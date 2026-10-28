Nike, adidas, Puma y Reebok liquidan zapatillas desde $35.999 con hasta 70% de descuento

Los outlets ofrecen alternativas para distintas compras, con opciones de ahorro en calzado urbano y deportivo, según los modelos y talles disponibles

Los outlets oficiales de Nike, adidas, PUMA y Reebok ofrecen zapatillas con descuentos de hasta el 70%. Las compras permiten aprovechar oportunidades de ahorro en modelos urbanos y deportivos, con precios que varían según la marca y los talles disponibles.

Entre las ofertas relevadas por iProfesional, PUMA concentra las rebajas más altas, mientras que las otras marcas tienen alternativas con descuentos del 50% y también promociones menores. Los precios y las condiciones pueden cambiar de acuerdo con el stock de cada producto.

Qué zapatillas Nije se consiguen con hasta 40% de descuento

La tienda oficial de Nike Argentina cuenta con una sección de oportunidades donde se pueden encontrar modelos de distintas líneas. Entre las ofertas relevadas figuran:

Nike Cortez Leather: de $199.999 a $119.999, con 40% de descuento.

de $199.999 a $119.999, con 40% de descuento. Nike Air Max Nuaxis: de $199.999 a $129.999, con 35% de descuento.

de $199.999 a $129.999, con 35% de descuento. Nike Air Force 1 '07 LV8: de $289.999 a $188.499, con 35% de descuento.

de $289.999 a $188.499, con 35% de descuento. Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX: de $369.999 a $258.999, con 30% de descuento.

de $369.999 a $258.999, con 30% de descuento. Nike Blazer Low '77 Vintage: de $199.999 a $149.999, con 25% de descuento.

Las ofertas se pueden consultar en la sección Oportunidades de Nike Argentina.

Outlet de adidas, con zapatillas desde $67.999 y hasta 50% off

El outlet oficial de adidas Argentina reúne zapatillas urbanas y deportivas con descuentos de hasta el 50% en los productos relevados. Algunas opciones son:

adidas Campus 00s para hombre: de $179.999 a $89.999, con 50% de descuento.

de $179.999 a $89.999, con 50% de descuento. adidas Forum2000: de $179.999 a $89.999, con 50% de descuento.

de $179.999 a $89.999, con 50% de descuento. adidas Jabbar Hi: de $159.999 a $79.999, con 50% de descuento.

de $159.999 a $79.999, con 50% de descuento. adidas Taekwondo Lace para mujer: de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento.

de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento. adidas NY 90 para mujer: de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento.

de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento. adidas Courtic para hombre: de $169.999 a $101.999, con 40% de descuento.

de $169.999 a $101.999, con 40% de descuento. adidas Gazelle Indoor para hombre: de $179.999 a $101.999, con 40% de descuento.

de $179.999 a $101.999, con 40% de descuento. adidas Vulc Raid3r para hombre: de $119.999 a $67.999, con 40% de descuento.

El catálogo completo está disponible en el outlet oficial de adidas.

PUMA liquida zapatillas con hasta 70% de descuento en su outlet

PUMA Argentina tiene algunas de las rebajas más pronunciadas entre las marcas relevadas. En su outlet aparecen modelos urbanos con descuentos que llegan al 70%.

PUMA Mostro OG: de $159.999 a $48.000, con 70% de descuento.

de $159.999 a $48.000, con 70% de descuento. PUMA Mostro Camo: de $179.999 a $72.000, con 60% de descuento.

de $179.999 a $72.000, con 60% de descuento. PUMA Mostro Speed Style para mujer: de $179.999 a $72.000, con 60% de descuento.

de $179.999 a $72.000, con 60% de descuento. PUMA Palermo Premium unisex: de $139.999 a $70.000, con 50% de descuento.

de $139.999 a $70.000, con 50% de descuento. PUMA GV Special: de $194.999 a $97.500, con 50% de descuento.

Las ofertas están publicadas en la sección Sale de PUMA Argentina.

Reebok, con opciones de hasta 50% de descuento

Reebok Argentina también tiene zapatillas con rebajas del 50% en modelos seleccionados. Entre las alternativas relevadas figuran:

Reebok Freestyle Hi: de $89.999 a $45.000, con 50% de descuento.

de $89.999 a $45.000, con 50% de descuento. Reebok Club C Geo Mid: de $99.999 a $50.000, con 50% de descuento.

de $99.999 a $50.000, con 50% de descuento. Reebok Court Advance Bold: de $79.999 a $40.000, con 50% de descuento.

de $79.999 a $40.000, con 50% de descuento. Reebok Classic Leather Kids: de $59.999 a $35.999, con 40% de descuento.

Los modelos y las condiciones de compra se pueden consultar en el sitio oficial de Reebok Argentina.

Qué opciones de financiación ofrecen Nike, adidas, PUMA y Reebok

Además de los descuentos en zapatillas, las tiendas oficiales ofrecen distintas opciones de financiación. La cantidad de cuotas y los requisitos cambian según la marca, el banco y el importe de la operación.

Nike: ofrece 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias . También publica planes de hasta 12 cuotas con determinadas tarjetas del Banco Nación, además de alternativas para clientes de Santander, BBVA, Galicia e ICBC.

adidas: al menos hasta el martes 27 de octubre, los clientes de ICBC pueden acceder a 1, 3, 6 o 9 cuotas sin interés y a un descuento del 25% sobre el precio de lista en compras por la web o la aplicación. El beneficio no es acumulable con otras promociones.

PUMA: permite pagar en 3 cuotas sin interés en compras superiores a $125.000 y en 6 cuotas a partir de $200.000, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard bancarias mediante Mercado Pago. Como los modelos relevados cuestan menos de $125.000, para acceder a esos planes sería necesario superar el mínimo de compra

Reebok: ofrece 6 cuotas sin interés y, para clientes del Banco Provincia, 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard. Esta última promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 en comercios adheridos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Las condiciones pueden variar y algunos beneficios no son acumulables con las rebajas del outlet. Antes de pagar, conviene comprobar qué financiación se aplica a cada producto.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Los descuentos corresponden a productos publicados en las tiendas oficiales consultadas el 27 de octubre de 2026. La disponibilidad de cada modelo puede cambiar según el talle y el color, por lo que es recomendable verificar el precio final antes de confirmar la compra.