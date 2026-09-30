Outlet de electrodomésticos de Coto: cómo quedan los precios y cuánto se puede ahorrar

En una sucursal del supermercado es posible encontrar televisores, heladeras y microondas con rebajas. ¿Conviene comprar?: qué tener en cuenta

En el último tiempo, el outlet de electrodomésticos de Coto se volvió viral. Distintos usuarios de redes sociales lo visitaron y registraron los precios, mostrando las rebajas de distintos artículos como televisores, microondas, parlantes y hasta aires acondicionados.

Lo cierto es que en muchos casos es posible ahorrar dinero al elegir comprar en este lugar, pero hay una serie de factores a tener en cuenta: lógicamente, al tratarse de un outlet, los productos pueden presentar algunos "detalles" que son los que justamente marcan la diferencia de valor.

Outlet de electrodomésticos de Coto: qué tener en cuenta

El outlet de electrodomésticos de Coto queda en la calle Gallo 250, pleno barrio porteño del Abasto. Se trata de una sucursal del supermercado que, en un rincón, cuenta con distintos electrodomésticos con precios rebajados.

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, es posible encontrar televisores, heladeras, microondas, lavarropas, hornos eléctricos y hasta el viral robot de cocina con descuentos y la posibilidad de pagarlos en cuotas.

Como se trata de un outlet, algunos productos puede presentar fallas o pequeños desperfectos: por ejemplo, las heladeras pueden estar abolladas, un auricular puede no tener el cable o el televisor presentar un pixel roto.

En la mayoría de los casos, sin embargo, el defecto solo puede estar en la caja (o incluso no contar con una). También se venden juguetes reparados, que funcionan correctamente, pero no tienen la posibilidad de cambio.

Otro punto a tener en cuenta es que la variedad tampoco es la misma que en una sucursal tradicional. Por lo que, si se busca algo específico, puede ser recomendable visitar la tienda en más de una ocasión.

Cómo quedan los precios de electro en el outlet de Coto

En cuanto a los precios, la principal oportunidad aparece en los productos Top House, la marca propia de Coto. Al comparar los valores exhibidos en el outlet frente a los que se ofrecen en la página del supermercado, en algunos casos hay diferencias que pueden llegar a los $240.000.

En otros casos, como en televisores o heladeras de primeras marcas, la realidad indica que la diferencia de precios no es tan sustancial como para que amerite la compra en el outlet.

Pero, según pudo comprobar iProfesional, en algunos productos Top House la brecha de precios puede hacer tentador optar por el outlet para ahorrar algo de dinero. A continuación, algunos ejemplos:

El robot de cocina Top House se puede conseguir en el outlet de Coto

Microondas Top House 27lts

En el outlet cuesta: $139.999

En el supermercado: $274.999

Diferencia de $135.000

Robot de cocina Top House

Precio en el outlet: $584.999

En el supermercado: $647.999

Diferencia de $63.000

Aire acondicionado Top House inverter 3.450W

Precio en el outlet: $649.999

En el supermercado: $889.999

Diferencia de $240.000

Horno empotrable Top House

Precio en outlet: $254.999

En el supermercado: $424.999

Diferencia de $170.000

Parlante Top House Bs60 100 W

Precio en outlet: $237.999

En el supermercado: $237.999 (se encuentra con 30% de descuento)

No hay diferencia actualmente

En el microondas también hay descuentos en el outlet

El caso del parlante, que se encuentra en oferta también en la página web de Coto, no conviene comprar en el outlet. Hay otros casos similares, con productos de primeras marcas, que se ofrecen en el outlet de Coto a un valor muy similar al "original". Es el caso, por ejemplo, de un Smart TV de 55’’ o una heladera con freezer.

Es por eso que, antes de realizar las compras, la recomendación es recorrer el outlet y cotejar precios en distintos lugares para confirmar si efectivamente conviene. En algunos casos, sobre todo con las marcas propias del supermercado Coto, se puede hacer una diferencia. En otros, no tanto.

El consumo no repunta y supermercados apelan a promociones

Lo concreto es que, más allá del caso específico del outlet de Coto, las cadenas de supermercados suelen lanzar distintas promociones, con descuentos o financiamiento, para impulsar el consumo en un contexto de ventas retraídas. De hecho, según una consultora Scentia, el consumo masivo volvió a caer en agosto, luego de una leve recuperación en julio.

De acuerdo con un informe privado, las ventas en el conjunto de los canales comerciales retrocedieron 1,5% interanual y 0,7% mensual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumularon una contracción del 2,7%.

El dato refleja las dificultades que todavía atraviesa el consumo interno y, particularmente, los canales tradicionales de venta. En agosto, los supermercados de cadena tuvieron la mayor caída entre estos formatos, con un descenso interanual del 3,3%.

Los mayoristas también registraron una evolución negativa, con una baja del 1,8%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 1,3% frente al mismo mes de 2025.

La dinámica fue diferente en otros canales. El comercio electrónico continuó creciendo y registró una expansión del 36,9% interanual. Las farmacias también terminaron agosto con números positivos, con una mejora del 1,2% respecto del mismo mes del año pasado.

El relevamiento de Scentia mostró diferencias importantes en el comportamiento de las ventas según el canal. Mientras algunos formatos lograron sostener o incluso ampliar sus operaciones, los comercios tradicionales concentraron buena parte de los resultados negativos.

Los supermercados de cadena registraron una caída del 3,3% interanual en agosto y acumularon una baja del 4% durante los primeros ocho meses de 2026.

Dentro de este segmento, las categorías que tuvieron los mayores retrocesos fueron las bebidas. Las bebidas sin alcohol cayeron 12,1%, mientras que las bebidas con alcohol registraron una disminución del 11,9%.

Los autoservicios independientes también finalizaron el mes con una variación negativa. Sus ventas disminuyeron 1,3% frente a agosto de 2025 y acumularon una contracción del 2,7% en lo que va del año.

En este canal, el mayor impacto se observó en los productos perecederos, que registraron una caída interanual del 15,4%.

Por su parte, los mayoristas tuvieron una baja del 1,8% interanual en agosto y acumularon un retroceso del 3,2% en los primeros ocho meses de 2026.

También en este caso las bebidas sin alcohol estuvieron entre los productos más afectados, con una contracción del 23,7%. En cambio, los productos de alimentación mostraron una evolución positiva y registraron un crecimiento del 7,1%.

Los kioscos y comercios tradicionales tampoco lograron escapar de la tendencia general. Durante agosto, sus ventas cayeron 1,5% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses del año registraron una baja del 2,7%.