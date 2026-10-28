Dónde se alojará el Papa León XIV en su visita a Argentina y qué le pidieron a los vecinos

Cada vez falta menos para la llegada del Papa al país, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer una serie de directivas de seguridad

En el marco de los preparativos para la histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el Gobierno Nacional, desplegará un estricto operativo de seguridad en el barrio porteño de Recoleta. El Sumo Pontífice fijará su residencia temporal en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Avenida Alvear al 1600, lo que obligará a establecer un perímetro de máxima seguridad con restricción vehicular total y controles policiales desde las 12 del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11.

La zona alcanzada por las restricciones comprende el cuadrante delimitado por las avenidas Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Durante los cuatro días que dure la medida, el acceso al anillo de seguridad estará reservado de forma exclusiva para frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes con reserva, quienes deberán ingresar únicamente por dos puntos habilitados: la esquina de Avenida Callao y Quintana, o bien la intersección de Libertad y Quintana.

El perímetro de seguridad alrededor de la residencia del Papa León XIV en Argentina

Hospedaje del Papa León XIV en CABA: requisitos para frentistas, trabajadores y acreditaciones especiales

Para traspasar los controles policiales del perímetro, los vecinos deberán exhibir su DNI con domicilio actualizado dentro de la zona restringida. Aquellos frentistas, Comerciantes o empleados que no posean el domicilio fijado en su documento deberán tramitar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad presentando documentación respaldatoria (factura de servicios, expensas, habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA o recibo de sueldo).

Las acreditaciones físicas podrán retirarse de forma presencial en los siguientes puntos y horarios:

Sede Comunal 2 (Vicente López 2050): Del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, en el horario de 8:00 a 16:00.

Puesto de atención especial (Rodríguez Peña y Av. Alvear): Del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, de 16:00 a 20:00.

Huéspedes de hoteles: Deberán presentar obligatoriamente el comprobante o reserva de hospedaje en los accesos de Quintana.

El Papa León XIV en CABA: mover vehículos, cocheras inhabilitadas y abastecimiento comercial

El operativo afectará en forma directa la dinámica de estacionamiento y garajes particulares dentro del perímetro. Los vecinos deberán retirar todos los vehículos estacionados en las calles internas antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Para suplir estas plazas, la Ciudad habilitará el estacionamiento a 45° sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Libertad) y en la Avenida del Libertador sentido a Retiro (entre Libertad y Callao).

Las autoridades remarcaron que mientras rija la zona de seguridad no se podrá entrar ni salir de las cocheras residenciales ni comerciales. Los autos que permanezcan en la vía pública pasadas las 12:00 del sábado serán acarreados por grúas de Tránsito hacia el predio de la Facultad de Derecho de la UBA, sin costo de acarreo para el propietario.

A su vez, la Ciudad recomendó al sector comercial anticipar las entregas de insumos debido a las ventanas horarias reducidas para proveedores y servicios generales:

Sábado 7: Abastecimiento permitido durante todo el día.

Domingo 8: Desde la mañana hasta la tarde.

Lunes 9 y Martes 10: Únicamente desde la mañana hasta el mediodía.

Miércoles 11: Habilitado a partir del mediodía.

De forma complementaria, el Ministerio de Espacio Público reubicará temporalmente los contenedores de residuos de la zona e implementará desvíos de colectivos en las líneas que transitan habitualmente por las avenidas Alvear, Callao y Del Libertador.

CABA: cortes de tránsito por los preparativos de la visita del Papa León XIV

El esquema de interrupciones de tránsito programado por el Ministerio de Seguridad porteño para el armado de los escenarios y estructuras se desplegará en distintas etapas:

Sábado 24 de octubre al martes 3 de noviembre: Cortes parciales sobre Av. del Libertador entre Colombia y Sarmiento, dejando únicamente dos carriles habilitados por mano.

Miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: Interrupciones totales y progresivas sobre Av. del Libertador, ampliando la restricción desde la avenida Olleros hasta Ugarteche.

Las autoridades de la Ciudad indicaron que el esquema operativo podrá sufrir modificaciones dinámicas a medida que avancen los trabajos de montaje, por lo que se comunicarán actualizaciones periódicas sobre los desvíos del transporte público y las arterias alternativas.