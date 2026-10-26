Cuánto gana un maquinista de tren en Argentina tras el último aumento

El sindicato de La Fraternidad, que representa a los conductores de trenes de todo el país, dio a conocer la firma de un nuevo entendimiento salarial con la empresa estatal Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSA). El acuerdo colectivo establece la actualización de los sueldos básicos y los adicionales de convenio para todo el personal de conducción de Trenes Argentinos, fijando las escalas de ingresos que regirán durante el último tramo del año 2026.

La resolución de la negociación fue oficializada a través de la Circular General 43 del gremio, en el marco del ciclo paritario correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Según informaron las autoridades sindicales, esta actualización da continuidad a la mesa de diálogo entablada en julio pasado e incorpora sumas extraordinarias, adicionales de convenio y el pago de retroactivos para amortiguar el impacto del costo de vida en los haberes mensuales del personal.

Cuánto cobra un maquinista según la categoría y los viáticos en liquidación

Las escalas informadas para el mes de octubre estipulan un haber bruto total de $2.402.300 para los conductores de formaciones eléctricas, mientras que para los conductores de servicios diésel la suma bruta se ubica en $2.261.833. Estos montos de referencia toman en cuenta un cálculo estandarizado sobre 26 días de viáticos computados dentro de la liquidación habitual de cada franja operativa.

En ese sentido, el rubro correspondiente a los viáticos representa un ítem determinante en el sueldo final de los ferroviarios: el monto tomado como base es de $351.494 durante octubre, asciende a $357.110 en la liquidación de noviembre y alcanzará los $362.466 para el mes de diciembre. De esta manera, el cobro definitivo de cada empleado estará sujeto a la cantidad efectiva de días trabajados, los turnos asignados y los conceptos particulares que correspondan según su legajo.

Adicionales de convenio, bonificaciones profesionales y títulos

Además de los salarios básicos por categoría, la estructura de ingresos contempla suplementos fijos fijados dentro del convenio colectivo de trabajo de La Fraternidad. Entre ellos, el cómputo de la antigüedad toma como parámetro de referencia un 1,5% del sueldo básico por año de servicio, al tiempo que se prevén adicionales por formación técnica: un 25% del básico por título universitario y un 15% para quienes posean título de nivel terciario acreditado.

Por último, para el personal que se desempeña directamente en la cabina de manejo, el acta paritaria contempla una bonificación profesional fija del 26%, a la que se suman asignaciones complementarias según la modalidad operativa del servicio. Entre estos ítems de la liquidación figuran el plus específico por conducción unipersonal y el bono especial de certificación de competencias, variables que terminan de conformar la remuneración definitiva del sector ferroviario de cara al cierre de las paritarias del año.