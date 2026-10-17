Buscan voluntarios para vivir cerca del mar y ofrecen alojamiento y comidas

Una granja de Necochea ofrece alojamiento y tres comidas diarias a cambio de 25 horas semanales de colaboración. La estadía cuesta $30.000 por día

Participar de una experiencia rural cerca del mar de Necochea requiere algo más que disponibilidad para trabajar. La convocatoria de una granja agroecológica publicada en Worldpackers establece una contribución de $30.000 por día para cubrir gastos compartidos vinculados con la estadía y el funcionamiento del proyecto.

El aporte contempla alimentación, electricidad, gas, conexión a internet, materiales utilizados en las actividades y fondos destinados al sostenimiento del establecimiento.

Sin embargo, hay gastos que quedan a cargo de cada participante. Entre ellos figuran:

Los pasajes aéreos

El seguro de viaje

Los traslados internos

Los trámites de visa (cuando sean necesarios)

La propuesta está abierta a viajeros individuales, parejas y grupos de dos voluntarios. No exige conocimientos técnicos específicos, aunque los responsables valoran la iniciativa, la responsabilidad y la predisposición para involucrarse en las tareas cotidianas.

Qué recibe cada voluntario a cambio de su colaboración

La organización ofrece distintas prestaciones para quienes se sumen al proyecto:

Alojamiento : espacio para instalar una carpa en modalidad camping.

: espacio para instalar una carpa en modalidad camping. Comidas : desayuno, almuerzo y cena todos los días.

: desayuno, almuerzo y cena todos los días. Descanso : dos días libres por semana.

: dos días libres por semana. Conectividad : internet de alta velocidad.

: internet de alta velocidad. Espacio de trabajo: un lugar para continuar con actividades laborales o académicas.

un lugar para continuar con actividades laborales o académicas. Movilidad: uso libre de bicicletas para recorrer los alrededores.

La combinación de estos servicios permite organizar una estadía en un entorno rural sin prescindir de la conexión a internet ni de un espacio para trabajar o estudiar. La cercanía con el mar también ofrece la posibilidad de disfrutar de la costa bonaerense durante los períodos libres.

Cuántas horas hay que trabajar y cuáles son las tareas

La colaboración prevista es de 25 horas semanales, aproximadamente cinco por día. No hay un cronograma rígido: las actividades se distribuyen de acuerdo con las necesidades del establecimiento y la dinámica de trabajo compartido.

Las tareas abarcan distintas áreas de la granja. Algunas están relacionadas con la producción de alimentos y el cuidado de animales; otras, con el mantenimiento de los espacios comunes y las instalaciones.

Entre las actividades mencionadas por los anfitriones se encuentran:

Alimentar a las gallinas, juntar huevos y limpiar el gallinero.

Colaborar con el cuidado de las colmenas y las tareas de apicultura.

Sembrar, cosechar, regar los cultivos y retirar malezas.

Preparar comidas y panificados.

Realizar trabajos de jardinería, cortar el césped y recolectar hojas, ramas y leña.

Participar en tareas de reciclaje, pintura, poda y mantenimiento general.

Limpiar cocinas, baños y otros espacios compartidos.

El establecimiento atraviesa un proceso de crecimiento y renovación, por lo que busca personas capaces de desenvolverse con cierta autonomía y adaptarse a las necesidades que surjan durante la estadía.

Qué se puede aprender durante la experiencia

Además de colaborar con el funcionamiento diario de la granja, los participantes pueden acercarse a prácticas de producción agroecológica y conocer diferentes etapas del trabajo rural.

La experiencia incluye actividades vinculadas con las huertas, el cuidado de animales, la apicultura y la elaboración de alimentos. También permite compartir la vida cotidiana con personas de distintos lugares y participar de una dinámica comunitaria.

Según describen los anfitriones, el proyecto promueve la cooperación, el respeto por el entorno natural y el intercambio de conocimientos. La iniciativa apunta a que quienes se incorporen aporten al desarrollo de la granja y, al mismo tiempo, se lleven nuevos aprendizajes.

Cómo postularse para el voluntariado en Necochea

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de Worldpackers, plataforma donde se publica la propuesta y se detallan sus condiciones.

Antes de postularse, es importante:

Revisar la disponibilidad

Las fechas posibles

Los requisitos vigentes

También conviene confirmar el alcance de la contribución diaria de $30.000, los servicios incluidos y la organización de las jornadas de colaboración.

La convocatoria está dirigida a quienes viajen solos, parejas o dúos de voluntarios que quieran participar de un proyecto rural y combinar las tareas de la granja con una estadía cerca del mar.