Explotó la búsqueda de pasajes a Colombia: cuánto cuesta viajar a ver a Boca en la final

La búsqueda de pasajes a Barranquilla se disparó un 800% en las últimas horas. Cuánto salen los pasajes y qué recomiendan expertos

Boca en la final disparó búsquedas de vuelos a Barranquilla un 800%.

La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana provocó un boom de búsquedas de pasajes. Según aseguraron desde Despegar, tras el triunfo Xeneize se registró un crecimiento del 800% en las consultas para volar a Barranquilla.

De la mano de la demanda, también crecieron los precios. De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, solo en aéreos y hospedaje los valores no bajan de los $2,5 millones por tres o cuatro días.

La final será el próximo 21 de noviembre, pero los hinchas de Boca ya comenzaron a planificar la mejor ruta (y la más económica) para llegar al Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Cuánto sale viajar a Colombia para ver a Boca en la final de la Sudamericana

Según señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, luego del triunfo de Boca en el Maracaná, la búsqueda de pasajes y paquetes para viajar a Barranquilla se disparó.

"La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana muestra cómo un acontecimiento deportivo puede transformar la demanda turística en cuestión de días. Tras la confirmación del partido, en Despegar registramos un crecimiento del 800% en las búsquedas hacia Barranquilla durante los últimos 9 días, en comparación con el mismo período del año anterior", sostuvo Cristi.

Y aconsejó: "Para quienes planean acompañar a su equipo, los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y traslados ofrecen una alternativa para simplificar la organización del viaje y ahorrar hasta un 30% frente a la contratación de cada servicio por separado".

"Ante estos picos de demanda, planificar con anticipación es clave para acceder a más alternativas de vuelos y alojamiento. Así, el turismo deportivo no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también genera nuevas oportunidades para los destinos y para toda la cadena de valor turística", agregó.

Por su parte, Daniel Puddu, conocido popularmente en redes como El Agente de Viajes, señaló que si bien "todavía no hay nada anunciado, seguramente saldrán a la venta vuelos chárter y vuelos adicionales directos de Aerolíneas, GOL, LATAM o alguna otra compañía".

Y aconsejó: "Si podés viajar algunos días antes y/o volver unos días después, seguramente vas a conseguir mejores vuelos y pagar bastante menos. Normalmente, estos pasajes rondan los u$s600. Para las fechas del partido, hoy no veo prácticamente nada por menos de u$s1.200, y de ahí para arriba".

De acuerdo a un sondeo realizado por iProfesional, este miércoles al mediodía los precios de vuelos eran los siguientes:

Pasajes, para salir el jueves 19 de noviembre de Buenos Aires y volver el lunes 23

Pasaje con dos escalas (tarda casi 14 horas la ida y 18 la vuelta): u$s1.996

Pasaje con una escala, que tarda poco más de 10 hora la ida y casi 11 la vuelta: u$s3.057

El más económico tiene dos escalas, pero demora más de un día y cuesta u$s1.232

En tanto, un hotel 4 estrellas con pileta y desayuno buffet cuesta unos u$s420 las cuatro noches en base doble.

Así es que una persona gastaría unos u$s1.652 ($2,5 millones) solo de vuelos y hospedaje, en caso de elegir el aéreo más barato. En tanto, si elige el más caro (y más rápido), el monto asciende a u$s3.477 (unos $5,3 millones).

A estos valores, lógicamente, hay que sumarle el precio de la entrada, traslados y comida, entre otros ítems básicos.

En tanto, desde Despegar propusieron tres paquetes a Barranquilla para viajar a ver a Boca:

Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $2.452.297 . Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona.

. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona. Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $2.509.222 . Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con terraza y estacionamiento limitado. Precio por persona.

. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con terraza y estacionamiento limitado. Precio por persona. Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $2.524.276. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno americano, gimnasio, servicio de spa, jardín, terraza y estacionamiento gratis. Precio por persona.

Cómo se compran las entradas para la final de la Copa Sudamericana

Más allá de comprar los pasajes, otro desafío para los hinchas será conseguir entradas. Todavía no hay información de cuándo será la venta ni sus precios.

Sin embargo, la Conmebol tiene publicado en su página web un registro para quienes quieran anotarse, recibir información y poder aplicar para los tickets.

"La Final se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El evento contará además con una Fiesta Sudamericana oficial, con actividades y experiencias especiales para disfrutar de la Final más allá del estadio", dice la Conmebol en su sitio.

Y agrega: "Regístrate para conocer cuándo comienza la venta oficial de entradas para la Final de la Conmebol Sudamericana 2026 y prepárate para vivir uno de los partidos más esperados del continente. Al registrarte, recibirás información sobre el calendario de venta, las categorías de entradas disponibles, las condiciones de acceso y todas las novedades del evento".

Según detalla, se pueden recibir novedades oficiales, con "información sobre las fechas, etapas y condiciones de la venta oficial de entradas".

"Conoce cuándo y dónde podrás comprar tus entradas para la Final de forma segura", agrega. Y detalla las cuatro categorías que estarán disponibles:

Categoría 1: Sector preferencial, ubicado detrás de los bancos de suplentes. (Asientos numerados - Zona neutral).

Categoría 2: Sector ubicado en el lateral opuesto a la Categoría 1. Asientos sin numerar.

Categoría 3: Sector ubicado detrás de los arcos. (Asientos sin numerar - Asignado a las aficiones del Equipo A y del Equipo B).

Hospitality: Acceso a ubicación CAT 1, complementado con servicios premium de hospitalidad, incluyendo catering y entretenimiento.

Luego del histórico triunfo en el Maracaná sobre Vasco Da Gama, con el gol de Leandro Paredes, los hinchas de Boca ya sueñan con poder viajar a Barranquilla y ver la final de la Copa Sudamericana. Así lo refleja la explosión de búsquedas.