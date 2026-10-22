Tren a Mar del Plata: cuánto cuestan los pasajes en noviembre

Las tarifas parten desde $25.000 con descuentos para compras online, jubilados y menores. Horarios de salida y días de servicio

Trenes Argentinos mantiene habilitada la venta de pasajes para el servicio de larga distancia que conecta la terminal de Plaza Constitución con la ciudad de Mar del Plata para viajar durante octubre y noviembre de 2026. La propuesta se consolida como una de las alternativas de transporte más elegidas por los turistas y vecinos para concretar escapadas de fin de semana o vacaciones a la Costa Atlántica a precios accesibles.

Las tarifas vigentes parten desde los $25.000 por tramo y varían según el día de la semana elegido para realizar el trayecto y la categoría del asiento seleccionada. Asimismo, la empresa estatal otorga un 10% de bonificación exclusiva para aquellos usuarios que gestionen y abonen la reserva de sus boletos a través de la plataforma web oficial. El itinerario también ofrece frecuencias diarias combinadas con un cuadro de beneficios tarifarios que abarca a jubilados, personas con discapacidad y menores de edad.

Cuáles son las tarifas según el día y los descuentos disponibles

El cuadro tarifario para el tramo de ida entre Buenos Aires y la terminal balnearia se organiza según el nivel de demanda semanal. Para viajar de martes a jueves, el pasaje en categoría Primera cotiza en $25.000, mientras que el asiento en Pullman se ubica en $30.000. Por su parte, los días de mayor circulación -lunes, viernes, sábados, domingos y feriados- las tarifas ascienden a $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman.

A los valores de lista se suman descuentos especiales para distintos segmentos de la población. Los jubilados y pensionados acceden a un 40% de rebaja en el costo del boleto, mientras que los niños de 3 a 12 años abonan el 50% de la tarifa. Los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan sin cargo, en tanto que las personas con discapacidad y un acompañante pueden viajar de forma gratuita presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Horarios de salida, duración del trayecto y compra de boletos

El recorrido entre Plaza Constitución y la estación de la avenida Pedro Luro en Mar del Plata demanda aproximadamente 6 horas y 29 minutos en el servicio convencional con paradas intermedias, y cerca de 6 horas en la formación semidirecta. Las salidas desde la Capital Federal operan habitualmente a las 7.30 y 14.17 los lunes y viernes -sumando una frecuencia extra a las 17.08 los viernes-, a las 7.32 y 14.32 los sábados, y a las 7.25 y 14.52 los domingos.

Por su parte, desde la Costa Atlántica los trenes parten a la 1.11 y 14.21 los lunes y viernes, mientras que los domingos ofrecen salidas a la 1.11, 14.57 y 22.53. Desde la operadora ferroviaria aclararon que los servicios 302 y 303 no prestan servicios los martes, miércoles y jueves debido a trabajos de infraestructura en las vías.

La adquisición de pasajes se realiza a través del portal de Trenes Argentinos ingresando origen, destino, fecha y datos personales. También se pueden comprar de manera presencial en las boleterías habilitadas de las estaciones Constitución, Retiro y Once.