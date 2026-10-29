Boca ampliará la Bombonera con una cuarta bandeja y busca superar los 80.000 espectadores

Boca aprobó un presupuesto de $239.392 millones para 2026-2027, con $19.606 millones destinados a la primera etapa de ampliación de la Bombonera

Boca Juniors dio un nuevo paso en su plan para ampliar la Bombonera. La Asamblea de Representantes aprobó por mayoría el presupuesto para el ejercicio 2026-2027, que prevé ingresos por $239.392 millones e inversiones por $41.767 millones. Dentro de ese esquema, la primera etapa de las obras en el estadio concentrará $19.606 millones.

La reunión se realizó en el Salón Filiberto de la Bombonera, donde las autoridades del club presentaron las principales proyecciones económicas para el próximo ejercicio. Además de las modificaciones previstas para el estadio, el presupuesto contempla trabajos en Casa Amarilla, la construcción de un microestadio para las disciplinas amateurs y nuevas instalaciones para el plantel de Reserva en Ezeiza.

La ampliación de la Bombonera ocupa un lugar central en el programa de inversiones, con el objetivo de modificar sectores de las tribunas, construir nuevos palcos y sumar una cuarta bandeja para superar los 80.000 espectadores de capacidad, una cifra que modificaría la distribución actual de las localidades.

Cuánto invertirá Boca en la ampliación de la Bombonera

De los $41.767 millones previstos para inversiones durante el ejercicio 2026-2027, Boca destinará $19.606 millones a la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras de la Bombonera.

La partida corresponde al comienzo de un proyecto que incluye intervenciones sobre la estructura del estadio y cambios en la distribución de sus espacios. La propuesta combina la construcción de nuevas localidades con la transformación de sectores que ya existen, con el objetivo de aumentar la capacidad sin limitar las obras a una sola tribuna.

Entre los trabajos previstos aparecen la renovación del sector de los palcos, la incorporación de una cuarta bandeja y las modificaciones en las plateas bajas de los sectores norte y sur. A eso se suman un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados.

La distribución de los recursos contempla esta primera etapa dentro del presupuesto anual. Esto no significa que todas las obras del plan integral deban quedar terminadas durante el ejercicio 2026-2027, ya que la inversión informada corresponde a una fase específica del proyecto.

Para Boca, el desafío pasa por reorganizar distintos sectores de la Bombonera y ampliar el número de ubicaciones disponibles. Cada intervención tiene un efecto sobre la capacidad final: algunas incorporan nuevas filas y otras permiten modificar el uso de las localidades actuales.

Cómo cambiará la estructura de la Bombonera

Uno de los cambios previstos consiste en desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías ferroviarias. Esa modificación permitiría reorganizar el espacio disponible en uno de los laterales y avanzar con la construcción de una nueva estructura.

El proyecto contempla demoler los palcos actuales y reemplazarlos por un sector con una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos.

Según la planificación presentada, esa zona pasaría de contar con unos 3.000 lugares a ofrecer aproximadamente 9.500. La diferencia supone ampliar de manera considerable la capacidad del sector y cambiar su configuración actual.

La obra no se limitaría a sumar asientos. También modificaría la distribución de los espacios destinados a plateas y palcos, con una estructura que incorporaría distintos niveles. De esta manera, el club busca aprovechar el sector para agregar localidades y reorganizar las ubicaciones disponibles.

El desplazamiento del campo de juego forma parte de ese esquema, ya que permitiría ganar espacio para desarrollar la nueva construcción. Se trata de una de las intervenciones centrales del plan, tanto por su alcance como por los cambios que implica en la estructura existente.

La cuarta bandeja sumaría unos 6.000 lugares

Otra de las piezas principales del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja por encima de las tres tribunas superiores actuales. El nuevo sector tendría siete filas y permitiría sumar alrededor de 6.000 localidades.

La idea de Boca es destinar esos lugares a los abonados. Al mismo tiempo, las tres bandejas superiores existentes pasarían a funcionar como populares, una modificación que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

La propuesta combina dos movimientos: construir un nuevo nivel y cambiar el uso de las tribunas que ya están en funcionamiento. La capacidad aumentaría tanto por las localidades adicionales como por la reorganización de los sectores existentes, donde las plateas superiores actuales se convertirían en espacio para el público de las populares.

Esta redistribución es uno de los componentes que explican la meta de superar los 80.000 espectadores. La cifra prevista surge de la suma de distintas intervenciones, por lo que el resultado dependerá de cómo se integren las nuevas estructuras con las tribunas actuales.

Techo, pantalla LED y cambios en las tribunas bajas

El plan también contempla un techo para cubrir la parte superior de la Bombonera. A esa intervención se sumaría una pantalla LED de 360 grados, pensada para rodear el estadio en el sector previsto para su instalación.

Ambos elementos forman parte de las mejoras incluidas en el proyecto. Su incorporación acompañaría los cambios estructurales destinados a aumentar la capacidad y actualizar las instalaciones del estadio.

Además, Boca prevé modificar la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur. De acuerdo con la propuesta, los trabajos permitirían sumar unos 1.500 lugares en cada sector, es decir, alrededor de 3.000 localidades adicionales entre ambos.

Este punto se integra con las obras previstas en los palcos y las tribunas superiores. La ampliación no depende de una única construcción, sino de varias modificaciones que, en conjunto, permitirían incrementar la cantidad de público que puede ingresar a la Bombonera.

Con todas estas intervenciones, el objetivo del club es superar los 80.000 espectadores. La capacidad definitiva estará vinculada con la ejecución de las obras y la configuración final de los diferentes sectores.

La planificación también implica reorganizar el estadio actual. Por eso, el aumento de localidades depende tanto de los nuevos niveles como de los cambios en las tribunas que ya existen.

Boca ampliará la Bombonera con una cuarta bandeja y busca superar los 80.000 espectadores

Casa Amarilla y el microestadio para deportes amateurs

El presupuesto aprobado por Boca también contempla inversiones fuera de la Bombonera. Para las obras en Casa Amarilla y la construcción de un microestadio destinado a las disciplinas amateurs, el club prevé destinar $12.325 millones.

La partida reúne dos líneas de trabajo relacionadas con la infraestructura deportiva. Por un lado, incluye mejoras en Casa Amarilla; por otro, contempla la construcción de un espacio que pueda utilizarse para las distintas actividades amateurs de la institución.

El microestadio se incorporará a la planificación de instalaciones destinadas a las disciplinas que se practican más allá del fútbol profesional. La iniciativa busca ampliar los espacios disponibles para esas actividades y acompañar las necesidades de los deportistas que forman parte del club.

En cuanto a Casa Amarilla, el presupuesto contempla obras en ese predio, aunque la información presentada no detalla qué trabajos específicos se realizarán ni cuánto dinero se asignará individualmente a cada intervención.

La suma de ambas iniciativas representa una de las principales partidas de infraestructura del ejercicio. Aunque la ampliación de la Bombonera concentra el mayor monto individual, el plan también reserva recursos para otros espacios vinculados con la vida deportiva de Boca.

Boca construirá un hotel para el plantel de Reserva en Ezeiza

El programa de obras incluye, además, la construcción de un hotel para el plantel de Reserva en el predio de Ezeiza. El presupuesto contempla también nuevos vestuarios y otras mejoras en esas instalaciones.

Para este conjunto de intervenciones, Boca prevé una inversión de $7.016 millones.

La construcción del hotel apunta a incorporar nuevas instalaciones para el equipo de Reserva dentro del predio donde el club desarrolla actividades vinculadas con la preparación de sus futbolistas. El proyecto se suma a las obras destinadas a mejorar los espacios de entrenamiento y permanencia de los planteles.

Los vestuarios también forman parte de la planificación, aunque el detalle presupuestario difundido no especifica qué proporción de los fondos se utilizará para cada trabajo. Por lo tanto, los $7.016 millones corresponden al conjunto de las intervenciones mencionadas.

Esta partida completa otro de los ejes del programa de infraestructura para 2026-2027. Junto con las obras de la Bombonera y las previstas en Casa Amarilla, muestra que el presupuesto incluye proyectos en distintos espacios que utiliza la institución.

Cuáles son los números del presupuesto de Boca para 2026-2027

Durante la Asamblea de Representantes, Boca presentó una proyección de ingresos por $239.392 millones para el próximo ejercicio. El presupuesto contempla inversiones por $41.767 millones, distribuidas entre distintas obras de infraestructura.

Los montos informados permiten identificar tres grandes grupos de intervenciones: la primera etapa de ampliación de la Bombonera, los trabajos en Casa Amarilla junto con el microestadio y las nuevas instalaciones previstas para el plantel de Reserva en Ezeiza.

Las partidas detalladas son las siguientes:

Ingresos proyectados: $239.392 millones

Inversiones totales previstas: $41.767 millones

Primera etapa de ampliación de la Bombonera: $19.606 millones

Obras en Casa Amarilla y microestadio para deportes amateurs: $12.325 millones

Hotel para Reserva en Ezeiza, nuevos vestuarios y otras mejoras: $7.016 millones

Los tres grupos de obras suman $38.947 millones. Esto deja una diferencia de $2.820 millones respecto del total de inversiones previsto, cuyo destino no queda discriminado en los conceptos detallados en la información difundida.

La aprobación por mayoría establece el marco presupuestario con el que el club planifica el próximo ejercicio. Los ingresos proyectados y las partidas de inversión permiten conocer la escala de los recursos previstos y cómo se distribuirán entre los principales proyectos de infraestructura.

La ampliación de la Bombonera concentra la mayor inversión individual informada. Sin embargo, el presupuesto también incluye recursos para instalaciones deportivas y espacios vinculados con la formación de futbolistas y las disciplinas amateurs.

Boca informó una posición neta positiva en moneda extranjera

Durante la Asamblea, la vocal titular Jessica Rodríguez se refirió a la situación financiera del club y a su capacidad para afrontar eventuales cambios en el escenario económico argentino.

Según los datos presentados, al 30 de junio de 2026 Boca contaba con activos en moneda extranjera por u$s32,6 millones y pasivos por u$s21,2 millones. La diferencia entre ambos conceptos arroja una posición neta positiva de u$s11,4 millones.

El cálculo surge de restar las obligaciones en moneda extranjera de los activos registrados en esa misma moneda. Es decir, por cada dólar de pasivo informado, el club tenía una cantidad superior de activos denominados en moneda extranjera a la fecha de referencia.

Rodríguez presentó estos datos como parte de la exposición sobre la posición financiera de la institución frente a posibles modificaciones de las condiciones económicas del país. La información permite observar la diferencia entre activos y pasivos en moneda extranjera, aunque no describe por sí sola la totalidad de la situación patrimonial de Boca.

Con la aprobación del presupuesto 2026-2027, el club estableció sus previsiones económicas para el próximo período y detalló las principales inversiones previstas. Entre ellas, la ampliación de la Bombonera concentra $19.606 millones en su primera etapa y tiene como meta superar los 80.000 espectadores, mediante una combinación de nuevas estructuras, cambios en las tribunas y una reorganización de las localidades actuales.