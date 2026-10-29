ANSES pagará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre. Conocé quiénes lo cobran, cómo se calcula y las fechas de pago

ANSES aplicará el pago según un calendario que considera el DNI y el monto del haber.

Este refuerzo es para jubilados y pensionados. Recibirán $70.000 si su haber es mínimo; si lo supera, será proporcional hasta un tope.

El Gobierno oficializó un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre de 2026.

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El refuerzo previsional está destinado a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), además de los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de distintas pensiones no contributivas.

El monto que recibirá cada beneficiario dependerá de sus ingresos previsionales. Quienes cobren un haber igual o inferior al mínimo recibirán los $70.000 completos. En cambio, aquellos cuyos ingresos superen ese umbral cobrarán un importe proporcional, calculado para que la suma de la prestación y el bono no exceda el límite previsto por el decreto.

La medida se implementará durante noviembre y alcanzará a las prestaciones que se encuentren vigentes en el mes en que se efectúe la liquidación. Además, el organismo previsional tendrá a su cargo la aplicación del beneficio, el control de los pagos y las eventuales acciones para recuperar sumas percibidas indebidamente.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre

El decreto establece que el bono extraordinario alcanzará a los titulares de prestaciones previsionales contributivas a cargo de ANSES, así como a los beneficiarios de la PUAM y de las pensiones no contributivas.

Entre los grupos incluidos se encuentran los siguientes:

Jubilados que perciben prestaciones contributivas del sistema previsional

Pensionados cuyos beneficios contributivos están a cargo de ANSES

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez

Personas que cobran pensiones no contributivas por invalidez

Titulares de pensiones para madres de siete hijos o más

Beneficiarios de otras pensiones no contributivas y graciables pagadas por ANSES

Para acceder al refuerzo, la prestación deberá estar vigente durante noviembre, el mes en que se realizará la liquidación. La norma también establece una condición específica para las pensiones: independientemente de la cantidad de copartícipes que intervengan en el cobro, se considerarán como un único titular a los efectos de determinar el pago del bono.

La inclusión de cada beneficiario dependerá, por lo tanto, del tipo de prestación que perciba y de las condiciones establecidas en el decreto. ANSES será el organismo encargado de aplicar las disposiciones correspondientes.

Cómo se calcula el bono para jubilados que cobran más que la mínima

El monto del refuerzo no será igual para todos los beneficiarios. El decreto establece dos criterios de liquidación según el nivel del haber previsional.

Quienes perciban una suma igual o inferior al haber mínimo jubilatorio tendrán derecho a cobrar el bono completo de $70.000. De esta manera, el importe se adicionará a la prestación que les corresponda durante noviembre.

En cambio, para los titulares cuyos ingresos previsionales superen la mínima, el refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar el límite establecido por la norma, que corresponde a la suma del haber mínimo más $70.000.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber superior al mínimo, el bono se reducirá en función de esa diferencia. El objetivo de este mecanismo es establecer un tope para el ingreso total compuesto por la prestación previsional y el refuerzo extraordinario.

Por ese motivo, el hecho de estar incluido entre los grupos alcanzados no significa que todos los beneficiarios vayan a recibir exactamente $70.000. El importe dependerá de la prestación que cobre cada persona y de la relación entre su haber y el mínimo previsional vigente.

El decreto también dispone que el bono tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no se incorporará al haber como un componente remunerativo y que no podrá utilizarse para calcular otros conceptos.

Además, el importe no estará sujeto a descuentos de ninguna naturaleza, de acuerdo con lo establecido en la norma.

Qué dice el decreto sobre la movilidad jubilatoria y la inflación

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno se refirió al funcionamiento de la fórmula de movilidad previsional establecida por la Ley 27.609. Según el texto oficial, ese mecanismo no resguardaba a los jubilados frente al riesgo inflacionario y tuvo efectos sobre los ingresos del conjunto de los beneficiarios, en particular sobre quienes perciben los haberes más bajos.

En ese contexto, el decreto recuerda que, desde enero de 2024 y hasta octubre de 2026, se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios mensuales para complementar los ingresos previsionales.

La norma también menciona los cambios introducidos mediante el Decreto 274/24, que modificó el esquema de actualización de las jubilaciones y pensiones. A partir de esa modificación, los haberes comenzaron a actualizarse mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los fundamentos oficiales, el cambio buscó vincular la actualización de las prestaciones con la evolución de los precios y evitar que los ingresos previsionales continuaran perdiendo poder adquisitivo por el efecto de la inflación.

En ese marco, el Gobierno presenta el bono de noviembre como una compensación por los efectos atribuidos al sistema de movilidad anterior sobre los haberes de menor cuantía.

La implementación del refuerzo también contempla aspectos administrativos y presupuestarios. ANSES podrá dictar las normas complementarias necesarias para instrumentar el pago, realizar controles y gestionar la recuperación de importes que se hayan percibido de manera indebida.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá a su cargo las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender los gastos derivados de la medida.

Calendario de pagos de ANSES en noviembre de 2026

Además de la liquidación del bono, ANSES definió el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel del haber previsional. Por ese motivo, los beneficiarios no recibirán sus prestaciones en una única jornada, sino de acuerdo con el grupo al que pertenezcan.

El cronograma contempla tres grupos principales:

Jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo: del 9 al 20 de noviembre

Titulares de jubilaciones y pensiones con haberes superiores a la mínima: del 24 al 30 de noviembre

Beneficiarios de pensiones no contributivas: del 9 al 13 de noviembre

La distribución de las fechas también contempla los feriados y las jornadas no laborables del mes. Sin embargo, esas fechas no implican necesariamente que todos los pagos deban trasladarse, ya que el organismo establece previamente el calendario correspondiente a cada prestación.

Los jubilados y pensionados deberán consultar el cronograma de acuerdo con la terminación de su documento para identificar el día previsto para la acreditación.

Cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima cobrarán entre el 9 y el 20 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

El cronograma informado para este grupo es el siguiente:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Los titulares de estas prestaciones que cumplan las condiciones previstas en el Decreto 1296/2026 podrán recibir el bono extraordinario junto con la liquidación correspondiente, según el esquema de pago que aplique ANSES.

La fecha de cobro de la jubilación y la aplicación del refuerzo deben consultarse a través de los canales oficiales del organismo para verificar la información correspondiente a cada titular.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los beneficiarios que perciben ingresos previsionales superiores al haber mínimo tendrán sus fechas de pago entre el 24 y el 30 de noviembre.

En este caso, ANSES agrupó las terminaciones del DNI de a dos números por jornada.

El calendario previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Este grupo cobrará en el tramo final del mes. En cuanto al bono extraordinario, el importe que corresponda a cada titular se determinará según el mecanismo establecido en el decreto, que limita el ingreso total a la suma del haber mínimo más el refuerzo de $70.000.

Por eso, quienes superen la mínima deberán considerar que el monto adicional puede ser inferior al máximo anunciado por el Gobierno.

Fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas en noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán entre el 9 y el 13 de noviembre, según la terminación de su DNI.

Este grupo incluye a beneficiarios de pensiones por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones comprendidas en el régimen.

Las fechas específicas deben verificarse en el calendario oficial de ANSES, de acuerdo con la terminación del documento y la prestación que corresponda a cada beneficiario.

El decreto que establece el bono de noviembre incluye a los titulares de estas pensiones dentro de los grupos alcanzados, siempre que la prestación se encuentre vigente durante el período de liquidación y se cumplan las condiciones previstas.

En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, la normativa dispone que se las considere como un único titular para determinar el pago del refuerzo.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Los jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones pueden consultar su fecha de pago a través de Mi ANSES, la plataforma digital del organismo previsional.

Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos: ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado Cobros, seleccionar la opción Consultar fecha y lugar de cobro, y revisar los datos correspondientes a la prestación y al titular.

La plataforma permite acceder a la información individual de cada beneficiario. También se puede consultar el calendario oficial de pagos para identificar la fecha asignada según el tipo de prestación, la terminación del DNI y el nivel del haber.

Si la fecha de cobro ya pasó y el dinero no aparece acreditado, se recomienda revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria en la que se recibe la prestación.

Si el inconveniente continúa, el titular puede comunicarse con ANSES mediante sus canales oficiales o solicitar un turno para iniciar el reclamo correspondiente.