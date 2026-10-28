Francia lanzó un histórico premio literario para obras escritas con IA

En medio del intenso debate global sobre el impacto de la tecnología en la cultura y los límites de la propiedad intelectual, Francia anunció la creación del Premio Pascal. Se trata del primer certamen literario internacional diseñado específicamente para reconocer y galardonar obras escritas con asistencia de herramientas de inteligencia artificial (IA), una iniciativa que busca transparentar la colaboración entre la creatividad humana y los algoritmos digitales.

Impulsado por los emprendedores y especialistas Philippe Rodriguez, Albin Serviant y Gilles Mentré, el certamen rinde homenaje al reconocido filósofo y matemático francés Blaise Pascal, pionero en el desarrollo de los primeros dispositivos mecánicos de cálculo. El concurso propone abrir un canal de discusión formal sobre las nuevas dinámicas de producción de libros, exigiendo que los participantes declaren de manera abierta el uso de la tecnología durante su proceso creativo.

La convocatoria está dirigida a cualquier autor que escriba en idioma francés, sin importar su país de residencia, nacionalidad o trayectoria en el mercado editorial, permitiendo además la recepción de proyectos independientes que no cuenten con el respaldo de un sello comercial.

Requisitos de participación, informe técnico y herramientas permitidas

Los aspirantes a participar del certamen deberán presentar un manuscrito inédito cuya extensión se ubique entre las 10.000 y las 50.000 palabras. Como condición indispensable, la obra entregada deberá estar acompañada por un informe técnico pormenorizado en el que el autor detalle qué modelos de lenguaje o plataformas digitales utilizó durante el proceso de redacción. Para la elaboración de las obras se admitirá el uso de herramientas populares como ChatGPT, Claude, Gemini y LLaMA.

Asimismo, la normativa del certamen establece una condición temática precisa para los textos: las historias deberán abordar problemáticas vinculadas a los desafíos éticos, sociales o ecológicos que atraviesa la humanidad en la actualidad, ofreciendo una perspectiva narrativa original. La convocatoria abrió el pasado 20 de octubre y recibirá postulaciones hasta finales de noviembre, instancia en la que un jurado de expertos seleccionará diez finalistas y premiará al ganador con el acompañamiento para la publicación formal de la obra.

Escándalos en el ámbito editorial y la discusión por los derechos de autor

El nacimiento del Premio Pascal se produce tras una seguidilla de polémicas que sacudieron al sector literario tradicional. Uno de los episodios más sonados involucró al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, cuya novela fue excluida del prestigioso Premio Goncourt por sospechas del uso de modelos generativos, derivando en la rescisión del contrato por parte de su casa editorial. Un escenario similar enfrentó el autor peruano David Silva Rojas tras obtener un galardón internacional en España bajo cuestionamientos del mismo tipo.

Frente a este clima de desconfianza y descalificaciones sistemáticas, los impulsores de la iniciativa francesa buscan cambiar el paradigma, promoviendo un marco ético de transparencia en el que los escritores no deban ocultar el uso de software asistente. De esta manera, el galardón busca marcar un precedente sobre cómo la industria de la literatura puede integrar la inteligencia artificial sin vulnerar la originalidad ni los derechos de autor.