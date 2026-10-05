La Ciudad habilitará nuevos centros para realizar la VTV y permitirá que cada prestador fije su tarifa. También cambian los plazos para vehículos nuevos

La Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV) tendrá un nuevo esquema de prestación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El Gobierno porteño habilitó la inscripción de nuevos establecimientos que podrán brindar el servicio, una medida que apunta a ampliar la oferta disponible para los conductores.

La apertura alcanza a talleres mecánicos, concesionarias e importadores, que podrán convertirse en centros de verificación si cumplen con las exigencias técnicas, edilicias y administrativas previstas por la normativa porteña.

A partir de este cambio, la revisión no quedará limitada a las plantas que operaban bajo el sistema anterior. Los nuevos prestadores deberán contar con la autorización correspondiente y quedarán sujetos al control y fiscalización del Gobierno de la Ciudad.

VTV en CABA: qué requisitos deben cumplir los nuevos centros

Quienes quieran incorporarse al nuevo esquema deberán anotarse en el Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados.

Para obtener la habilitación, los establecimientos tendrán que demostrar, entre otras condiciones, que disponen legalmente del inmueble, poseen la habilitación necesaria y cuentan con las instalaciones y el equipamiento requeridos para llevar adelante las inspecciones.

La intención de la reforma es ampliar la cantidad de puntos donde los automovilistas puedan cumplir con la revisión obligatoria y distribuir la prestación entre una mayor cantidad de establecimientos dentro de CABA.

Cuánto puede costar la VTV

El precio también cambia con el nuevo sistema. La Ciudad estableció un régimen de libertad tarifaria, por lo que los centros habilitados podrán definir sus propios valores dentro del marco regulatorio vigente.

Hasta ahora, el esquema tarifario informado por el Gobierno porteño fija un costo de $96.968,19 para automóviles y de $36.459,72 para motovehículos.

Esos importes funcionan como referencia del sistema vigente y no implican que los nuevos prestadores deban cobrar exactamente esas cifras. Con la libertad tarifaria, el monto a pagar podrá diferir según el establecimiento elegido.

De esta manera, la competencia entre los distintos centros habilitados tendrá un papel relevante en la determinación del precio que afrontarán los conductores.

Cuándo corresponde hacer la VTV

La obligación de verificar los vehículos alcanzados por la normativa porteña continúa vigente. El cronograma se determina a partir del último número de la patente.

En octubre deben realizar la VTV los vehículos cuyos dominios terminan en 0 ,

deben realizar la VTV los vehículos cuyos dominios terminan en , Mientras que noviembre corresponde a las patentes terminadas en 1 .

corresponde a las patentes terminadas en . En diciembre y enero no hay un número de patente asignado dentro del calendario.

La normativa también contempla situaciones en las que no corresponde abonar el trámite. Entre los beneficiarios de la exención figuran jubilados, pensionados y mayores de 65 años que sean titulares de un vehículo y perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios, además de las personas con discapacidad que reúnan las condiciones establecidas.

Qué cambia para los autos nuevos

La reforma también modifica el momento en que los vehículos recién patentados deben someterse por primera vez a la revisión técnica.

Con el nuevo esquema, la primera VTV se realizará a los cinco años del patentamiento. Luego, la verificación tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad, de acuerdo con los cambios anunciados por el Gobierno porteño.

Así, la modificación alcanza tanto la oferta de centros disponibles y el esquema de tarifas como los plazos que deben tener en cuenta los propietarios de vehículos nuevos.

VTV CABA: qué revisan del auto y cuáles son las fallas que pueden impedir aprobarla

La VTV no consiste únicamente en comprobar el estado general del automóvil. Durante la inspección se evalúan distintos componentes vinculados con la seguridad y las condiciones necesarias para circular.

Uno de los controles principales está relacionado con el sistema de frenos. Se verifica su funcionamiento y se analiza si presenta deficiencias que puedan comprometer la capacidad del vehículo para detenerse correctamente.

También se revisan los neumáticos y el sistema de dirección, dos elementos fundamentales para mantener el control del auto. El estado de las cubiertas y posibles desperfectos en la dirección pueden generar observaciones o impedir que la unidad supere la inspección.

Las luces forman parte de los controles habituales. Se comprueba el funcionamiento de los distintos dispositivos de iluminación y señalización del vehículo.

La inspección también contempla aspectos relacionados con la suspensión, el tren delantero y el chasis , con el objetivo de detectar desperfectos o deterioros que puedan afectar la seguridad.

Otro de los puntos evaluados corresponde a los elementos de seguridad y equipamiento obligatorio , además de diferentes componentes mecánicos y estructurales del vehículo.

El control incluye asimismo la verificación de las emisiones contaminantes, por lo que un nivel que supere los parámetros establecidos puede derivar en un resultado desfavorable.

Cuándo un auto puede no aprobar la VTV

El resultado de la inspección depende de las condiciones que presente cada vehículo. Las fallas detectadas pueden clasificarse según su gravedad y determinar si la unidad queda aprobada, condicionada o rechazada.

Entre los problemas que pueden impedir la aprobación se encuentran las deficiencias importantes en frenos, neumáticos, dirección, luces o componentes estructurales.

Por eso, antes de concurrir a realizar la VTV, resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los principales elementos del vehículo. Una revisión previa puede permitir detectar desperfectos y solucionarlos antes de la inspección obligatoria.