Cuánto cobra un empleado de Kiosco tras los últimos aumentos

Tras la última suba de Comercio, los trabajadores de kioscos recibirán un 5,7% de aumento en tres tramos más un bono de $50.000. Cómo queda el sueldo

Los propietarios de kioscos y comercios de cercanía que cuentan con personal registrado en relación de dependencia deberán aplicar las nuevas escalas salariales alcanzadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). El acuerdo paritario firmado con las cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) establece un incremento salarial del 5,7% dividido en tres tramos y el pago de una suma fija no remunerativa de $50.000. La medida impacta de forma directa sobre la actividad bajo las pautas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

En la práctica laboral, el personal que atiende el mostrador, efectúa ventas y realiza el cobro al público en los locales se encuadra de manera general bajo la categoría de Vendedor B. En los comercios de hasta cinco empleados donde exista multiplicidad de tareas se aplica esta misma escala, mientras que si la persona cumple funciones de supervisión o jefedad le corresponden los escalafones Vendedor C o D según el nivel de responsabilidad real.

Sueldos: la escala mes a mes para los empleados de kioscos

El reajuste contempla un porcentaje del 1,9% mensual para octubre, 1,9% para noviembre y 1,9% para diciembre de 2026, calculado de forma no acumulativa sobre la base salarial de septiembre. A esto se añade un bono extraordinario de $50.000 pagadero en dos cuotas iguales de $25.000 junto con las liquidaciones de los meses de octubre y noviembre.

De este modo, los montos brutos mensuales de referencia para una jornada completa (sin incluir el bono, adicionales por antigüedad ni presentismo) quedan conformados de la siguiente manera:

Vendedor A: $1.320.875 en septiembre; $1.345.972 en octubre; $1.371.068 en noviembre; y $1.396.165 en diciembre.

Vendedor B (atención de kiosco): $1.346.349 en septiembre; $1.371.930 en octubre; $1.397.510 en noviembre; y $1.423.091 en diciembre.

Vendedor C: $1.354.836 en septiembre; $1.380.578 en octubre; $1.406.320 en noviembre; y $1.432.062 en diciembre.

Vendedor D (encargado): $1.373.514 en septiembre; $1.399.611 en octubre; $1.425.708 en noviembre; y $1.451.804 en diciembre.

Salario de kiosqueros: adicionales, incorporación al básico y fechas de cobro

Sobre los valores base de la escala, los empleadores deben incorporar los adicionales de ley correspondientes:

Presentismo: Suma un catorce por ciento o un doceavo (8,33%) sobre la remuneración mensual. En el caso de un Vendedor B, el sueldo bruto de octubre asciende a cerca de $1.486.000 con presentismo, monto al que debe sumarse la cuota del bono de $25.000.

Suma un catorce por ciento o un doceavo (8,33%) sobre la remuneración mensual. En el caso de un Vendedor B, el sueldo bruto de octubre asciende a cerca de $1.486.000 con presentismo, monto al que debe sumarse la cuota del bono de $25.000. Antigüedad: Equivale al 1% por cada año de servicio cumplido, calculado sobre el básico más las sumas no remunerativas.

Equivale al 1% por cada año de servicio cumplido, calculado sobre el básico más las sumas no remunerativas. Blanqueo de sumas no remunerativas: A partir de diciembre de 2026, los $120.000 no remunerativos que se venían abonando se incorporarán de forma progresiva al básico de convenio en seis cuotas consecutivas de $20.000 hasta mayo de 2027. Esto incrementará la base imponible para el cálculo de aguinaldos, indemnizaciones y aportes jubilatorios.

De acuerdo con los plazos legales de liquidación, el haber de octubre se abonará hasta el jueves 5 de noviembre de 2026; el sueldo de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre; y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) hasta el 18 de diciembre de 2026. Las partes acordaron una nueva reunión de revisión paritaria para enero de 2027.