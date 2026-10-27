Reinauguraron una ruta del interior tras 150km de obra: tendrá un nuevo peaje

El gobierno mendocino formalizó hoy la recuperación integral de una ruta que une el Este y el Sur de la provincia: invirtieron más de $26.000 millones

El Gobierno de Mendoza inauguró oficialmente la reconstrucción integral de los 150 kilómetros de la Ruta Provincial 153, en el tramo clave que une las localidades de Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael). La obra, que demandó una inversión superior a los $26.000 millones financiados con el Fondo del Resarcimiento, restablece una arteria estratégica para conectar el Este y el Sur mendocino, al tiempo que vincula a los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe con el Corredor Bioceánico y la Ruta Nacional 7.

A la par de la inauguración edilicia, el Ejecutivo provincial confirmó la puesta en marcha del primer peaje administrado por el Estado mendocino, el cual comenzará a funcionar en aproximadamente 10 días sobre la misma traza. La estación de cobro dispondrá de cabinas y barreras físicas y, aunque el cuadro tarifario final no fue formalizado, la referencia estipulada por el Gobierno tomará el valor de un litro de nafta súper, por lo que el costo estimado por pasada rondaría los $2.000, contemplando descuentos y tarifas diferenciales para usuarios frecuentes de la zona.

Ruta 153 de Mendoza: reducción de costos logísticos y un 20% más de tránsito

La intervención sobre la RP 153 incluyó la repavimentación completa de sus 150 kilómetros, la demolición y construcción a nuevo de dos puentes sobre arroyos aluvionales, la colocación de señalización vertical, demarcación horizontal y el perfilado de banquinas.

Los trabajos permiten que la ruta funcione como un trazado "espejo" y una alternativa directa a la Ruta Nacional 40 para el transporte de cargas y vehículos livianos, evitando que los camiones que viajan desde el Sur deban desviarse hacia el Gran Mendoza. "La Ruta 153 es vital para la economía de Mendoza porque conecta dos oasis productivos y mejora la logística de nuestra producción. Desde que terminamos la obra, el tránsito en la zona ya aumentó un 20%", destacó Cornejo al ponderar el beneficio para las industrias agrícola, agroindustrial y ganadera.

Mendoza inauguró oficialmente la reconstrucción integral de los 150 kilómetros de la RP153

Obras viales en Mendoza: plan vial de $101.900 millones y el mapa de los futuros peajes

La recuperación de la RP 153 se enmarca dentro de un plan de infraestructura de más de $101.900 millones que la Provincia mantiene en marcha sobre 376 kilómetros de la red vial del Sur. La traza rehabilitada servirá además como desvío clave mientras avanza la reconstrucción de 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143 (tramo Pareditas-San Rafael), obra que también ejecuta la gobernación local con $59.500 millones del Fondo del Resarcimiento.

Por su parte, el esquema de cobro en la RP 153 funcionará como el puntapié inicial de un sistema integral de financiamiento vial. A diferencia de la administración estatal en este corredor, las autoridades locales prevén concesionar a firmas privadas las futuras estaciones de peaje en otros puntos estratégicos una vez concluidas las obras de mejora: