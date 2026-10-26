La propuesta contempla registro digital obligatorio, libreta de salud electrónica, cambios para paseadores y traslados más seguros de mascotas

El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para establecer un sistema de identificación de perros y gatos, crear una libreta sanitaria digital y ampliar las medidas de protección y bienestar animal. La iniciativa también contempla el ingreso de mascotas a establecimientos públicos y privados, fija requisitos para guarderías y pensionados, crea un registro de paseadores y propone habilitar un cementerio y un crematorio para animales en Chacarita.

La propuesta apunta a actualizar las normas que regulan la tenencia y el cuidado de animales de compañía en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 860.000 perros y gatos en los hogares, según las estadísticas citadas por el Gobierno porteño. El objetivo es centralizar la información sanitaria, prevenir enfermedades y establecer pautas para la convivencia en el espacio público.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la iniciativa durante una recorrida por el festival Mascotear, realizado este fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica. La actividad incluyó jornadas de adopción, vacunación antirrábica gratuita, competencias de habilidades y concursos de disfraces para animales.

"El lugar que ocupan los perros y los gatos en las familias porteñas cambió. Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás", sostuvo Macri. Y agregó: "Queremos reconocer lo que hoy ya sucede en la realidad, y plasmar en la ley el lugar especial que tienen dentro de nuestras familias".

Registro de mascotas y libreta sanitaria digital

Uno de los principales ejes del proyecto es la creación del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, que reunirá los datos de cada animal, la información de contacto de su responsable y otros antecedentes relevantes.

La iniciativa también prevé una Libreta Sanitaria Digital para centralizar la información sobre vacunaciones, condición reproductiva y castraciones. El registro incluirá los datos del veterinario interviniente, que deberá contar con matrícula habilitante.

El objetivo es concentrar en herramientas digitales la información necesaria para el seguimiento sanitario de los animales y facilitar el acceso a sus antecedentes.

La propuesta se complementa con Animales BA, el portal oficial de la Ciudad que reúne servicios, trámites e información sobre perros y gatos. La plataforma incluye publicaciones sobre adopciones, animales perdidos y encontrados, turnos para castraciones, vacunación, jornadas de adopción y canales para denunciar situaciones de maltrato o abandono.

Cómo será el ingreso de mascotas a establecimientos y colectivos

El proyecto contempla la posibilidad de ingresar con perros y gatos a establecimientos públicos y privados. En los locales privados podrán establecerse restricciones de acceso en el marco del derecho de admisión. Los perros guía y de asistencia estarán exceptuados de esas limitaciones.

En materia de transporte público, la iniciativa incorpora la posibilidad de viajar con perros y gatos en las líneas de colectivos de la Ciudad mediante transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado.

La autoridad de aplicación podrá establecer cupos, días, horarios y requisitos adicionales para organizar el traslado. Los perros guía y de asistencia quedarán exceptuados de esas restricciones.

Actualmente, los animales pueden viajar en el subte porteño bajo las condiciones establecidas para ese servicio. La propuesta busca extender esa posibilidad a los colectivos, con pautas específicas para el transporte de mascotas.

Nuevos requisitos para guarderías y pensionados

La iniciativa establece condiciones mínimas para los establecimientos que alojan animales, como guarderías y pensionados. Deberán contar con:

Espacios seguros, cerramientos adecuados, ventilación y luz natural

Áreas de recreación y lugares destinados al descanso y al aislamiento

Superficies mínimas por animal , de acuerdo con su tamaño

, de acuerdo con su tamaño Personal capacitado y un veterinario responsable

Protocolos de emergencia y evacuación, además de registros de los perros y gatos alojados

El proyecto busca establecer requisitos para el funcionamiento de estos servicios y fijar condiciones relacionadas con la seguridad, el cuidado y la atención sanitaria de los animales.

Registro de paseadores de perros

Otro de los puntos es la creación de un registro de paseadores de perros. Quienes desarrollen esa actividad deberán cumplir con requisitos de inscripción y capacitación, y recibirán una credencial digital.

La normativa también establecerá obligaciones específicas para el manejo y control de los animales durante los paseos. La intención es contar con un registro de las personas que prestan el servicio y fijar pautas para su actividad.

Un cementerio y un crematorio para mascotas en Chacarita

El proyecto del Poder Ejecutivo porteño propone modificar la normativa vigente para habilitar servicios de cremación y entierro de perros y gatos. Además, contempla la creación de un cementerio de animales de la Ciudad en Chacarita, que contaría con un crematorio, un área común de memoria y despedida y sectores destinados a la sepultura de los animales o a la conservación de sus cenizas.

La iniciativa se suma a otro proyecto que ya había ingresado en la Legislatura, impulsado por los legisladores Emanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo. Esa propuesta busca crear un Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía, con sede inicial en el Cementerio de la Chacarita y la posibilidad de extender la prestación a otras instalaciones.

El proyecto específico sobre cremación plantea un sistema con aranceles regulados y accesibles, con la posibilidad de que los responsables recuperen las cenizas. También contempla bonificaciones para organizaciones rescatistas y gratuidad para animales sin identificación ni responsable conocido recogidos de la vía pública, así como para mascotas cuyos responsables acrediten una situación de vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad.

Entre las funciones previstas para la autoridad de aplicación figuran la organización de turnos, la actualización de aranceles, el control de las condiciones sanitarias y ambientales y la publicación de informes periódicos sobre el funcionamiento del servicio. El personal deberá evaluar las circunstancias de la muerte y comunicar a las autoridades cualquier indicio de maltrato o fallecimiento sospechoso.

En la actualidad, el Instituto Pasteur ofrece la cremación gratuita de mascotas, aunque no devuelve las cenizas. Otra alternativa son los servicios funerarios privados, cuyos precios varían según el peso del animal, el traslado y las prestaciones contratadas.

Más servicios veterinarios desde noviembre

En paralelo con el proyecto de ley, el Gobierno porteño anunció la ampliación de los servicios veterinarios a partir del 1 de noviembre.

Los móviles de atención clínica básica recorrerán las 15 comunas de la Ciudad de lunes a sábado, de 9 a 13, y los turnos deberán solicitarse a través de la página web Animales BA.

También se ampliará el horario de castraciones en el centro fijo de Costanera Sur, que atenderá de lunes a viernes, de 14 a 19, con turno previo.

Además, se incorporarán ecografías en el centro fijo de atención veterinaria de Villa Soldati, ubicado en Islas Malvinas 100. El servicio funcionará los lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 19, con turno y derivación de un veterinario del Gobierno porteño.

Las nuevas prestaciones se integrarán a los servicios que ya ofrece la Ciudad en materia de vacunación, castración, adopción y atención de animales.

El proyecto de identificación, protección y bienestar integral de perros y gatos deberá ser tratado por la Legislatura porteña para avanzar en su implementación.