Electrodomésticos en Coto con descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés

La cadena ofrece televisores, microondas y aires acondicionados con precios rebajados y mantiene un outlet donde encontrás productos más baratos

Comprar un electrodoméstico puede representar un gasto importante para el presupuesto familiar. Sin embargo, antes de pagar el precio de lista, conviene comparar las promociones de los supermercados, revisar las opciones de financiación y buscar productos con descuentos que permitan reducir el desembolso.

En ese escenario, Coto cuenta con ofertas en su tienda online y con un outlet de electrodomésticos en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el canal digital se pueden consultar precios y condiciones de pago, en el local del Abasto aparecen oportunidades que dependen de la mercadería disponible.

Entre las promociones publicadas en Coto Digital hay televisores, microondas y equipos de aire acondicionado con rebajas de hasta el 30%. También existen alternativas de financiación en cuotas sin interés, aunque las condiciones varían según el artículo y el medio de pago.

Qué electrodomésticos se consiguen con descuento en Coto

Una de las opciones para quienes buscan renovar los equipos del hogar es consultar las ofertas de Coto Digital. Estos son algunos de los precios publicados por la cadena:

Aire acondicionado BGH de 5.500 frigorías : $1.259.999,30, con un descuento del 30% frente al precio regular de $1.799.999. La publicación indica 12 cuotas sin interés de $104.999,94.

: $1.259.999,30, con un descuento del 30% frente al precio regular de $1.799.999. La publicación indica 12 cuotas sin interés de $104.999,94. Smart TV Quint de 43 pulgadas Full HD : $383.999,20, frente a un precio regular de $479.999. La rebaja equivale al 20% y se ofrece la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés de $39.999,92.

: $383.999,20, frente a un precio regular de $479.999. La rebaja equivale al 20% y se ofrece la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés de $39.999,92. Microondas Top House de 19 litros : $155.468,80, frente a un precio regular de $194.336. El producto figura con un descuento del 20% y 12 cuotas sin interés de $16.194,67.

: $155.468,80, frente a un precio regular de $194.336. El producto figura con un descuento del 20% y 12 cuotas sin interés de $16.194,67. Microondas Top House de 22 litros: $191.999,20, frente a un precio regular de $239.999. También se publica con un descuento del 20% y 12 cuotas sin interés de $19.999,92.

Los precios corresponden a publicaciones de Coto Digital consultadas el 28 de octubre de 2026. La disponibilidad, el valor final y las condiciones de financiación pueden variar según la sucursal, el código postal y el medio de pago elegido. Las promociones tampoco son necesariamente acumulables con otros descuentos.

Cuotas sin interés para comprar electrodomésticos

Además de las rebajas sobre productos puntuales, Coto publica planes de financiación para compras de electrodomésticos.

Entre las promociones informadas para octubre aparecen opciones de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, además de planes específicos para clientes de determinados bancos y tarjetas.

Por ejemplo, la cadena informa una promoción de financiación para productos seleccionados de electrodomésticos con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Supervielle. El beneficio está dirigido a clientes que tengan un paquete de productos de esa entidad y contempla diferentes cantidades de cuotas, según las condiciones publicadas.

Estas promociones tienen fechas de vigencia y exclusiones. En el caso de los planes generales publicados para octubre, varias condiciones se extienden hasta el 31 de octubre de 2026. Por eso, antes de concretar la compra, conviene revisar los términos y condiciones vigentes en la web oficial de Coto.

Dónde queda el outlet de electrodomésticos de Coto

Otra alternativa para buscar precios más bajos es el outlet que funciona dentro de la sucursal de Coto ubicada en Gallo 250, en el barrio porteño del Abasto.

En ese sector se comercializan electrodomésticos y otros artículos que pueden presentar detalles estéticos, problemas en el embalaje o desperfectos puntuales. Entre los productos que se pueden encontrar hay televisores, heladeras, microondas, lavarropas, hornos eléctricos, parlantes y aires acondicionados.

Una de las marcas que aparece en este espacio es Top House, la línea propia de Coto. En relevamientos anteriores se observaron diferencias importantes entre algunos precios del outlet y los publicados en el supermercado, aunque no todos los artículos resultaban más económicos.

Por ejemplo un microondas Top House 27lts en el outlet cuesta $139.999 y en el supermercado $274.999; un aire acondicionado Top House inverter 3.450W en el outlet tiene un valor de $649.999 y en el supermercado $889.999 mientras que un horno empotrable Top House vale $254.999 en el outlet y $424.999 en el supermercado.

La disponibilidad cambia según el stock y no hay garantía de encontrar un modelo determinado en cada visita. Por eso, antes de comprar, es importante comprobar el estado del producto, consultar qué garantía tiene y confirmar las condiciones de cambio o devolución.

Cómo saber si realmente conviene comprar en Coto

La clave para aprovechar estas oportunidades es comparar el precio final, no solamente el porcentaje de descuento anunciado.

En el outlet, un artículo puede resultar más barato por tener una abolladura, una caja dañada o algún otro detalle. En cambio, un producto nuevo publicado en Coto Digital puede ofrecer una rebaja relevante y la posibilidad de financiar la compra.

También conviene comprobar si el descuento está condicionado al uso de una tarjeta determinada, si requiere pertenecer a Comunidad Coto y si las cuotas son efectivamente sin interés.

De esta manera, quienes estén buscando renovar un electrodoméstico pueden evaluar dos alternativas: aprovechar las ofertas online de la cadena o visitar el outlet del Abasto para revisar los productos disponibles y comparar los precios antes de decidir.