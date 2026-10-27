Nuevo bono para empleados de comercio: de cuántó es y cuándo se cobra

El sindicato encabezado por Cavalieri cerró un nuevo acuerdo paritario para el último trimestre del año. Las cuotas del bono y la suba salarial

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por su secretario general Armando Cavalieri, selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector para el último trimestre del año 2026. Una de las novedades para el gremio más numeroso del país es la confirmación de un bono extraordinario de $50.000, un refuerzo de carácter no remunerativo que impactará de manera directa en los ingresos de los trabajadores mercantiles agrupados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de cara al cierre de año.

La asignación de la suma fija fue acordada en forma conjunta entre la conducción sindical y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Según lo estipulado en las actas de la negociación colectiva, la suma de $50.000 se liquidará en dos cuotas consecutivas e iguales de $25.000 cada una, las cuales se abonarán junto con las liquidaciones de haberes correspondientes a los meses de octubre y noviembre.

El entendimiento paritario no solo incorpora esta gratificación extraordinaria para todas las categorías del escalafón, sino que también ratifica la continuidad del adicional de $120.000 pactado en la paritaria anterior, el cual se mantendrá vigente durante todo el trimestre de octubre a diciembre.

Cómo es el esquema de aumento salarial escalonado hasta fin de año

En combinación con la entrega del bono extraordinario, la FAECYS pactó una recomposición salarial acumulativa del 5,7% para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026. El porcentaje de incremento se aplicará de forma escalonada en tres tramos iguales del 1,9% mensual: el primero con los sueldos de octubre, el segundo con la liquidación de noviembre y el último tramo junto con las remuneraciones del mes de diciembre.

Con esta estructura de aumentos porcentuales y refuerzos no remunerativos, las entidades firmantes buscaron consolidar un esquema previsible para la actividad mercantil de cara a las fiestas de fin de año, permitiendo que la suma fija impacte de manera directa e inmediata en el bolsillo de los empleados de comercio de todo el país mientras se liquida el cronograma de ajustes salariales.

El trasfondo de la negociación y la revisión prevista para 2027

Tras la firma de las actas de la paritaria, Armando Cavalieri analizó la compleja coyuntura económica que atraviesa el consumo masivo y las ventas minoristas en los mostradores. El dirigente sindical remarcó que el acuerdo es fruto del diálogo responsable y busca equilibrar la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las familias con la realidad de las pequeñas y medianas empresas que enfrentan severos desafíos operativos.

De esta manera, el sector mercantil garantiza la liquidación del bono extraordinario de $50.000 y el sendero de aumentos porcentuales para cerrar el ejercicio 2026 en todo el país. Asimismo, la FAECYS y las autoridades empresariales acordaron volver a reunirse en la mesa de negociación paritaria durante los primeros meses de 2027, con el objetivo central de evaluar el comportamiento de los precios y analizar una nueva actualización integral de las escalas salariales de la actividad.