La pobreza y la paz encabezan las demandas de los argentinos para el papa León XIV

Un relevamiento universitario identifica profundas diferencias regionales y generacionales en torno a las expectativas sobre el papado

La visita del papa León XIV al país genera expectativas divididas en partes casi iguales. Un estudio del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina reveló que el 49,3% considera la visita algo o muy importante, mientras que el 50,7% restante la juzga poco o nada relevante.

El relevamiento fue realizado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los datos muestran que la pobreza y la paz internacional son los dos temas sobre los cuales se concentran las principales expectativas argentinas respecto al nuevo pontificado.

Pero las diferencias aparecen cuando se miran los números según edad, género, nivel educativo y, especialmente, lugar de residencia. Las brechas más profundas se registran entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país, con una diferencia de 20,7 puntos porcentuales que convierte a la dimensión territorial en el principal factor de división.

Quiénes valoran más la visita papal y quiénes menos

La edad marca diferencias claras. Entre las personas de 50 años y más, el 58,3% considera importante la visita. En cambio, entre los jóvenes de 16 a 29 años, esa proporción cae al 39,8%.

El género también influye. La valoración positiva alcanza al 53,7% de las mujeres y al 44,5% de los varones.

Pero la brecha más marcada aparece entre regiones. En el AMBA, solo el 35,5% considera importante la visita papal. En el resto del país, la proporción salta al 56,2%.

Esta diferencia de más de 20 puntos expone una Argentina partida al medio en su percepción sobre la figura papal. Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, señala: "La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales".

Un acercamiento espiritual que divide generaciones

La posibilidad de que la visita acerque a las personas a la religión o la espiritualidad también muestra contrastes fuertes.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% cree que ese acercamiento podría ser mucho o bastante. Entre quienes tienen entre 30 y 49 años, la cifra sube al 39%. Y entre las personas de 50 años y más, alcanza el 38,4%.

La diferencia por género es igualmente significativa. El 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual, frente al 28% de los varones.

En términos territoriales, la expectativa alcanza al 22,1% de los habitantes del AMBA y al 42,1% de quienes residen en el resto del país, una brecha de 20 puntos porcentuales que replica el patrón de división geográfica observado en otros indicadores.

Pobreza, la primera prioridad que reclaman los argentinos

Al consultar qué temas debería priorizar León XIV, la pobreza encabeza ampliamente las respuestas. La menciona el 43,2% de los encuestados.

Le sigue la paz internacional, con el 20,6%. En conjunto, ambas cuestiones reúnen el 63,8% de las prioridades señaladas.

A mayor distancia aparecen otros temas: la transparencia de la Iglesia (9,7%), las migraciones (6,9%) y el medio ambiente (5,1%).

Las cuestiones doctrinales y de la vida interna de la institución registran porcentajes menores:

Doctrina: 4,6%

Abusos sexuales: 4,2%

Familia: 2,9%

Inteligencia artificial: 1,7%

Diálogo interreligioso: 1%

La pobreza adquiere especial relevancia entre los jóvenes, donde alcanza el 49,2%. También entre quienes tienen menor nivel educativo (45%) y entre los residentes del AMBA (50,9%).

Este resultado revela un contraste significativo. Los jóvenes son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal y quienes menos esperan que esta los acerque a la religión o la espiritualidad. Sin embargo, también son quienes más subrayan la importancia de que el Papa otorgue centralidad a la cuestión de la pobreza.

La distancia respecto de la institución religiosa no implica necesariamente indiferencia frente al papel público del pontífice ni frente a los problemas sociales. Los datos muestran que los jóvenes esperan del Papa intervención en temas concretos, aunque no sientan conexión con la estructura eclesial.

Paz internacional, una preocupación que crece con la edad

La paz internacional ocupa el segundo lugar, con el 20,6% de las respuestas. Pero su relevancia aumenta con la edad.

La menciona el 12% de los jóvenes de 16 a 29 años. Entre las personas de 30 a 49 años, la cifra sube al 24,8%. Y entre quienes tienen 50 años y más, alcanza el 23,6%.

Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, resume los hallazgos: "Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado".

El estudio del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina expone una sociedad con visiones fragmentadas sobre la figura papal. Las brechas territoriales, generacionales y de género marcan expectativas distintas respecto a la visita de León XIV y su rol en los problemas del país.