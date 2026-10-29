Shein lanzó su Black Friday con miles de productos en oferta y cupones de descuento

Shein lanzó su Black Friday con millones de productos en oferta y cupones de descuento. Cómo acceder a las promociones y aprovechar los beneficios

Las compras online ofrecen nuevas opciones de ahorro con el Black Friday de Shein, que activó en Argentina una campaña con más de 1,7 millones de artículos anunciados como rebajados. La promoción incluye indumentaria, calzado, accesorios y beneficios específicos para nuevos usuarios.

La campaña también se difundió en redes sociales. Martina, conocida como Jefa del Ahorro, publicó un video en el que recomendó ingresar a la aplicación para aprovechar el llamado Black Friday Game, una propuesta que, según explicó, permite acceder a cupones de descuento.

La creadora de contenido invitó a sus seguidores a guardar los códigos que mostró en pantalla o solicitárselos en los comentarios para recibirlos por privado. Sin embargo, los porcentajes y las condiciones de esos beneficios deben comprobarse en la aplicación antes de realizar una compra.

Qué ofertas de Black Friday ofrece Shein

En su página oficial para Argentina, Shein anuncia más de 1,7 millones de artículos rebajados durante su campaña de Black Friday. La tienda muestra productos de distintas categorías y ofertas cuyos precios varían según el artículo.

Además, la plataforma presenta un paquete promocional de cupones del 50% para nuevos usuarios. Se trata de un beneficio sujeto a las condiciones de la promoción, por lo que no significa que cualquier producto pueda comprarse con ese porcentaje de descuento.

Las ofertas pueden consultarse en la tienda oficial de Shein Argentina.

Cómo utilizar los cupones de Shein

Shein permite aplicar códigos promocionales durante el proceso de compra. Para hacerlo, el usuario debe:

Ingresar a la cuenta de Shein. Elegir los productos que se quieren comprar. Introducir el código promocional válido en el campo correspondiente. Verificar que se aplique el descuento y revisar el importe final antes de completar el pago.

La empresa aclara en su política oficial que los cupones tienen condiciones de uso y fecha de vencimiento. Algunos requieren alcanzar un monto mínimo de compra y no se aplican sobre los gastos de envío.

Además, la plataforma establece que se puede utilizar un solo código promocional por pedido y que los cupones no son acumulables entre sí. Por eso, antes de confirmar una compra conviene comprobar qué beneficio se aplica al carrito y cuál es el importe final.

Qué revisar antes de comprar en Shein

Para determinar si una oferta realmente conviene, es importante mirar el precio final y no solamente el porcentaje de descuento anunciado.

Antes de pagar, conviene:

verificar la vigencia del cupón

Los productos incluidos

Los posibles mínimos de compra

Los gastos de envío

Las condiciones de la promoción

En el caso de los códigos que circulan en redes sociales, también es importante comprobar si están activos y si corresponden a la región y al tipo de cuenta del comprador.

La campaña de Black Friday ya aparece en la tienda argentina de Shein. Sin embargo, la vigencia y las condiciones específicas del Black Friday Game mencionado por Jefa del Ahorro deben confirmarse dentro de la aplicación para determinar qué descuentos pueden aprovechar efectivamente los usuarios.