Finlandia ofrece un viaje gratis a 16 solteros en 2027 y estos son los requisitos

Visit Finland seleccionará a 16 solteros para viajar cuatro días en febrero de 2027, con gastos cubiertos. Cómo postularse y cuál es la fecha límite

Finlandia lanzó una convocatoria internacional para que 16 personas solteras viajen durante cuatro días al país nórdico con todos los gastos cubiertos y participen de una experiencia que combina turismo, gastronomía y encuentros románticos. La iniciativa, denominada Finnish Dinner Date, tendrá lugar en febrero de 2027 y busca acercar a viajeros de distintos países a la cultura culinaria finlandesa.

La propuesta es impulsada por Visit Finland, el organismo oficial de promoción turística del país. Los seleccionados participarán de actividades y comidas organizadas, y compartirán una cena grupal con otros viajeros y personas solteras de Finlandia.

La experiencia se dividirá en dos destinos: Helsinki, la capital del país, y Tampere, una ciudad ubicada en la región de los lagos. Se elegirán ocho participantes para cada grupo.

Cómo es el viaje gratis a Finlandia para solteros

Los viajes de Finnish Dinner Date se realizarán entre el 9 y el 19 de febrero de 2027. Cada experiencia tendrá una duración de cuatro días e incluirá un itinerario organizado de actividades y comidas.

Según informó Visit Finland, los participantes seleccionados tendrán cubiertos los gastos del viaje. El programa culminará con una cena grupal en la que podrán conocer a otros viajeros con intereses similares y a dos solteros locales.

La iniciativa también busca promocionar la gastronomía finlandesa. Para eso, cada encuentro incluirá uno de los menús de degustación oficiales del país, elaborados para representar los sabores y las tradiciones culinarias de distintas regiones.

Cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a personas solteras de distintos países que quieran participar de la experiencia. Para postularse, no alcanza con completar un formulario: también hay que preparar un video en inglés y publicarlo en redes sociales.

La consigna consiste en responder una pregunta: ¿Qué servirías en una cena romántica y por qué?

Los interesados deben seguir estos pasos:

Grabar un video en inglés: responder a la pregunta planteada por la organización y explicar la elección del menú. Publicarlo en redes sociales: puede compartirse en Instagram, TikTok o YouTube. Agregar el hashtag oficial: utilizar #FinnishDinnerDate y etiquetar a la cuenta correspondiente de Visit Finland. Completar el formulario de inscripción: ingresar al sitio oficial de la convocatoria y agregar el enlace al video publicado.

Si el video se sube a Instagram o TikTok, el perfil debe ser público para que la organización pueda verlo. En YouTube, también se admite un video oculto, accesible mediante el enlace.

La inscripción se completa a través de la página oficial de Finnish Dinner Date.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

El plazo para presentar las solicitudes vence el martes 10 de noviembre de 2026, a las 11:59, hora de Finlandia. En Argentina, el cierre equivale a las 6:59 de la mañana de ese mismo día.

La organización comunicará quiénes fueron seleccionados el 1 de diciembre de 2026, a través de los canales oficiales de Visit Finland en Instagram y TikTok.

En total, serán 16 las personas elegidas para participar de la experiencia gastronómica y social, ocho para Helsinki y ocho para Tampere. Los destinos específicos se comunicarán a quienes resulten seleccionados.

La propuesta ofrece una alternativa para quienes buscan viajar al exterior, conocer una cultura diferente y participar de encuentros con otros solteros, con la gastronomía como punto de partida.