En 20 años, los albergues transitorios de CABA pasaron de 170 a 85. Turnos en cuotas y promociones de hasta 50% para atraer a los jóvenes

En los últimos 20 años cerraron la mitad de los albergues transitorios que había en la Ciudad de Buenos Aires y, en ese contexto, para tratar de reactivar el consumo, se lanza por primera vez la Noche de los Telos con descuentos del 50%.

Ante la fuerte caída en la ocupación y la baja rentabilidad los que quedan deben agudizar el ingenio para captar clientes.

Es por esto que, desde el sector, comenzaron a ofrecer el pago de un turno en cuotas, un 25% de descuento con la compra de 4 turnos online y proponen a jóvenes ir a hacer la previa con amigos y amigas, entre otras curiosas opciones. Para tratar de reactivar el consumo, en este contexto se lanza por primera vez "La noche de los telos".

Franco Sakkal es uno de los dueños de Jardines de Babilonia, Dissors y Summum, contó a iProfesional: "Los márgenes de rentabilidad cayeron 35%, la cantidad de clientes bajó un poco. En Jardines mermó 10% porque es una zona donde hay mucha competencia, en Dissors se mantuvo y en Summum creció 5%. Los precios casi no los tocamos es la única manera de seguir jugando. Ampliamos la brecha con precios bajos porque no queremos que el público deje de venir. Para estar vigentes, renovamos todo el tiempo las habitaciones, innovamos, invertimos en decoración. Todo cuesta mucho dinero y esfuerzo. Y obviamente nos queda menos plata en el bolsillo".

Desde su página venden turnos online, por ahí entra el 10% de su facturación. Ofrecen el pago de los turnos de los 3 hoteles en 3 cuotas, la rebaja del 25% si compras 4 turnos y para los días menos concurridos de la semana dan desde descuentos hasta 2x1, up grade, consumiciones. En abril, las habitaciones de Jardines iban de los $39.000 a los $138.000, ahora van desde los $42.000 a los $188.000. Saben que hay una clase social que puede pagar la habitación más cara y no necesita rebaja. Pero si buscan "clase media" mejor ni tocar los precios.

Cuándo es la Noche de los Telos y qué descuentos ofrece

Los hábitos de los jóvenes cambiaron, a los padres ya no les preocupa que sus hijos o hijas lleven a sus parejas a dormir. Algo que antes era un escándalo, ahora les da tranquilidad. Esto hace que este nicho no vaya tanto al telo, por eso la idea es volver a tentarlos. Si no es para ir a tener sexo, aunque sea para divertirse con amigos y amigas.

En provincia de Buenos Aires sólo pueden entrar 2 personas a las habitaciones de un telo y en CABA, autoriza el ingreso de más personas. Esta ventaja que tienen los porteños, es el as de los dueños de albergues.

A pocas cuadras de la cancha de Vélez Sarsfield está Faraón, un albergue transitorio que puso el foco en los jóvenes. A los que tengan entre 18 y 25 años les ofrece un 10% de descuento.

"Y si la previa empieza en el telo, sí, leíste bien. Se maquillan, brindan, ponen música, se sacan mil fotos. Y salen listas para una noche inolvidable. Porque en Faraon no todo es de a dos. El telo también puede ser el lugar perfecto para juntarse con amigas, producirse y arrancar la noche con todo. La noche empieza antes de llegar al boliche", dice en un posteo y muestra tres chicas maquillándose en una de las habitaciones. En otro posteo propone un hidro con amigas, el festejo de cumple y advierte en la habitación número 23 se permite el ingreso de hasta seis personas para un turno (cada integrante extra paga un cargo adicional 50% si se suma a la pareja) y sólo dos para pernoctar.

El reconocido Faraon en abril tenía habitaciones con turnos desde $39.000 a $137.000. Seis meses después, hoy cotizan desde $43.000 a $149.000, saben que si aumentan más pierden clientes. La suite más cara se llama Faraon Spa Room y tiene 250 metros cuadrados, tiene 4 pisos, hidromasaje y sauna. Otra promo: lunes, martes y miércoles todo el día ofrecen promos de 6 horas.

Cómo funciona la Noche de los Telos según Mauro Albarracín

Mauro Albarracín, se dedica a recorrer albergues transitorios de CABA y conurbano y es impulsor de La noche de los telos. Será el 19 de noviembre y se podrá comprar por anticipado turnos al 50% en 60 albergues de AMBA.

"Es una forma de reivindicar el hotel como parte de la cultura argentina, sólo existe acá. Después de la pandemia, muchos hoteles que quedaron muy caídos fueron vendidos y otros fueron renovados y son instagrameables. Los jóvenes más menos al telo, tienen menos sexo, el consumo cambió. No sólo se va a tener sexo, también a pasar el rato. El after es ir con amigos al jacuzzi, ducha escocesa o mirar peli en Netflix. Mejoró la carta gastronómica, aunque seguro mucha gente lleva lo que consume. Fui al Magnus y te ponen hasta pava eléctrica, cápsulas, si bien tuvo su onda menemista, cambió", contó @don.maurone.

R197 recomendado por el influencer, ubicado en el Talar, es uno de esos albergues históricos que fue remodelado a nuevo. Reinaugurado hace pocos meses, apuestan a un público de no muy alto poder adquisitivo. Tiene turnos que van desde los $27.000 a los $53.000.

En otras épocas cuando caía el consumo los albergues sorteaban desde motos hasta entradas para ver partidos. Los tiempos cambiaron, ya no hay margen para sorteos, si para rebajas.

Para los que no se fijan en gastos si se trata de vivir una experiencia premium está el albergue más lujoso y caro de la Ciudad de Buenos Aires, el General Paz que ofrece turnos desde $198.888 la junior a $263.888 la supreme. El pernocte dura hasta las 13 horas. Apunta a un segmento más exclusivo.

Quiénes van hoy al telo

La pregunta es quienes van a los albergues transitorios en estas épocas complicadas.

Uno de los dueños de Jardines de Babilonia, Dissors y Summum contó: "El público cambió por eso hace 20 años había 170 albergues transitorios en CABA y apenas quedan 85, la mitad. Apuntamos a mayores de 30 por un tema de billetera, el más joven tiene menos dinero. Los pibes tienen sexo en casa de sus padres y no importa nada. Pero hay gente que sale del boliche y busca ir a un albergue. Las parejas buscan un espacio para encontrarse de otra manera. Cada vez vienen más lesbianas, de cada 5 lesbianas, llega sólo un gay, es curioso. Por otro lado, la trampa sigue existiendo, porque si hay algo que el ser humano no pierde es el deseo. En las buenas épocas es un estímulo y en una situación crítica con baja de libido es un consuelo".

Sakkal sigue apostando al negocio de los telos y confió a iProfesional que adquirió un reconocido albergue transitorio y lo está remodelando a nuevo. Para abril del año próximo estará listo.

Radiografía del negocio de los albergues

Desde la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (FADAPH) reconocieron hace unos meses que "en los últimos dos años, hemos sufrido una caída de consumo importante. Comparado con 2023, la caída es del 20%. No se trata sólo de una crisis del sector, acompañamos una baja generalizada en todo el consumo". Como el momento es tan crítico, apuestan a que la Noche de los telos los ayude y prefieren ni hablar de la crisis que atraviesan.

En los últimos tiempos han cerrado algunos establecimientos con mucha historia como Mansión Doree en Flores. Roberto D’Anna fundador del diario Flores de Papel contó que en Flores llegó a haber 50 albergues y apenas quedan menos de una docena. El Secreto es otro de los históricos albergues que cerró en Comodoro Rivadavia en enero.

Entre los históricos que bajaron la persiana y se convirtieron en torres están el JJ de Comodoro Rivadavia y Libertador en Nuñez que cerró en 2018 y fue demolido; Arcobaleno de Castañeda y La Pampa es un mega emprendimiento con amenities de lujo; Rampa Car de Carranza 1347 cerró también en 2018 y se convirtió en un edificio top; Paraíso Hollywood de Ravignani entre El Salvador y Costa Rica en Palermo se sumó a la lista, al igual que el hotel Casablanca de Álvarez Thomas y Roosevelt en Villa Urquiza.

La crisis económica, el cambio de costumbres y el negocio inmobiliario hace que muchos telos no tengan un final feliz. Los que están ubicados en mejores zonas se venden para construir edificios y los que no tienen esa suerte, siguen en pie esperando algún milagro porque cerrar un albergue requiere de una gran inversión para poder pagar indemnizaciones al personal.