de Israel en Buenos Aires, la reacción en redes del propio Presidente ya fijó la postura oficial frente a este eventual escenario internacional.