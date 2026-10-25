Audiencia por el futuro de AySA: podría cambiar la fórmula para definir cuánto se paga

Tras la reciente adjudicación de la empresa, este lunes habrá una audiencia pública virtual por el posible reemplazo de los coeficientes zonales

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) llevará a cabo este lunes, a partir de las 10:00, una audiencia pública virtual clave para evaluar un proyecto presentado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La iniciativa contempla el reemplazo de los actuales coeficientes zonales por una nueva clasificación territorial basada en datos censales y niveles de ingresos de los hogares, lo que modificará de manera directa el valor de las facturas para casi dos millones de usuarios residenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

De ser aprobado el esquema por la autoridad de control, el proyecto proyecta una suba promedio general del 11,4% para todo el universo residencial, aunque el impacto variará significativamente según la zona geográfica y el nivel socioeconómico de cada cliente:

El 60% de los usuarios (1.998.747 hogares): Sufrirá un incremento promedio del 22,6%, pasando de una factura media de $29.116 a $35.710 mensuales (valores sin impuestos y calculados a tarifas de septiembre de 2026).

El 20% de los usuarios (683.927 hogares): Recibirá una reducción promedio del 14,7% en sus boletas.

El 20% restante (672.194 hogares): Mantendrá su nivel de facturación sin cambios de consideración.

AySA: quita gradual de subsidios y reajustes del 149%

El informe elevado al ERAS aclara que el aumento promedio del 22,6% no representa un techo fijo. En casos específicos —que combinan la nueva zonificación con la pérdida completa de los beneficios vigentes— se prevén correcciones puntuales de hasta el 149%, las cuales alcanzarán a aproximadamente el 3% del total de clientes residenciales.

Para amortiguar el impacto del reajuste, la concesionaria propuso un esquema de quita progresiva de los descuentos del 15% que rigen actualmente para las áreas reubicadas:

Primer mes: El descuento se reducirá al 10%.

Segundo mes: El beneficio bajará al 5%.

Tercer mes: Se eliminará por completo la bonificación.

A partir del cuarto mes: Se aplicará la adecuación a los nuevos coeficientes zonales con un tope de incremento del 5% mensual acumulativo sobre los cargos fijos afectados.

Asimismo, el proyecto incorpora un recargo técnico del 10% sobre el precio del metro cúbico del servicio de cloacas medido en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al costo operativo de la prestación de desagües pluviales.

Próximos pasos del tratamiento tarifario de AySA

Desde el organismo regulador remarcaron que la audiencia pública de este lunes no constituye una aprobación automática ni fija una fecha de entrada en vigencia inmediata para las nuevas tarifas, sino que funciona como la instancia obligatoria para escuchar a usuarios y entidades consumidoras antes de emitir una resolución definitiva.

Aunque la proyección financiera presentada por la empresa toma a febrero de 2027 como mes hipotético de inicio para la aplicación del programa, la fecha final dependerá de la autorización oficial del ERAS. Desde AySA indicaron que el excedente de recaudación que se obtenga a partir de los nuevos coeficientes se destinará a financiar el programa de Tarifa Social para los sectores de menores ingresos.