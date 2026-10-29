Guía con los cortes de tránsito y la zona "blindada" en Buenos Aires por visita del Papa

El Gobierno porteño inició los operativos por la llegada de León XIV. Restricciones, acreditación de frentistas y estacionamientos

La inminente visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, programada para desarrollarse entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, comenzó a transformar la dinámica habitual del tránsito porteño. Con motivo del armado de las estructuras en la zona del Monumento a los Españoles y el blindaje de la Nunciatura Apostólica, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha un amplio esquema de cortes de calles, desvíos de colectivos y un estricto perímetro de seguridad vehicular.

Las tareas de montaje comenzaron sobre la Avenida del Libertador, donde las autoridades de tránsito desplegaron operativos especiales que irán intensificándose con el correr de los días. La medida busca ordenar la movilidad en las zonas de Palermo y Recoleta, permitiendo la instalación de escenarios y torres de sonido, al tiempo que se coordinan los requerimientos de las fuerzas de seguridad.

Según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno, el dispositivo afectará de manera directa a vecinos, comerciantes y trabajadores del sector, quienes deberán cumplir con requisitos específicos para circular dentro del anillo restringido durante las cuatro jornadas de la visita pastoral.

El cronograma de cortes sobre la Avenida del Libertador

Los desvíos e interrupciones en la circulación sobre Libertador se aplicarán de forma progresiva bajo el siguiente esquema:

Hasta la noche del martes 3 de noviembre: cortes parciales entre Av. Colombia y Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: se irán realizando progresivamente cortes totales entre Av. Olleros y la calle Ugarteche.

Zona que se verá afectada por cortes parciales y totales

El anillo de seguridad donde se alojará el papa: así funciona

A partir de las 12:00 del sábado 7 de noviembre y hasta la tarde del miércoles 11, se activará un perímetro de seguridad restringido entre las avenidas del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito, debido a que el Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica de Avenida Alvear al 1600. Solo ingresarán y saldrán frentistas, comerciantes y huéspedes a través de dos puntos habilitados: Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Para ingresar, los autorizados deberán presentar DNI con domicilio en el área o una placa identificatoria oficial de la Ciudad. El pase especial se tramitará presencialmente en los siguientes puntos:

Sede Comunal 2 (Vicente López 2050): del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas.

Puesto especial en Rodríguez Peña y Av. Alvear: del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas.

Para retirar la placa será necesario presentar una factura reciente de servicio (ABL, agua, luz o expensas). En comercios u oficinas se exigirá la habilitación o constancia en ARCA, mientras que los trabajadores deberán presentar recibo de sueldo o alta laboral.

El perímetro especial donde se alojará el Papa y donde habrá fuertes controles

Reglas para vehículos, estacionamiento gratuito y abastecimiento

Respecto al estacionamiento y la circulación particular en el radio restringido, la normativa municipal establece:

Retiro de autos : deberán removerse los vehículos estacionados en la calle antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Estacionamiento permitido: se podrá estacionar a 45° en la mano derecha de Av. Callao (entre Vicente López y Libertad) y en Av. del Libertador sentido a Retiro (entre Libertad y Callao).

Acarreo sin costo : los autos no retirados serán trasladados por grúas al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para el dueño.

Cocheras bloqueadas: durante la vigencia del perímetro no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios.

Por último, los comercios deberán organizar el abastecimiento con proveedores respetando franjas horarias específicas: el sábado 7 todo el día; el domingo 8 de mañana a tarde; lunes 9 y martes 10 de mañana a mediodía; y el miércoles 11 desde el mediodía.

En tanto, los huéspedes deberán mostrar su reserva hotelera y la Ciudad reubicará contenedores de basura y paradas de colectivo.

Las reglas para entrar y salir del perímetro especial

El itinerario completo del Papa León XIV en Argentina

El cronograma detallado día por día contempla las siguientes actividades:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30: Arribo del vuelo papal procedente de Montevideo al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00: Visita y ofrenda floral en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

17:20 a 18:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y encuentro privado con el presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (CCK).

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole)

09:15: Visita al Pequeño Cottolengo Argentino de Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole.

11:30: Celebración de una masiva Santa Misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

16:10: Encuentro con referentes del mundo del trabajo, sindicatos y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30: Encuentro ecuménico e interreligioso con líderes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de las Vísperas y momento de oración junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

19:45: Cena privada con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

07:30: Partida en avión desde Aeroparque rumbo a la provincia de Córdoba.

10:00: Presidencia de una Santa Misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Córdoba).

16:55: Vuelo de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

20:15: Vigilia multitudinaria con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires y Luján)