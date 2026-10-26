Este año, el evento estrenó la distancia de 5K. Con la participación de más de 7 mil personas, permitió recolectar más de 7.000 kilos de alimentos

En lo que fue una combinación perfecta entre deporte, inclusión y compromiso comunitario, este domingo la empresa AXION energy realizó en la ciudad bonaerense de Campana la 5ta edición de su maratón solidaria en la que participaron 5.000 corredores y más de 7.000 personas.

A las 9 en punto y a metros de la refinería, los corredores cruzaron la línea de largada con "Jijiji" sonando de fondo, un clásico del rock argentino que no solo le puso música sino también mucha "energía" a una mañana gris, pero en la que el color magenta copó cada calle de la ciudad.

En esta oportunidad, la iniciativa permitió recolectar más de 7.000 kilos de alimentos no perecederos, los cuales serán donados a cinco instituciones campanenses.

Las instituciones beneficiarias son:

Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes

La Casa de Día Padre Aníbal

El comedor Comenzar Panza Llena Corazón Contento

Cáritas Parroquial Campana

El merendero del barrio Las Praderas

Por quinto año consecutivo, la compañía llevó adelante esta iniciativa, que combina deporte, hábitos saludables, comunidad y compromiso social, y que esta vez sumó una distancia competitiva de 5K a las tradicionales modalidades de 10K competitivo y 3K recreativo.

La participación de más de 7 mil personas permitió recolectar más de 7.000 kilos de alimentos

Los ganadores que se llevaron premios de combustible

En los 10K, el primero en cruzar la meta fue Alan Niestroj, seguido por Luis Videla y David Fernández. Entre las mujeres, la ganadora fue Emilse Rucci, mientras que Silvana Hernández y Mariangela Urquiza lograron el 2° y 3er puesto, respectivamente.

La premiación de los 10K incluyó a los tres primeros puestos de las categorías silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades. Y todos los ganadores recibieron un premio de combustible de AXION energy.

La carrera se realizó en la ciudad donde la compañía posee una de las refinerías más modernas de Sudamérica, resultado de la mayor inversión del sector de refinación en la Argentina de los últimos 35 años, que permitió ampliar la capacidad de procesamiento de petróleo y mejorar la calidad de sus combustibles para llevarlos a los estándares más altos del mundo.

La 5ta edición de la carrera solidaria de AXION energy fue un éxito

Una jornada familiar con música en vivo y emprendedores locales

Y, tal como sucedió en las ediciones anteriores, más allá de la competencia deportiva, el evento ofreció una jornada recreativa para toda la familia, con la banda municipal en vivo interpretando el himno nacional, juegos para los más chicos y distintos puestos de emprendedores locales que participan del Programa Promover, que la empresa desarrolla en articulación con la Municipalidad de Campana para el fortalecimiento de proyectos, organizaciones y Pymes.

En diálogo con iProfesional, Verónica Staniscia, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy, se mostró emocionada por el crecimiento que la carrera tiene año tras año y por la convocatoria que, particularmente en 2026, ha tenido.

"Es una alegría enorme ver que la carrera se convirtió en un lugar de encuentro, donde hay muchísimas familias, pero también corredores que vienen en grupos, incluso desde otras ciudades a disfrutar de esta propuesta que trasciende lo deportivo".

"Estamos orgullosos de la carrera porque es una acción que nos permite seguir acercándonos a los vecinos y, además, abarcar distintos ámbitos: llegada directa a la comunidad, reconocimiento y sentido de pertenencia, como así también cercanía con el Municipio", enfatizó Staniscia a este medio.

En este sentido, contó que "para nosotros, esta carrera tiene un significado especial porque somos parte de Campana. Es una oportunidad para encontrarnos con los vecinos, compartir una experiencia diferente y fortalecer un vínculo que construimos todos los días".

Y concluyó: "Entendemos que el crecimiento de nuestra compañía debe ir acompañado del desarrollo de las comunidades donde operamos. Por eso, desde hace más de una década llevamos adelante una estrategia de inversión social que se organiza alrededor de cuatro ejes: educación, salud, desarrollo local y ambiente".

La Carrera Solidaria forma parte de ese trabajo. Y este domingo quedó, una vez más, demostrado, porque se trata de una iniciativa que permite promover la vida saludable, pero también acompañar a instituciones locales y generar espacios de encuentro entre los colaboradores de la empresa y los vecinos.