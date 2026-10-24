Netanyahu respaldará el reclamo argentino por Malvinas, según diario The Telegraph

Israel surge como posible respaldo internacional al reclamo argentino sobre Malvinas tras una revelación de la prensa británica

Israel respaldará la postura argentina en la disputa por la soberanía de Malvinas, según reveló el diario británico The Telegraph, que también asegura que el primer ministro Benjamín Netanyahu dió instrucciones precisas a sus diplomáticos para alinear a Israel con el reclamo histórico de la Argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

La información abre un nuevo capítulo en la compleja relación triangular entre Buenos Aires, Londres y Tel Aviv. El posible respaldo israelí llega en un momento de creciente afinidad diplomática entre la administración del presidente Javier Milei y el gobierno de Netanyahu, que han estrechado lazos en múltiples áreas desde el inicio de la gestión libertaria.

Desde Londres, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. Los sectores conservadores británicos, que tradicionalmente cuentan con el respaldo automático de aliados históricos en foros internacionales, recibieron el rumor con malestar evidente.

La cancillería británica aún no emitió declaraciones oficiales. Pero en los pasillos del Foreign Office ya se analiza cómo responder ante este potencial viraje de un socio estratégico de Occidente.

Qué significa para Argentina sumar el respaldo de Israel en el reclamo por Malvinas

El apoyo diplomático de Israel no es solo simbólico. Tel Aviv tiene peso considerable en organismos multilaterales y mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores clave de la comunidad internacional.

Un pronunciamiento israelí a favor de la postura argentina en Naciones Unidas o en otros foros debilitaría la narrativa británica. Londres sostiene desde la guerra que no hay nada que negociar sobre Malvinas porque los isleños ya expresaron su voluntad en un referéndum, pero el respaldo de aliados occidentales como Israel minaría esa posición de fortaleza y obligaría a reabrir el debate sobre soberanía en espacios donde el Reino Unido prefiere evitarlo.

Los analistas internacionales consultados por iProfesional coinciden: cada socio de relevancia global que respalde el reclamo argentino suma presión sobre una potencia europea que prefiere mantener el statu quo sin discutirlo.

La Argentina históricamente recibió apoyo de países latinoamericanos y de algunos estados africanos y asiáticos. Pero sumar a Israel, una potencia tecnológica y militar con influencia en Washington, cambia el tablero.

Por qué este giro diplomático incomoda tanto a Londres

El Reino Unido construyó durante décadas una red de alianzas que le permitieron aislar diplomáticamente el reclamo argentino. La OTAN, la Commonwealth y los vínculos históricos con Estados Unidos funcionaron como un escudo en cada discusión sobre Malvinas.

Ahora ese escudo muestra una grieta. Israel no es cualquier país: es un socio militar y de inteligencia de primer nivel para Londres. Que Netanyahu instruyera a sus diplomáticos para respaldar a Buenos Aires implica una señal clara de que las prioridades geopolíticas están cambiando.

El timing tampoco es casual. Milei visitó Israel en dos ocasiones desde que asumió la presidencia. En ambas, Netanyahu lo recibió con honores de Estado y destacó la "nueva etapa" en las relaciones bilaterales.

La cercanía entre ambos líderes va más allá de lo protocolar: incluye acuerdos comerciales, transferencias de tecnología de defensa y coordinación en inteligencia, un paquete de alianzas que ahora se traduce en respaldo diplomático concreto para la causa Malvinas.

En Londres saben que perder el apoyo israelí en este tema abre la puerta para que otros aliados occidentales reconsideren sus posturas. Polonia, Hungría o República Checa, países con vínculos estrechos con Israel, podrían seguir ese camino.

Qué viene ahora en la disputa por la soberanía de Malvinas

La cancillería británica deberá definir una respuesta en los próximos días. Ignorar la información publicada por The Telegraph no es una opción, porque el medio tiene credibilidad internacional y suele anticipar movimientos diplomáticos de peso.

Desde Buenos Aires, el gobierno de Milei todavía no emitió declaraciones oficiales sobre el supuesto respaldo israelí. Fuentes de Cancillería consultadas por iProfesional prefirieron mantener silencio hasta que haya una confirmación formal de Tel Aviv.

Lo que sí está claro es que la estrategia argentina cambió. Mientras gobiernos anteriores apostaron a negociaciones bilaterales o a presión en organismos regionales, Milei busca aliados globales con influencia real en Occidente.

El próximo paso podría ser una declaración conjunta o un comunicado de la embajada israelí en Buenos Aires. También se especula con que el tema aparezca en la agenda de algún foro internacional en los próximos meses, donde Israel tendría la oportunidad de expresar públicamente su posición.

Para el Reino Unido, el desafío es mayúsculo. Perder terreno diplomático en Malvinas no solo afecta su postura sobre el archipiélago, sino que debilita su narrativa de potencia global con influencia intacta en todos los continentes.

La Argentina, mientras tanto, mira este posible respaldo israelí como una victoria estratégica. Sumar a Israel a la lista de países que cuestionan la ocupación británica de Malvinas es un paso que pocos gobiernos argentinos lograron en décadas.