Aerolíneas Argentinas dio marcha atrás con un cambio clave en el vencimiento de las millas

Los vuelos acreditados volverán a permitir la renovación de todo el saldo. Los socios Elite conservarán sus millas si mantienen su categoría

Aerolíneas Argentinas dio marcha atrás con uno de los cambios más relevantes que había anunciado para su programa de fidelización Aerolíneas Plus. En una actualización de las condiciones publicada en su sitio web, la compañía restableció la posibilidad de renovar el vencimiento de las millas mediante vuelos acreditados y aclaró que los socios Elite no perderán su saldo mientras conserven esa categoría.

La modificación introduce diferencias importantes respecto del primer comunicado, que establecía un plazo de vigencia de tres años sin posibilidad de extensión para las millas acreditadas a partir del 16 de noviembre de 2026.

La nueva versión de las condiciones, publicada el martes 27 de octubre, cambia ese criterio y distingue entre las millas que se renuevan por volar, las que se obtienen mediante bancos y otros socios comerciales y las correspondientes a los pasajeros que integran las categorías superiores del programa.

Qué cambio Aerolíneas Argentinas había anunciado y finalmente descartó

La modificación central está vinculada con la posibilidad de extender la vigencia de las millas acumuladas.

En el primer texto, Aerolíneas Argentinas había establecido que las millas acreditadas desde el 16 de noviembre de 2026 tendrían una vigencia de 36 meses y que ese vencimiento no podría extenderse.

Con la actualización, la empresa volvió a habilitar la renovación automática del saldo completo cuando el pasajero acredita un vuelo elegible.

Según las nuevas condiciones, cada vuelo acreditado renovará por 36 meses la vigencia de la totalidad de las millas de la cuenta, incluidas las obtenidas a través de bancos y otros socios comerciales. El plazo se contará desde la fecha del vuelo.

De esta manera, la compañía descartó la eliminación de la renovación general del saldo por medio de vuelos, una medida que habría limitado las alternativas de los socios para conservar sus millas acumuladas.

Por ejemplo, una persona que tenga 50.000 millas obtenidas mediante consumos bancarios podrá extender su vigencia si acredita un vuelo que cumpla con las condiciones del programa. En ese caso, el saldo completo se renovará por otros 36 meses.

Qué pasará con las millas obtenidas mediante bancos y otros socios

La actualización no implica que todas las operaciones permitan renovar automáticamente el saldo acumulado.

Las millas obtenidas a través de bancos y otros socios comerciales tendrán una vigencia individual de 36 meses y su acreditación no renovará por sí sola el resto de las millas de la cuenta.

La diferencia es importante porque el mecanismo de renovación general quedará vinculado a los vuelos acreditados, en lugar de depender de cualquier movimiento dentro del programa.

Además, se mantiene una distinción respecto de los canjes. La posibilidad de renovar la vigencia mediante la utilización de millas para emitir un pasaje, que funcionaba como una alternativa para algunos socios, dejará de estar disponible bajo el nuevo esquema.

En consecuencia, los pasajeros deberán prestar atención tanto al origen de sus millas como a las operaciones que realicen para evitar que venza el saldo acumulado.

Aerolíneas Plus confirmó un beneficio para los socios Elite

Otro de los cambios incorporados en la nueva versión del comunicado alcanza a los pasajeros que cuentan con categoría Elite.

Mientras que el texto anterior mencionaba la continuidad de los beneficios para los socios Oro, Platino y Diamante, la actualización incorpora una aclaración expresa: las millas no vencerán mientras el titular mantenga su categoría Elite.

La precisión brinda una garantía adicional a los pasajeros que integran esos niveles del programa, ya que el primer comunicado no establecía de manera explícita esa condición para el saldo acumulado.

En cambio, para los socios Clásicos, la compañía especificó que las millas acumuladas hasta el 15 de noviembre de 2026 conservarán su vencimiento actual. Para las acreditadas desde el día siguiente, se aplicarán las nuevas condiciones.

Qué otros cambios se mantienen en Aerolíneas Plus

Además de las modificaciones sobre la renovación y el vencimiento, la comparación entre las dos versiones del comunicado muestra otros ajustes.

La nueva redacción simplifica las referencias a las fuentes de acreditación de millas y elimina un apartado específico sobre determinados beneficios Elite durante el período de transición. Sin embargo, se mantienen las condiciones informadas para los vencimientos excepcionales y el ascenso inmediato de categoría Elite.

Por lo tanto, la principal diferencia entre ambos anuncios no está en el plazo general de tres años, sino en los mecanismos disponibles para extenderlo y en el tratamiento especial de los socios Elite.

Cómo quedan las condiciones de vencimiento de las millas

Con la modificación, Aerolíneas Argentinas conserva el plazo de 36 meses como referencia, pero permite renovarlo mediante vuelos acreditados. La compañía también aclara que los socios Elite mantendrán sus millas mientras conserven su categoría.

La actualización representa una marcha atrás parcial respecto del primer anuncio: se recupera la renovación del saldo a través de vuelos, pero no todas las operaciones que antes podían contribuir a extender la vigencia seguirán teniendo ese efecto.

Las condiciones definitivas y su aplicación deberán seguirse a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas, en particular la página de actualización de Aerolíneas Plus.