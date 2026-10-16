ANSES: calendario de pagos completo con fechas y montos actualizados para noviembre 2026

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobrarán con un aumento del 1,9%. ANSES detalló las fechas de pago de noviembre según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el lunes 9 de noviembre de 2026 el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y el nivel del haber, de acuerdo con el cronograma oficial aprobado para el año.

En paralelo, las prestaciones tendrán una actualización vinculada a la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La movilidad mensual se aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Con el incremento estimado del 1,9%, estos son los valores difundidos para las principales prestaciones previsionales. Las cifras pueden presentar diferencias menores entre publicaciones debido a los cálculos utilizados, por lo que deben contrastarse con la liquidación definitiva del organismo.

Jubilación mínima: alrededor de $444.000.

alrededor de $444.000. Jubilación máxima: alrededor de $2.989.000.

alrededor de $2.989.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alrededor de $355.000.

alrededor de $355.000. Pensiones no contributivas (PNC): alrededor de $311.000.

alrededor de $311.000. Asignación Universal por Hijo (AUH): alrededor de $159.600.

alrededor de $159.600. Asignación Universal por Embarazo (AUE): alrededor de $159.600.

Los montos corresponden a estimaciones publicadas tras conocerse el índice de inflación de septiembre.

¿Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados?

El bono previsional de $70.000 se venía pagando a los jubilados y pensionados con haberes más bajos. Sin embargo, hasta el momento, la continuidad del refuerzo para noviembre no estaba confirmada de manera uniforme. Por eso, el monto final a cobrar por quienes perciben la mínima debe verificarse con el anuncio oficial correspondiente.

Calendario de pagos de ANSES: pensiones no contributivas

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para las pensiones no contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0 y 1: Lunes 9 de noviembre

Lunes 9 de noviembre DNI terminado en 2 y 3: Martes 10 de noviembre

Martes 10 de noviembre DNI terminado en 4 y 5: Miércoles 11 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 6 y 7: Jueves 12 de noviembre

Jueves 12 de noviembre DNI terminado en 8 y 9: Viernes 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben haberes dentro del primer intervalo de pago cobrarán según el siguiente calendario:

0: Lunes 9 de noviembre

Lunes 9 de noviembre 1 : Martes 10 de noviembre

: Martes 10 de noviembre 2 : Miércoles 11 de noviembre

: Miércoles 11 de noviembre 3 : Jueves 12 de noviembre

: Jueves 12 de noviembre 4 : Viernes 13 de noviembre

: Viernes 13 de noviembre 5 : Lunes 16 de noviembre

: Lunes 16 de noviembre 6 : Martes 17 de noviembre

: Martes 17 de noviembre 7 : Miércoles 18 de noviembre

: Miércoles 18 de noviembre 8 : Jueves 19 de noviembre

: Jueves 19 de noviembre 9: Viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios con haberes superiores al primer intervalo de pago cobrarán en las siguientes fechas:

0 y 1: Martes 24 de noviembre

Martes 24 de noviembre 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre

Miércoles 25 de noviembre 4 y 5: Jueves 26 de noviembre

Jueves 26 de noviembre 6 y 7: Viernes 27 de noviembre

Viernes 27 de noviembre 8 y 9: Lunes 30 de noviembre

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales del organismo. Para consultar el calendario general, pueden ingresar al sitio de ANSES; también pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción de consulta de fecha y lugar de cobro.

La fecha concreta depende de la prestación y, en el caso de las jubilaciones y pensiones, también del nivel del haber. Por eso, antes de organizar gastos o pagos, conviene revisar el cronograma correspondiente al beneficio.