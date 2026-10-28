Choque de trenes en España causa al menos 64 muertos y decenas de heridos en Toledo

El accidente ocurrió cerca de Urda y dejó decenas de heridos. La investigación analiza una posible falla en la señalización ferroviaria

La investigación sobre el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, se centra en las circunstancias que llevaron a una formación de Renfe a impactar contra otra de Iryo. El accidente ocurrió este miércoles a las 8:54 y dejó un saldo preliminar de al menos 64 muertos y decenas de heridos.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Los primeros testimonios indican que el tren de Renfe habría alcanzado por detrás a la formación de Iryo, que presuntamente se encontraba detenida. Ambos convoyes se dirigían a Sevilla y llevaban, en conjunto, 544 pasajeros.

La colisión provocó el descarrilamiento de varios coches. Dos de los últimos vagones del tren de Iryo cayeron por un terraplén, lo que agravó las consecuencias del impacto y motivó un amplio despliegue de emergencia.

Qué se sabe de los trenes involucrados

El convoy de Renfe era el AVE 2080. Había partido de Madrid a las 8:04 y llevaba 397 pasajeros. La formación de Iryo trasladaba a otras 147 personas, entre ellas un bebé.

Los equipos de rescate y el personal sanitario se trasladaron al lugar para asistir a los pasajeros y atender a los heridos. Mientras avanzaba el operativo, las autoridades mantenían un balance provisional de víctimas, por lo que la cantidad de fallecidos y lesionados podía variar.

El choque involucró a dos trenes que transportaban a 544 pasajeros (Foto: 'El País')

La magnitud del accidente también afectó la circulación ferroviaria: los servicios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedaron interrumpidos.

Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes, describió el paisaje de la zona donde se produjo el choque. "Es la zona de los montes de Toledo, una zona de bosque mediterráneo", explicó sobre el entorno próximo a Urda.

El episodio ocurrió nueve meses después del accidente de Adamuz, en Andalucía, que dejó 46 muertos. La cercanía temporal entre ambas tragedias volvió a poner en primer plano la seguridad de los trenes en España.

Una posible falla en la señalización, bajo investigación

Una de las hipótesis iniciales apunta a un eventual error operativo relacionado con el sistema de señalización ferroviaria. Los investigadores analizan si el conductor de Renfe pudo haber recibido o ejecutado una indicación equivocada a raíz de un desperfecto en el sistema principal.

Por ahora, esa posibilidad no constituye una conclusión definitiva. La investigación deberá establecer cómo se desarrollaron los hechos, si hubo una falla técnica y qué responsabilidades pudieron intervenir en el accidente.

Las condiciones meteorológicas no serían, en principio, una explicación para el siniestro. Según Meteored, en el momento del choque no había fenómenos adversos en el área. "No hay niebla, ni ha llovido recientemente, ni hace viento… Está totalmente descartada la meteorología", señaló el medio especializado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó a través de X que se intenta reunir "toda la información posible" para esclarecer lo ocurrido.

Pedro Sánchez interrumpió sus actividades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir la evolución del accidente. A través de su cuenta de X, expresó su conmoción por la tragedia: "Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo".

El mandatario también señaló que los servicios de emergencia trabajaban en la zona para asistir a los pasajeros y proteger a las personas afectadas, con la colaboración de las distintas administraciones.

En un comunicado, se transmitió el acompañamiento a las familias de las víctimas, a los heridos y a quienes participaban en las tareas de asistencia:

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias", señaló el comunicado.