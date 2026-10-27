Aumentan las cuotas de colegios privados en noviembre y diciembre

La Provincia de Buenos Aires autorizó nuevos topes para los aranceles escolares con aportes estatales para los próximos dos meses

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo esquema de actualización de aranceles para los colegios privados bonaerenses que cuentan con aportes del Estado provincial. Las instituciones educativas del distrito quedaron autorizadas a aplicar incrementos tope de hasta el 3% durante el próximo mes de noviembre y un porcentaje adicional del 3% a partir de diciembre de 2026, alcanzando a la totalidad de los niveles de enseñanza inicial, primario, secundario y superior.

El ajuste tarifario responde a la actualización periódica fijada por el gobierno bonaerense para amortiguar los costos operativos del sistema escolar. Sin embargo, desde el sector empresarial de la educación privada advirtieron que los nuevos topes resultan insuficientes para compensar el impacto económico provocado por las recientes paritarias docentes, generando preocupación entre los directivos a pocas semanas del cierre del ciclo lectivo.

Las entidades del sector remarcaron que el desfasaje acumulado entre el costo salarial y el cobro de aranceles equivale actualmente a casi un 25% del valor de un arancel mensual promedio por alumno, complicando la salud financiera de las instituciones.

Cuáles son los valores máximos autorizados para noviembre y diciembre

En aquellos establecimientos educativos que reciben el 100% de subsidio estatal, las cuotas máximas estipuladas para el mes de noviembre pasarán a $39.210 para el nivel inicial y primario, $43.230 para el secundario, $49.850 para las escuelas técnicas, agrarias y de arte, y $56.490 para el nivel superior. Hacia diciembre, estos valores treparán a $40.380 en primaria, $44.520 en secundaria, $51.340 en escuelas técnicas y $58.180 en el nivel superior.

Por su parte, la brecha de valores es sensiblemente superior en los colegios que operan con un porcentaje menor de asistencia financiera estatal. Para las instituciones con apenas el 40% de subvención, los aranceles de noviembre alcanzarán los $177.340 en inicial y primaria, $230.450 en secundaria, $263.740 en escuelas técnicas y $225.100 en el superior. Para el mes de diciembre, esos montos se elevarán a $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, respectivamente.

El reclamo de las cámaras educativas por el desfasaje financiero

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, cuestionó la brecha temporal entre los aumentos paritarios y las autorizaciones para ajustar los aranceles. El representante gremial de los colegios remarcó que las instituciones deben afrontar los incrementos salariales sin la posibilidad legal de aplicar cobros retroactivos a las familias para compensar las diferencias.

Asimismo, la entidad manifestó su profunda preocupación respecto al panorama financiero de cara al receso de verano y al inicio del ciclo lectivo 2027, dado que durante los meses de enero y febrero los colegios deben continuar abonando haberes, vacaciones y cargas sociales sin percibir los ingresos por cuotas mensuales. Según advirtió la conducción de AIEPA, el actual mecanismo de actualización arancelaria termina provocando un paulatino desfinanciamiento que pone en riesgo la operatividad de numerosos centros de enseñanza privada.