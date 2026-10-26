Aumentó la VTV: cuánto cuesta y quiénes pueden hacerla gratis

La VTV aumentó un 17,56% en la provincia de Buenos Aires y ya supera los $114.000. Conocé los nuevos precios y quiénes pueden acceder a beneficios

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a aumentar en la provincia de Buenos Aires y realizar el trámite obligatorio resulta considerablemente más caro para los automovilistas. Desde el 15 de octubre de 2026, la tarifa para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99, lo que representa un incremento del 17,56% respecto del valor anterior. Sin embargo, existen descuentos de hasta el 50% y exenciones que permiten realizar la inspección sin pagar.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte bonaerense. El ajuste estaba previsto originalmente para julio, pero su implementación se postergó durante 90 días mediante un acuerdo entre las autoridades provinciales y las empresas concesionarias. Finalmente, comenzó a aplicarse a mediados de octubre y alcanza a distintas categorías de vehículos.

El nuevo cuadro tarifario llega en un contexto en el que mantener un automóvil implica afrontar gastos cada vez más importantes, como patente, seguro, combustible y mantenimiento. Por eso, conocer las bonificaciones disponibles puede representar un ahorro significativo, especialmente para jubilados, pensionados y propietarios de vehículos antiguos.

Cuánto cuesta hacer la VTV en Buenos Aires tras el aumento

El incremento modificó los valores de la inspección técnica para automóviles, motocicletas y vehículos de mayor porte. En el caso de los autos particulares de hasta 2.500 kilos, el precio anterior era de $97.057,65, por lo que ahora deben desembolsarse $17.048,34 adicionales.

Las tarifas vigentes desde el 15 de octubre son las siguientes:

Autos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.390,78.

Motos de entre 50 y 200 cc: $45.642,40.

Motos de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59.

Motos de más de 600 cc: $91.284,79.

Remolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.

Remolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.

Los importes incluyen IVA y corresponden a la provincia de Buenos Aires. No deben confundirse con los valores de la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde rige un sistema tarifario diferente.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis o pagar un 50% menos

Aunque el aumento alcanza a la tarifa general, el sistema bonaerense contempla beneficios para determinados conductores y vehículos. La reducción depende de las condiciones del titular, la antigüedad de la unidad y el uso al que está destinada.

Los principales beneficios son:

Personas con discapacidad: pueden acceder a una exención del 100% del arancel, siempre que cumplan los requisitos.

Jubilados y pensionados: tienen una bonificación del 50% cuando sus ingresos no superan dos haberes jubilatorios mínimos y reúnen las demás condiciones exigidas.

Vehículos de más de 20 años: pueden obtener un descuento del 50%.

Taxis, remises y transporte escolar: cuentan con una bonificación del 50%, sujeta a las condiciones correspondientes.

En términos económicos, un jubilado que accede al descuento del 50% por un automóvil particular de hasta 2.500 kilos paga aproximadamente $57.053, en lugar de los $114.105,99 de la tarifa general.

Es importante destacar que los beneficios se aplican a un solo vehículo por año y no son acumulables. Además, la bonificación debe gestionarse y aprobarse previamente: no alcanza con presentarse en la planta verificadora y solicitar el descuento al momento de pagar.

Cómo solicitar el descuento y sacar turno para la VTV

Los conductores que quieran acceder a una bonificación deben realizar la gestión desde el portal oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires. Allí tienen que iniciar sesión, seleccionar el vehículo correspondiente y cargar la documentación que permita acreditar el beneficio solicitado.

En el caso de los jubilados y pensionados, resulta necesario demostrar que los ingresos se encuentran dentro del límite establecido. Para los vehículos antiguos o destinados a servicios específicos, también se deben cumplir las condiciones previstas para cada categoría.

Una vez gestionado el beneficio, los usuarios pueden avanzar con la reserva del turno en una planta habilitada. El sistema permite seleccionar la ubicación y la fecha disponible para realizar la inspección.