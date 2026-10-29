ChangoMâs anunció descuentos de hasta 50%, 18 cuotas sin interés en electrodomésticos y promociones 2x1, 3x2 y 4x2 en todo el país

Ofertas en más de 20.000 productos en tiendas, online y beneficios MásClub.

Habrá descuentos de hasta 50% y 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.

ChangoMás prepara una nueva edición de El Auténtico Black Friday, su evento de promociones que incluirá descuentos de hasta el 50%, financiación en 18 cuotas sin interés para electrodomésticos y ofertas en más de 20.000 productos de distintas categorías. La propuesta estará disponible en las sucursales ChangoMás de todo el país, los locales de cercanía MásGo y la tienda online MasOnline.com.ar.

La iniciativa contempla promociones en alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería, artículos para mascotas, electrodomésticos, muebles, bicicletas y productos de temporada. Además, los socios del programa de beneficios MásClub podrán acceder a descuentos exclusivos, con opciones de 2x1, 3x2 y 4x2 en artículos seleccionados.

El evento se desarrollará durante los próximos días, según informó la compañía, que anticipó que la propuesta combinará rebajas directas con alternativas de financiación para compras de distintos montos. La oferta abarca tanto productos de uso cotidiano como bienes para el hogar y artículos de electrónica.

El Auténtico Black Friday de ChangoMás: financiación en 18 cuotas sin interés

Uno de los ejes de esta edición será la financiación de electrodomésticos en 18 cuotas sin interés. La promoción alcanzará a Smart TVs, aires acondicionados, heladeras, freezers, cocinas, lavarropas y termotanques.

Para productos seleccionados de esas mismas categorías, la cadena también ofrecerá un descuento del 40% en un solo pago. De esta manera, los consumidores podrán comparar las alternativas disponibles según el producto y la modalidad de pago.

Las promociones estarán orientadas a diferentes necesidades de compra, desde la renovación de equipos del hogar hasta la adquisición de artículos de uso diario. La combinación de descuentos y financiación permitirá elegir entre una reducción del precio para determinadas compras al contado y el pago en cuotas para los productos incluidos en el programa.

La compañía también anunció beneficios para otras categorías vinculadas con el hogar, el aire libre y el entretenimiento. Entre ellos figuran descuentos en muebles de jardín, piletas, bicicletas, juguetes y pequeños electrodomésticos.

Qué descuentos habrá en electrodomésticos y productos para el hogar

La propuesta de El Auténtico Black Friday incluirá promociones específicas en distintas categorías de tecnología y equipamiento doméstico. Las condiciones variarán según el producto y la modalidad de pago.

Entre las principales ofertas anunciadas se encuentran:

Smart TVs, aires acondicionados, heladeras y freezers: 18 cuotas sin interés. Para productos seleccionados, habrá un 40% de descuento en un solo pago

18 cuotas sin interés. Para productos seleccionados, habrá un en un solo pago Cocinas, lavarropas y termotanques: financiación en 18 cuotas sin interés, con descuentos del 40% en un pago para artículos seleccionados

financiación en 18 cuotas sin interés, con descuentos del 40% en un pago para artículos seleccionados Juguetería: 35% de descuento en toda la categoría, con la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas sin interés

35% de descuento en toda la categoría, con la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas sin interés Muebles de jardín, piletas y bicicletas: 20% de descuento y financiación en 18 cuotas sin interés

20% de descuento y financiación en 18 cuotas sin interés Pequeños electrodomésticos: 30% de descuento y tres cuotas sin interés para productos seleccionados de cocina, hogar y cuidado personal

30% de descuento y tres cuotas sin interés para productos seleccionados de cocina, hogar y cuidado personal Vasos y copas de vidrio: promoción 2x1

Estas ofertas abarcan productos de distintos segmentos, desde equipamiento para el hogar hasta artículos destinados al ocio y las actividades al aire libre.

En el caso de los electrodomésticos de mayor tamaño, la financiación en 18 cuotas sin interés será uno de los principales componentes de la propuesta. Para quienes busquen reducir el desembolso inicial, las promociones en pequeños electrodomésticos y juguetería incorporarán otras alternativas de pago.

Los descuentos, en tanto, estarán sujetos a los productos alcanzados por cada promoción. Por eso, al momento de realizar la compra, será necesario revisar las condiciones correspondientes al artículo elegido.

Ofertas de supermercado en alimentos, bebidas y productos de consumo diario

El evento también tendrá promociones en las categorías habituales del supermercado. Según informó ChangoMás, más de 20.000 productos estarán alcanzados por las ofertas en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

La propuesta incluirá descuentos por unidad, rebajas en la segunda unidad y promociones que permitirán llevar varias unidades de un mismo producto bajo una modalidad especial. Algunas de estas alternativas estarán disponibles exclusivamente para los socios de MásClub.

En vinos y espumantes, los clientes adheridos al programa podrán acceder a un 4x2. Además, la cadena informó que habrá un descuento del 35% por unidad en productos alcanzados por esa promoción.

Para las galletitas dulces y saladas, los socios de MásClub tendrán un 80% de descuento en la segunda unidad. También se ofrecerá un descuento del 30% por unidad en productos comprendidos en la propuesta.

En cervezas, la promoción anunciada será de 3x2, una alternativa que permitirá adquirir tres unidades y abonar el equivalente a dos, de acuerdo con las condiciones de la oferta.

Estas modalidades se sumarán a los descuentos individuales previstos para productos de almacén, alimentos frescos, congelados, bebidas, limpieza y perfumería. La amplitud de categorías busca incluir artículos de reposición habitual dentro de las compras del supermercado.

MásClub: promociones 2x1, 3x2 y 4x2 para socios

El programa MásClub tendrá un papel específico durante esta edición de El Auténtico Black Friday. Los clientes que formen parte de la comunidad podrán acceder a beneficios exclusivos en diferentes productos, además de las rebajas disponibles para otras compras.

Entre las promociones anunciadas para los socios se destacan el 4x2 en vinos y espumantes, el descuento del 80% en la segunda unidad de galletitas dulces y saladas y el 2x1 en determinadas marcas de shampoo, acondicionador y productos seleccionados de limpieza y perfumería.

En estas últimas categorías, la empresa también informó que habrá descuentos del 40% por unidad en artículos alcanzados por las promociones correspondientes.

El esquema contempla distintas formas de ahorro. Mientras que los beneficios 2x1, 3x2 y 4x2 se basan en la compra de varias unidades, los descuentos porcentuales permiten reducir el precio de determinados productos sin depender necesariamente de una promoción por cantidad.

Para los consumidores, la conveniencia de cada alternativa dependerá de los artículos incluidos, las cantidades que necesiten y las condiciones vigentes al momento de la compra.

Descuentos de hasta el 80% en la segunda unidad

Además de las promociones específicas por categoría, ChangoMás anticipó descuentos del 80%, 70% y 50% en la segunda unidad para productos seleccionados de almacén, alimentos frescos, bebidas, perfumería y limpieza.

Estas ofertas se complementarán con descuentos directos del 50%, 40%, 35% y 25% en productos seleccionados de almacén, frescos, congelados, limpieza y perfumería.

La diferencia entre ambas modalidades está en la forma en que se aplica el beneficio. En las promociones sobre la segunda unidad, el porcentaje de descuento corresponde al segundo artículo alcanzado por la oferta. En los descuentos unitarios, la rebaja se aplica al precio del producto seleccionado, según las condiciones de la promoción.

La disponibilidad de cada alternativa dependerá de los artículos incluidos en el evento. Por ese motivo, los consumidores deberán consultar los productos alcanzados y las condiciones particulares de cada oferta antes de completar la compra.

Dónde comprar durante El Auténtico Black Friday

ChangoMás llevará adelante esta edición del evento en sus sucursales de todo el país. La propuesta también estará disponible en los locales de cercanía MásGo y en su plataforma de comercio electrónico, MasOnline.com.ar.

La presencia en distintos canales permitirá consultar las promociones y elegir dónde realizar las compras. En los supermercados, la oferta incluirá tanto productos de consumo diario como artículos de tecnología, equipamiento para el hogar y otras categorías.

En la tienda online, los clientes podrán revisar los productos publicados y las condiciones correspondientes a cada promoción. La disponibilidad de artículos y las alternativas de pago deberán verificarse en el canal elegido.

La empresa no detalló en la información difundida las fechas exactas de inicio y finalización del evento ni las condiciones particulares de cada oferta por sucursal. Tampoco se especificaron los productos individuales incluidos en todos los descuentos anunciados.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar las promociones

Antes de realizar una compra durante El Auténtico Black Friday, conviene revisar el precio del producto, el porcentaje de descuento aplicado y las condiciones de financiación. En los artículos alcanzados por las 18 cuotas sin interés, también será necesario confirmar que la modalidad esté disponible para el producto y el medio de pago elegido.

En las promociones por cantidad, como el 2x1, el 3x2 y el 4x2, la comparación deberá contemplar cuántas unidades se necesitan y cuál es el precio final de la compra. En las ofertas con descuentos sobre la segunda unidad, el ahorro dependerá del porcentaje aplicado y del precio de cada artículo.

Los socios de MásClub, por su parte, deberán verificar cuáles de las promociones requieren pertenecer al programa y qué productos están incluidos en los beneficios exclusivos.

Con esta nueva edición de El Auténtico Black Friday, ChangoMás reunirá promociones en electrodomésticos, tecnología, hogar, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza. La propuesta combinará descuentos directos, beneficios por cantidad y financiación, con disponibilidad en sus supermercados, los locales MásGo y la tienda digital.