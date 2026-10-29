Finlandia ofrece un viaje gratis a 16 solteros en 2027 y estos son los requisitos
Finlandia lanzó una convocatoria internacional para que 16 personas solteras viajen durante cuatro días al país nórdico con todos los gastos cubiertos y participen de una experiencia que combina turismo, gastronomía y encuentros románticos. La iniciativa, denominada Finnish Dinner Date, tendrá lugar en febrero de 2027 y busca acercar a viajeros de distintos países a la cultura culinaria finlandesa.
La propuesta es impulsada por Visit Finland, el organismo oficial de promoción turística del país. Los seleccionados participarán de actividades y comidas organizadas, y compartirán una cena grupal con otros viajeros y personas solteras de Finlandia.
La experiencia se dividirá en dos destinos: Helsinki, la capital del país, y Tampere, una ciudad ubicada en la región de los lagos. Se elegirán ocho participantes para cada grupo.
Cómo es el viaje gratis a Finlandia para solteros
Los viajes de Finnish Dinner Date se realizarán entre el 9 y el 19 de febrero de 2027. Cada experiencia tendrá una duración de cuatro días e incluirá un itinerario organizado de actividades y comidas.
Según informó Visit Finland, los participantes seleccionados tendrán cubiertos los gastos del viaje. El programa culminará con una cena grupal en la que podrán conocer a otros viajeros con intereses similares y a dos solteros locales.
La iniciativa también busca promocionar la gastronomía finlandesa. Para eso, cada encuentro incluirá uno de los menús de degustación oficiales del país, elaborados para representar los sabores y las tradiciones culinarias de distintas regiones.
Cuáles son los requisitos para participar
La convocatoria está dirigida a personas solteras de distintos países que quieran participar de la experiencia. Para postularse, no alcanza con completar un formulario: también hay que preparar un video en inglés y publicarlo en redes sociales.
La consigna consiste en responder una pregunta: ¿Qué servirías en una cena romántica y por qué?
Los interesados deben seguir estos pasos:
- Grabar un video en inglés: responder a la pregunta planteada por la organización y explicar la elección del menú.
- Publicarlo en redes sociales: puede compartirse en Instagram, TikTok o YouTube.
- Agregar el hashtag oficial: utilizar #FinnishDinnerDate y etiquetar a la cuenta correspondiente de Visit Finland.
- Completar el formulario de inscripción: ingresar al sitio oficial de la convocatoria y agregar el enlace al video publicado.
Si el video se sube a Instagram o TikTok, el perfil debe ser público para que la organización pueda verlo. En YouTube, también se admite un video oculto, accesible mediante el enlace.
La inscripción se completa a través de la página oficial de Finnish Dinner Date.
Hasta cuándo hay tiempo para anotarse
El plazo para presentar las solicitudes vence el martes 10 de noviembre de 2026, a las 11:59, hora de Finlandia. En Argentina, el cierre equivale a las 6:59 de la mañana de ese mismo día.
La organización comunicará quiénes fueron seleccionados el 1 de diciembre de 2026, a través de los canales oficiales de Visit Finland en Instagram y TikTok.
En total, serán 16 las personas elegidas para participar de la experiencia gastronómica y social, ocho para Helsinki y ocho para Tampere. Los destinos específicos se comunicarán a quienes resulten seleccionados.
La propuesta ofrece una alternativa para quienes buscan viajar al exterior, conocer una cultura diferente y participar de encuentros con otros solteros, con la gastronomía como punto de partida.