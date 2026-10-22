Las ventas en supermercados volvieron a caer y acumulan ocho meses en baja

El consumo no repuntó en agosto: las ventas en supermercados cayeron 3,7%, mientras que en los mayoristas cedieron 3,6%. Qué pasó en los shoppings

El consumo masivo sigue sin levantar cabeza. Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas cayeron 3,7% y 3,6% en términos interanuales respectivamente en agosto 2026, según los datos oficiales que publicó este jueves el INDEC.

El dato confirma una tendencia que arrastra todo el año. En los primeros ocho meses de 2026, las ventas en supermercados presentaron caídas en las comparaciones interanuales. Así, el volumen despachado en ambos canales acumula retrocesos superiores al 2,8%.

La medición del organismo oficial analiza las ventas "a precios constantes", es decir, descontando el efecto de la inflación. Ese enfoque permite ver el verdadero movimiento de productos que cruzan las góndolas.

Los números en volumen muestran que los argentinos están comprando menos unidades de productos, aunque gasten más pesos por la suba de precios nominales.

Supermercados y mayoristas siguen en rojo

En el segmento de los supermercados, el índice de ventas totales marcó una baja del 3,7% interanual durante agosto. Con ese resultado, el acumulado enero-agosto cerró con una merma del 2,8%.

La medición desestacionalizada -que elimina efectos de calendario y estacionalidad- también mostró retroceso. Agosto anotó una caída del 0,8% frente a julio.

El panorama en los autoservicios mayoristas fue prácticamente calcado. Las ventas en ese canal cayeron 3,6% en términos interanuales durante el octavo mes del año.

El acumulado entre enero y agosto arrojó una merma del 2,9%. La variación intermensual desestacionalizada anotó una baja del 1,2%.

Los datos del INDEC reflejan que ambos canales comerciales atraviesan su peor momento del año. No hay señales claras de recuperación en el horizonte inmediato.

Facturación nominal sube pero volumen sigue en caída

Al mirar la facturación a precios corrientes, el panorama parece distinto por efecto de la inercia inflacionaria. Los supermercados sumaron ingresos por más de $2,6 billones, un 24,2% más que hace un año.

En ese canal, el ticket promedio por operación se ubicó en los $35.569. Es decir, cada vez que un cliente pasa por caja, gasta en promedio esa suma.

Los mayoristas facturaron $395.434 millones, con un avance nominal del 23,7%. El ticket promedio en este segmento fue más elevado: $47.067 por operación.

La paradoja es evidente. La facturación crece en pesos nominales, pero el volumen físico de productos vendidos retrocede. Los comercios venden menos unidades, aunque facturen más por la inflación acumulada.

Tarjetas de crédito lideran pero las billeteras virtuales ganan terreno

Un dato clave que surge de los informes es el cambio en los medios de pago que eligen los consumidores para hacer las compras del mes.

En los supermercados, la tarjeta de crédito se consolidó como el medio principal. Representa el 43% de las ventas totales, manteniéndose como la herramienta más usada en las cajas.

Sin embargo, el rubro que más creció fue el de "otros medios de pago". Esa categoría incluye billeteras virtuales, códigos QR y aplicaciones móviles.

Los "otros medios" pegaron un salto interanual del 50,2% y alcanzaron el 16,1% de participación en la facturación total. Es el segmento de mayor expansión en todo el sistema de pagos.

En los comercios mayoristas, la distribución se mostró diferente. Los "otros medios de pago" acapararon la mayor porción con el 32,7% de la facturación del sector.

Le siguieron las tarjetas de crédito (26,8%), el dinero en efectivo (24,8%) y las tarjetas de débito (15,7%). La digitalización de los pagos avanza con fuerza en este canal.

Carnes y verduras lideran las subas nominales en góndola

Al analizar qué rubros mostraron mayores aumentos en facturación nominal, las carnes encabezaron la lista. En supermercados, ese segmento subió 38,5% interanual en términos de pesos facturados.

Le siguieron verdulería y frutería con un alza del 32,6%. Esos dos rubros concentraron las mayores subas de precios en las góndolas durante agosto.

En los mayoristas, los saltos más significativos se dieron en verdulería y frutería (+35,5%), lácteos (+30,2%) y artículos de almacén (+29,8%).

Esos números explican parte de la caída en volumen. Los aumentos de precios en productos básicos empujan a los consumidores a ajustar las cantidades que llevan del comercio.

La presencialidad sigue siendo la norma en las compras del hogar

Los reportes del INDEC ratifican una tendencia que parece inmutable. Las operaciones presenciales en el salón de ventas explican el 96,9% de la facturación total en supermercados.

Los canales online apenas alcanzan un marginal 3,1% de participación. Es una cifra que se mantiene prácticamente estable desde hace varios meses.

Los argentinos siguen prefiriendo ir al local, recorrer las góndolas y elegir personalmente los productos. El comercio electrónico no logra despegar en este segmento específico.

Shoppings crecen en agosto pero acumulan caída en el año

Los centros comerciales mostraron una leve recuperación en agosto, aunque no alcanzan a compensar las pérdidas acumuladas desde enero.

El índice de ventas totales a precios constantes en shoppings mostró un aumento del 3,7% respecto a agosto de 2025. Es el primer dato positivo en varios meses para ese canal.

El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución del 1,2% respecto a igual período de 2025. Es decir, a pesar del rebote de agosto, el año sigue en rojo.

La serie desestacionalizada marcó una variación positiva del 3,3% respecto a julio. Ese dato sugiere que agosto pudo haber sido un punto de inflexión para los shoppings, aunque todavía es prematuro confirmar una tendencia.

El sector de consumo masivo cierra agosto con un balance negativo. Los volúmenes vendidos siguen en caída, los tickets promedio suben por inflación y los consumidores ajustan cantidades en el changuito. La recuperación todavía no llega.