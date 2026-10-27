Día por día: la agenda de las actividades del Papa en Argentina

El Gobierno confirmó el itinerario oficial de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Los horarios de las misas y visitas programadas

El Gobierno nacional oficializó los detalles organizativos y el esquema de seguridad integral para la histórica gira apostólica que el papa León XIV realizará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. La visita del Santo Padre incluirá una intensa agenda de compromisos institucionales, encuentros con sectores sociales y multitudinarias ceremonias litúrgicas repartidas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Para garantizar el desarrollo fluido de la comitiva pontificia y permitir la movilización masiva de fieles, el Poder Ejecutivo declaró el acontecimiento de "interés nacional" a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Además, las autoridades crearon una unidad de coordinación especial que trabajará junto al personal vaticano para supervisar la logística, los traslados terrestres y aéreos, y el despliegue de las fuerzas de seguridad durante las cuatro jornadas.

La llegada del líder de la Iglesia Católica motivará un esquema especial de feriados, asuetos laborales y restricciones de tránsito, asegurando la operatividad del 75% del servicio de transporte público de pasajeros para facilitar la movilidad entre las distintas jurisdicciones involucradas.

El itinerario detallado de la gira apostólica del domingo al martes

La agenda oficial dará inicio el domingo 8 de noviembre con el arribo de León XIV al Aeroparque Jorge Newbery de la Capital Federal. Tras la bienvenida protocolar, el Sumo Pontífice mantendrá una reunión institucional con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La actividad del lunes 9 comenzará con una visita pastoral al Cottolengo Don Orione de Claypole y continuará a las 11:30 con una misa multitudinaria abierta al público en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, acompañada por reuniones con referentes sociales y el episcopado.

El martes 10 de noviembre, la comitiva papal volará por la mañana hacia la provincia de Córdoba, donde el Santo Padre oficiará una ceremonia religiosa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Hacia el final de la tarde, León XIV retornará a la Capital Federal para presidir una vigilia nocturna con jóvenes en el predio de Palermo, en lo que se anticipa como uno de los eventos más convocantes de su permanencia en el país.

Misa en la Basílica de Luján, visita penal y partida final hacia Perú

Durante la jornada de cierre, prevista para el miércoles 11 de noviembre, las actividades se concentrarán de forma exclusiva en suelo bonaerense. Por la mañana, el Papa visitará un Complejo Penitenciario Federal y, posteriormente a las 10:00, encabezará la misa central de despedida frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján ante una multitud de peregrinos de todo el país.

El corolario de la gira se producirá a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida antes de que el avión papal despegue con destino a la ciudad de Lima. De esta manera, el Santo Padre concluirá su itinerario pastoral por la Argentina para dar comienzo a la última escala de su viaje por Sudamérica.