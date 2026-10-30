Confirmaron la muerte el argentino desaparecido tras el choque de dos trenes en España

El cuerpo fue identificado tras un operativo forense. Su pareja Sergi confirmó la muerte en redes sociales con un mensaje desgarrador

La búsqueda terminó de la peor manera. Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de dos trenes en España, fue identificado como una de las víctimas fatales del accidente. La confirmación llegó después de horas de angustia y operativos de rastreo.

Sergi, su pareja, fue quien comunicó la noticia en redes sociales. Lo hizo con un mensaje breve pero desgarrador: "Descansa en paz, mi amor. Te amo".

El cuerpo de Randazzo fue encontrado tras un operativo de identificación forense. El argentino viajaba en el vagón número 8 de la formación que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando ocurrió la colisión.

Sergi agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y confirmó lo inevitable: "Muchísimas gracias por todo el apoyo y toda la información que me habéis aportado. Las noticias son ciertas, lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros".

La publicación puso fin a una búsqueda que había comenzado apenas minutos después del siniestro ferroviario.

Horas de desesperación y llamados sin respuesta

Randazzo había sido reportado como desaparecido por sus familiares y amigos. Durante varias horas, ninguno de sus allegados logró establecer contacto con él ni obtener precisiones sobre su estado.

Antes de la confirmación fatal, Sergi había recurrido a las redes sociales para pedir ayuda. El mensaje mostraba la desesperación del momento.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón n.º 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda. Se llama Agustín Randazzo", escribió.

A medida que pasaban las horas, el entorno del argentino recorrió hospitales y dependencias policiales. La falta de respuestas oficiales profundizaba la angustia de quienes intentaban reconstruir qué había ocurrido después de la colisión.

Jorge, hermano de Randazzo, se presentó ante la Policía de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y entregar muestras de ADN. El material genético permitiría colaborar con la identificación de víctimas.

Luego se trasladó hacia la zona de Toledo. Allí consultó en los centros de salud a los que habían sido derivados los heridos del accidente.

Sergi también había señalado que existía un registro de atención médica a nombre de Agustín. Sin embargo, no lograban determinar en qué lugar se encontraba ni cuál era su condición.

"Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie", había publicado en esas horas críticas.

Roberto Piazza, diseñador y amigo de Randazzo, contó que durante la búsqueda mantenían la expectativa de encontrarlo con vida. "Estaba convencido de que lo iban a encontrar en algún hospital de algún pueblo cercano", afirmó en diálogo con TN.

Quién era Agustín Randazzo y cómo era su vida en España

Agustín Randazzo era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. Había dado el gran salto en 2002, cuando decidió radicarse en España de manera permanente.

Vivía en Madrid y trabajaba en una empresa de comunicaciones. Allí se desempeñaba dentro del área de gestión comercial. El trayecto entre Madrid y Sevilla formaba parte de sus viajes laborales habituales, una rutina que ese día terminó en tragedia.

Piazza, quien lo conocía desde aproximadamente 2017, lo describió como una persona cercana y generosa. "Siempre nos ayudó y siempre fue un carácter maravilloso. Estaba trabajando muy bien", expresó al recordarlo.

Ana Martina Conte Grand, la otra víctima argentina del accidente

El accidente también se cobró la vida de Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años oriunda de San Juan. La mujer viajaba junto a su hermano Jeremías, quien resultó herido en la colisión.

Jeremías fue trasladado al Hospital de Toledo. Allí continúa recuperándose de las lesiones sufridas en el siniestro.

Conte Grand había viajado a España junto a sus padres con un motivo especial: conocer a su sobrino recién nacido. La alegría del encuentro familiar se transformó en tragedia.

Residía en San Juan, donde trabajaba como podóloga. Jeremías, por su parte, vivía desde hacía años en España y se desempeñaba como biólogo molecular.

Cómo sigue la investigación del accidente ferroviario

El choque involucró a dos formaciones que circulaban por la línea Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo. El operativo posterior incluyó la asistencia a los sobrevivientes y el traslado de heridos a distintos hospitales.

La investigación sobre el accidente continúa bajo la órbita de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Entre los elementos bajo análisis figura una incidencia registrada horas antes en el sistema LZB.

El LZB es un mecanismo de seguridad crucial: permite la comunicación entre la infraestructura ferroviaria y los trenes, además de supervisar las condiciones de circulación en tiempo real.

Las pesquisas deberán determinar qué instrucciones recibieron los maquinistas. También qué decisiones se tomaron desde el centro de control y si se cumplieron los protocolos previstos antes de la colisión.

Por el momento, las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades no fueron establecidas de manera definitiva. La investigación continúa.