También hay argentinos heridos tras el impacto en la línea Madrid-Sevilla. Agustín Randazzo, de 51 años, permanece incomunicado

La Cancillería argentina confirmó que un ciudadano argentino murió tras el grave accidente ferroviario ocurrido en España, donde dos formaciones colisionaron en la línea que conecta Madrid con Sevilla. Además, informó que otro compatriota permanece desaparecido y que hay otros argentinos entre los heridos.

A través de un comunicado oficial, el organismo señaló que "de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos".

En el mismo escrito, agregó que "la Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad".

El informe de Cancillería, tras el choque de trenes en España.

El balance provisional del siniestro ascendía a 68 víctimas fatales y decenas de heridos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona y las autoridades avanzaban con las tareas de identificación.

Quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

El ciudadano argentino cuyo paradero se desconoce es Agustín Randazzo, de 51 años, quien reside en España desde 2002. Según informó Infobae, el hombre viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y, al momento del accidente, se encontraba en el vagón número 8 de uno de los trenes siniestrados.

Agustín Randazzo, de 51 años, permanece desaparecido tras el choque de trenes en España.

Desde el choque, sus familiares y allegados no lograron comunicarse con él. Ante la falta de noticias, su primo hermano, Rafael García Junicol, decidió hacer pública la búsqueda.

"Me enteré por el hermano de que él había tomado ese tren", declaró García Junicol a Infobae. Además, ofreció su número personal, +54 9 11 4192-7700, para recibir información que permita localizarlo, ante la posibilidad de que se encuentre internado en algún hospital sin identificar o que alguien lo haya visto después del accidente.

Para facilitar la búsqueda, la familia difundió una fotografía reciente y brindó detalles sobre su aspecto físico. Randazzo tiene barba entrecana, tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo y suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuros.

La búsqueda de Agustín Randazzo y el pedido de su familia

El hermano del desaparecido, Jorge, se presentó ante las autoridades policiales de Madrid para formalizar la denuncia y se sometió a la extracción de muestras de ADN. Después, viajó hacia Toledo para recorrer los hospitales de la zona y buscar a su familiar entre las personas heridas que permanecían internadas.

Sin embargo, la familia recibió como respuesta que debía esperar mientras avanzaba la recopilación de información y la identificación de las víctimas.

"Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada", relató Rafael García Junicol a Infobae.

La pareja de Agustín, Sergi, también difundió un pedido de colaboración en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda", publicó.

Mientras aguardaba novedades oficiales, Sergi decidió permanecer en su lugar de residencia antes de trasladarse a Toledo.

Cómo fue el accidente ferroviario en España

La colisión entre un tren de alta velocidad AVE y una formación de la empresa Iryo ocurrió alrededor de las 8.53, hora local, en el tramo comprendido entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo.

El balance provisional al cierre de la información era de al menos 68 muertos y decenas de heridos. Los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar, mientras las autoridades investigaban las causas del choque e intentaban identificar a todas las personas afectadas.

Ante la demanda hospitalaria generada por el siniestro, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre.

En paralelo, familiares y allegados recurrieron a las redes sociales para difundir fotografías, compartir datos y tratar de localizar a los pasajeros que permanecían incomunicados. También surgieron iniciativas independientes para centralizar información sobre las personas cuyo paradero todavía no había podido establecerse.

La Cancillería argentina, por su parte, indicó que la Embajada en Madrid y los consulados en España continúan en contacto con las familias de los afectados y brindan asistencia consular.