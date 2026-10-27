Feriados de noviembre por la visita del Papa: a quiénes abarca cada día

El Gobierno estableció feriados especiales por la llegada de León XIV a la Argentina. El esquema por provincia y cómo será el transporte

La confirmación oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la República Argentina, programado para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, despejó las dudas en torno al esquema de feriados que el Poder Ejecutivo nacional había dispuesto para ordenar el impacto de la comitiva vaticana. Tras haber superado con éxito una intervención quirúrgica pulmonar, la Santa Sede ratificó la gira sudamericana del Pontífice, motivo por el cual entrarán en vigencia un nuevo feriado nacional y dos jornadas no laborables con alcance territorial específico.

A través del Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales declararon la gira papal como un evento de "interés nacional". La normativa fue diseñada para desplegar operativos de seguridad de gran escala, reorganizar el tránsito vehicular y facilitar la participación masiva de los fieles en los actos religiosos, considerando la masiva afluencia que provocará el recorrido por distintas ciudades.

El cronograma oficial contempla una jornada de descanso obligatorio para todo el país y dos días con alcance restringido a distritos particulares donde se concentrarán las principales misas y actividades oficiales de la agenda pontificia.

El esquema de los tres feriados y la regla para quienes cruzan de jurisdicción

El calendario de jornadas no laborables dispuesto por la administración central se desplegará de la siguiente manera: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional para la totalidad del territorio argentino. Por su parte, el martes 10 regirá únicamente como feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Finalmente, el miércoles 11 la medida alcanzará con un feriado a la provincia de Buenos Aires.

Un punto clave del decreto establece que la aplicación del beneficio laboral estará determinada por el lugar físico donde el trabajador presta servicios y no por su domicilio de residencia. De este modo, quien viva en el conurbano pero trabaje en CABA tendrá feriado el martes 10, en tanto que quienes residan en la Capital Federal y trabajen en suelo bonaerense descansarán el miércoles 11. Para garantizar el traslado entre distritos, el Gobierno confirmó que funcionará el 75% del transporte público.

El mapa de descansos en noviembre y la itinerante agenda del Pontífice

Sumado a la agenda pastoral, noviembre contará con el habitual feriado nacional del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional, configurando un mes atípico con dos fines de semana largos de cobertura federal. La apretada agenda de León XIV comenzará el domingo 8 con la recepción oficial del presidente Javier Milei en Casa Rosada, continuará el lunes 9 con una misa masiva en el Monumento a los Españoles en Palermo y un recorrido por el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Posteriormente, el martes 10 el Santo Padre viajará a la provincia de Córdoba para encabezar un oficio religioso en la Escuela de Aviación Militar, regresando por la noche a la Capital Federal para una vigilia juvenil. Su itinerario concluirá el miércoles 11 con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, previa a su partida hacia la ciudad de Lima desde el Aeropuerto de Ezeiza.