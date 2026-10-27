Esta provincia arregló con Aerolíneas Argentinas para duplicar la frecuencia de vuelos

El gobierno local comunicó que durante la temporada de verano habrá 10 vuelos semanales desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia de Catamarca confirmó un acuerdo estratégico con Aerolíneas Argentinas para incrementar de manera sustancial la conectividad aérea entre la capital provincial y la Ciudad de Buenos Aires de cara a la próxima temporada de verano. La firma del convenio fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y referentes de las principales cámaras empresariales del sector turístico local.

El nuevo esquema estará plenamente vigente durante cinco meses, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, con la meta de dar respuesta al marcado incremento de la demanda de pasajes impulsada tanto por el crecimiento del turismo receptivo como por la expansión de la actividad minera en la región. Ambas partes se comprometieron a renegociar la continuidad del volumen de operaciones una vez finalizado el período estival.

Vuelos de Aerolíneas Argentinas a Catamarca: cómo será el nuevo esquema de vuelos con Aeroparque

El incremento de las frecuencias hacia el Aeropuerto Jorge Newbery se implementará de forma gradual a partir del mes de noviembre, pasando primero de siete a nueve vuelos por semana hasta completar la décima frecuencia diaria a partir del último mes del año:

Horarios matutinos: Siete vuelos semanales directos programados durante las mañanas.

Refuerzo vespertino: Tres vuelos adicionales por la tarde los días lunes, miércoles y viernes.

Conexión directa: Todas las operaciones mantendrán ruta non-stop con Aeroparque.

"El turismo es política de Estado en Catamarca y una vez más lo demuestra el Gobernador con la decisión de respaldar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas, mientras seguimos gestionando otras alternativas de conectividad aérea para la provincia", resaltó la ministra Daiana Roldán.

Catamarca suma vuelos de Aerolíneas Argentinas: el respaldo del sector privado y la minería como motor

Desde el sector empresarial turístico celebraron la concreción del entendimiento, destacando que la mayor disponibilidad de plazas brindará previsibilidad a las agencias, hoteles y prestadores de servicios durante la alta temporada.

El presidente de la Cámara de Turismo de Catamarca, Marcelo Coll, ponderó la medida impulsada por el Ejecutivo provincial: "Con este convenio, retomar estos vuelos va a ser trascendental en la repercusión de la conectividad a Catamarca al menos hasta el mes de marzo. Vamos a totalizar 10 frecuencias semanales, lo que significa una noticia muy buena para el sector turístico y para toda la provincia".