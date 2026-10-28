Entradas para la final de la Copa Sudamericana: precios y cómo comprar

Conmebol abre la venta de tickets para el partido entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla. Los valores y fechas clave para tener tu lugar

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) puso en marcha de manera oficial el operativo comercial para la venta de entradas de la esperada final de la Copa Sudamericana 2026. El trascendental encuentro decisivo, que enfrentará a Boca Juniors contra Atlético Mineiro de Brasil, se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia, generando una enorme expectativa entre los hinchas del fútbol continental.

El procedimiento de compra se gestiona en su totalidad a través del sitio web oficial del organismo rector del fútbol sudamericano, mediante un esquema estructurado y escalonado en distintas etapas. La primera fase quedara oficialmente inaugurada este miércoles a las 14:00 horas de la Argentina (12:00 de Colombia) de forma exclusiva para los ciudadanos residentes en territorio colombiano, quienes pueden adquirir boletos de Categoría 2 con un límite máximo de cuatro accesos por usuario hasta el viernes 30 de octubre.

Este evento marcará un hito histórico para el deporte cafetero al tratarse de la primera oportunidad en que Colombia albergue una definición a partido único de la Copa Sudamericana. Mientras el equipo xeneize buscará conquistar su tercera corona tras los logros consecutivos en 2004 y 2005, el conjunto de Belo Horizonte intentará alzar este codiciado trofeo continental por primera vez en su historia.

Venta general y las fechas clave para los hinchas de Boca

Para los hinchas de Boca y el público general, la etapa de venta masiva de localidades se abrirá oficialmente el viernes 30 de octubre a partir de las 14:00 horas (hora argentina). En esa ventana comercial se pondrán a disposición los sectores preferenciales de Categoría 1 junto con el remanente disponible de ubicaciones de Categoría 2, permitiendo la adquisición directa desde cualquier país sin restricciones de nacionalidad.

Respecto a la masa de socios y simpatizantes de Boca Juniors, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó que las localidades exclusivas destinadas a la parcialidad argentina, que serán 12.000, saldrán al mercado el próximo martes 3 de noviembre a través de la misma plataforma virtual. Si bien restan confirmar los cupos totales asignados a cada club y la modalidad operativa para la adjudicación, se garantizó que los tickets darán acceso directo a las cabeceras del estadio.

Precios de las entradas y ubicaciones en el Metropolitano

El cuadro tarifario en dólares dispuesto por la entidad sudamericana para presenciar el partido decisivo en Barranquilla se compone de las siguientes ubicaciones:

Categoría 1 - u$s250 dólares : sector preferencial en la platea Occidental, ubicado inmediatamente detrás de los bancos de suplentes.

Categoría 2 - u$s180 dólares : platea lateral (tribuna Oriental).

Categoría 3 - u$s90 dólares: sectores populares Norte y Sur, destinados de forma específica a las parcialidades de Boca y Mineiro.

Con las fechas ya confirmadas y las primeras ubicaciones volando en la plataforma de expendio, la atención de la masa xeneize se traslada ahora a la confirmación de los cupos y la logística para el viaje a suelo colombiano, en lo que promete ser una movilización multitudinaria hacia Barranquilla para presenciar una nueva final internacional.