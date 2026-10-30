Nike liquida zapatillas y ropa con hasta 60% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés

Ofrece hasta 60% de descuento en zapatillas y ropa deportiva durante Flash Days, con modelos para hombre, mujer y niños y opciones de financiación

Nike Argentina lanzó una nueva edición de Flash Days con descuentos de hasta el 60% en zapatillas, botines y prendas deportivas, una oportunidad para ahorrar en las compras. La promoción está disponible en el outlet online oficial e incluye modelos para hombre, mujer y niños, con precios rebajados según el producto y el talle disponible.

La propuesta reúne zapatillas para correr, modelos urbanos, botines de fútbol e indumentaria para entrenar. Además, algunas fichas de producto informan la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés con todos los bancos a partir de $149.999. Las condiciones pueden variar según el artículo y el medio de pago

Nike Flash Days: qué zapatillas se consiguen con hasta 60% de descuento

En la sección de oportunidades de la tienda oficial se encuentran modelos con rebajas de hasta el 60%. Entre las ofertas publicadas se destacan:

Nike Alphafly 3 de running: $212.000, antes $529.999. Tiene un descuento del 60%.

$212.000, antes $529.999. Tiene un descuento del 60%. Nike Air Max 95 Big Bubble Leather: $180.000, antes $449.999. Tiene un descuento del 60%.

$180.000, antes $449.999. Tiene un descuento del 60%. Nike Air Max Dn8: $180.000, antes $449.999. Tiene un descuento del 60%.

$180.000, antes $449.999. Tiene un descuento del 60%. Air Jordan 1 Retro High OG: $160.000, antes $399.999. Tiene un descuento del 60%.

$160.000, antes $399.999. Tiene un descuento del 60%. Nike Air Max TL 2.5: $160.000, antes $399.999. Tiene un descuento del 60%.

$160.000, antes $399.999. Tiene un descuento del 60%. Nike Air Force 1 para niño: $99.999, antes $199.999. Tiene un descuento del 50%.

Los porcentajes de descuento permiten identificar las rebajas más importantes, aunque el ahorro en pesos depende del precio original de cada modelo. Los valores finales y la disponibilidad pueden cambiar según el talle y el stock.

Qué prendas de Nike se pueden comprar más baratas

La campaña también abarca indumentaria deportiva y urbana, con opciones para entrenar y usar todos los días. Entre las prendas con mayores rebajas aparecen:

Nike Sportswear pantalón de moda para mujer: $100.000, antes $249.999. Tiene un descuento del 60%.

$100.000, antes $249.999. Tiene un descuento del 60%. Jordan Flight Club campera para mujer: $124.000, antes $309.999. Tiene un descuento del 60%.

$124.000, antes $309.999. Tiene un descuento del 60%. Nike Club pantalón de moda para hombre: $54.000, antes $134.999. Tiene un descuento del 60%.

$54.000, antes $134.999. Tiene un descuento del 60%. Jordan Brooklyn campera con capucha para hombre: $199.999, antes $399.999. Tiene un descuento del 50%.

$199.999, antes $399.999. Tiene un descuento del 50%. Nike Indy top deportivo para mujer: $54.999, antes $109.999. Tiene un descuento del 50%.

$54.999, antes $109.999. Tiene un descuento del 50%. Nike Club campera para hombre: $89.999, antes $179.999. Tiene un descuento del 50%.

La disponibilidad de cada prenda depende del talle y el color. Por eso, antes de comprar, conviene consultar la ficha de cada artículo y verificar el precio vigente.

Cómo comprar durante los Flash Days de Nike

Las ofertas se pueden consultar en el sitio oficial de Nike Argentina. Los descuentos, las cuotas sin interés y los costos de envío pueden variar según el producto y las condiciones de compra. Antes de finalizar el pedido, conviene revisar el precio final, los talles disponibles y los medios de pago habilitados para calcular el ahorro.