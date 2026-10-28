Ya tiene fecha confirmada la apertura del nuevo supermercado del Hogar Obrero en CABA

Será la tercera sucursal de la cadena en Capital, luego de las aperturas en San Telmo y Caballito. La estrategia de la cooperativa para expandirse

El plan incluye un cuarto local y busca consolidarse pese a la baja del consumo nacional.

Supercoop abrirá en Saavedra este 4 de diciembre, sumando su tercera sucursal en CABA junto al Hogar Obrero.

La apertura de un nuevo supermercado del Hogar Obrero en la Ciudad de Buenos Aires tiene fecha confirmada. Será el próximo 4 de diciembre, en el barrio de Saavedra, donde hasta hace un tiempo funcionaba un local de la cadena Vea.

Así lo confirmaron a iProfesional desde la Cooperativa Obrera, la firma detrás de las aperturas de los emblemáticos Supercoop. Además, avanzan con la remodelación de otro edificio con el que sumarán cuatro locales en CABA.

Abre el nuevo supermercado del Hogar Obrero en CABA

Luego de las aperturas en San Telmo y Caballito, el nuevo Supercoop del barrio Saavedra abrirá el próximo 4 de diciembre. Así lo confirmó a iProfesional Mariano Glas, gerente de Supermercados de la Cooperativa Obrera.

El nuevo supermercado está ubicado en la calle Manzanares al 3900. "Se están terminando los trabajos. Es un edificio que pertenece al Hogar Obrero, allí funcionó previamente un supermercado Vea. Son aproximadamente 800m2 de salón y tiene estacionamiento", remarcó Glas.

A la par, trabajan en el acondicionamiento del edificio histórico ubicado en la calle Perón al 2000, donde antes funcionaba un Coto, y donde abrirán el cuarto Supercoop en CABA. "Por ahora, la idea es tener esos cuatro locales en CABA", resaltó Glas.

De esta manera, la Cooperativa Obrera trabaja junto al Hogar Obrero para volver a instalar en CABA sucursales de la emblemática cadena de supermercados Supercoop, que en los 80 llegó a ser la principal cadena del país, con más de 240 locales en 14 provincias.

La expansión de Supercoop se da en un contexto complejo para el consumo, que golpea a muchas cadenas de supermercado. De hecho, según los últimos datos oficiales del INDEC, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas cayeron 3,7% y 3,6% en términos interanuales respectivamente en agosto 2026.

El dato confirma una tendencia que arrastra todo el año. En los primeros ocho meses de 2026, las ventas en supermercados acumularon un retroceso del 2,8%.

La expansión de Supercoop en un contexto de consumo en baja

La expansión de la Cooperativa Obrera se produce en un escenario complejo para el comercio minorista, marcado por la retracción del consumo y las dificultades de las familias para sostener sus niveles de compra. En ese contexto, el canal supermercadista aparece entre los segmentos más afectados.

"Hoy la competencia es contra la billetera. Lo que una familia destina a alimentos y productos de consumo masivo también compite con tarifas, transporte y otros gastos que crecieron mucho. Hay menos dinero disponible para consumir", afirmó Glas en una entrevista con iProfesional meses atrás.

A ese escenario se suma un cambio en los hábitos de compra asociado con la desaceleración de la inflación. Según explicó el ejecutivo, la mayor previsibilidad de los precios redujo el incentivo a anticipar consumos para evitar aumentos futuros.

"Antes la gente adelantaba compras porque sabía que al mes siguiente todo iba a aumentar. Hoy compra lo que necesita porque tiene previsibilidad sobre los precios. Eso también cambió la dinámica del supermercado", señaló.

Frente a esta dinámica, la cooperativa busca sostener su actividad mediante una combinación de control de costos, desarrollo de productos propios y una política comercial orientada a preservar el poder adquisitivo de sus clientes. Glas aseguró que ese esquema le permitió registrar una caída menor a la observada en buena parte del sector, pese a las dificultades que atraviesa el mercado.

Marcas propias y proveedores locales, las claves para competir

La estrategia de la Cooperativa Obrera no se limita a ampliar su red de sucursales. Una parte central del modelo consiste en desarrollar marcas propias y mantener vínculos comerciales con productores regionales, con el objetivo de ofrecer alternativas de compra y sostener una estructura de abastecimiento vinculada con la economía local.

La propuesta, según explicó Glas, no se basa en competir exclusivamente por el precio más bajo, sino en combinar costos accesibles con calidad y condiciones adecuadas de comercialización.

"No decimos que somos los más baratos. Buscamos la mejor relación precio-calidad, con supermercados bien mantenidos, seguridad alimentaria y una oferta que combine primeras marcas con productos elaborados por cooperativas, empresas familiares y pymes regionales", explicó.

Los números del Balance Social correspondiente al ejercicio 2025/2026 reflejan el peso que adquirió esta política. Durante ese período, la entidad llegó a 1.811 referencias de marcas propias, luego de sumar 160 nuevos productos. La ampliación del catálogo apunta a ofrecer más opciones en un contexto de menor poder adquisitivo.

A su vez, la cooperativa realizó más de 3.400 relevamientos de precios y aseguró que sus valores se ubicaron, en promedio, 1,48% por debajo de la competencia. El desarrollo de productos propios funciona así como una herramienta para ampliar la oferta y competir en un mercado en el que los consumidores prestan cada vez más atención al gasto cotidiano.

La política de abastecimiento también prioriza la producción nacional. Glas explicó que las importaciones se concentran en los productos que no se fabrican en el país, mientras que el resto de la oferta busca apoyarse en proveedores locales.

"Importamos alimentos solamente cuando no se fabrican en la Argentina. En el resto buscamos trabajar con proveedores locales porque también es una forma de sostener la producción y el empleo", señaló.

La estrategia incluye, además, artículos para el hogar y productos de bazar comercializados bajo marcas propias. En esos segmentos, la entidad avanzó con importaciones directas de determinados productos, sin dejar de distinguir aquellos rubros en los que existe producción nacional.

El vínculo con proveedores regionales constituye otro componente relevante del esquema. De acuerdo con el Balance Social del último ejercicio, la Cooperativa Obrera registró los siguientes indicadores:

Operaciones con proveedores regionales por $661.404 millones.

Vínculos comerciales con 1.588 cooperativas, mutuales y organizaciones de la economía social.

Un total de 2.946.567 asociados, tras incorporar más de 182.700 nuevos miembros.

Una red de 153 sucursales en 75 localidades de ocho jurisdicciones.

7.172 puestos de trabajo directos e indirectos.

Estos datos muestran que el modelo de la entidad combina la actividad supermercadista con una red de relaciones comerciales que incluye a organizaciones de la economía social, pymes y empresas de distintas regiones del país.

En un sector en el que las empresas deben revisar sus estructuras frente a los cambios en el consumo, Glas destacó que la Cooperativa Obrera mantiene una lógica de inversión diferente a la de los negocios orientados a obtener resultados en el corto plazo.

"La mayoría de las inversiones que hacemos están pensadas para cuarenta años. No abrimos una sucursal para ver si en dos años la cerramos porque no dio la rentabilidad esperada. Abrimos para prestar un servicio y permanecer", aseguró.

Esa perspectiva, sostuvo, adquiere especial importancia en períodos de incertidumbre económica. La entidad no evalúa sus proyectos únicamente en función de la rentabilidad inmediata, sino también por su capacidad para sostener una presencia comercial y brindar servicios a sus asociados a lo largo del tiempo.

"Una empresa puede decidir vender su operación e irse del país. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Somos una organización argentina, nuestros asociados viven acá y las inversiones quedan acá", afirmó.