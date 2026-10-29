Encontraron el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Agustín Randazzo, de 51 años, fue hallado sin vida tras una intensa búsqueda. Viajaba en el tren AVE que chocó el miércoles en Toledo

El choque de trenes en España se cobró otra víctima argentina. Agustín Randazzo, de 51 años, fue hallado muerto tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a su familia durante más de 48 horas. El hombre viajaba por trabajo en el tren AVE que chocó el miércoles entre Madrid y Sevilla.

Randazzo se suma a Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que también falleció en la colisión. El accidente ferroviario ya dejó decenas de víctimas fatales y sacudió a las comunidades argentina y española, que siguen de cerca la identificación de los cuerpos y el estado de los heridos.

El cuerpo fue encontrado después de una búsqueda que comenzó la mañana del miércoles. Ese día, las dos formaciones colisionaron en plena línea Madrid-Sevilla, generando escenas de caos y destrucción.

Quién era Agustín Randazzo, el argentino que murió en España

Randazzo era porteño pero llevaba más de dos décadas viviendo en España. Se había radicado en el país europeo en 2002 y nunca más volvió a Argentina de manera permanente.

Al momento del accidente, residía en Madrid. Trabajaba en una empresa de comunicaciones, específicamente en el área de gestión comercial.

El viaje que realizaba ese miércoles entre Madrid y Toledo formaba parte de su rutina laboral. Viajaba en el vagón número 8 del tren AVE siniestrado, uno de los más afectados por el impacto.

Tenía pareja, un hombre llamado Sergi, con quien compartía su vida en la capital española. Además, su hermano Jorge vivía en Buenos Aires y se mantenía en contacto permanente con él.

La desesperada búsqueda de su familia en hospitales de Toledo

Su pareja y su hermano pasaron horas angustiantes sin recibir ninguna notificación oficial. Ante la falta de respuesta a las llamadas, Jorge se presentó en dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición.

Allí se sometió a la toma de muestras de ADN, un procedimiento necesario para la identificación de las víctimas. Una vez completados los trámites, emprendió el trayecto hacia Toledo.

El hermano de Randazzo recorrió durante horas los centros hospitalarios de la zona. Buscaba a Agustín entre los heridos ingresados, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Mientras tanto, Sergi utilizó las redes sociales como canal de búsqueda. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda", escribió desde Madrid.

En una respuesta posterior al mismo hilo, dio cuenta de un dato que no disipó la angustia. "Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona", explicó. Sin embargo, agregó: "Estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado".

El SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) es el sistema público de salud de la región donde ocurrió el accidente, pero la información sobre pacientes ingresados tardó en actualizarse debido al caos generado por la magnitud del siniestro.

El testimonio de un amigo cercano tras confirmarse la muerte

Roberto Piazza conocía a Randazzo desde aproximadamente 2017. Dio su testimonio tras conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo.

"Hace media hora llegó un mensaje que lo habían encontrado antes de ayer. Teóricamente ahí es donde lo buscaron", relató en declaraciones a LN+. Piazza precisó que los familiares estaban al tanto de la situación.

Más allá del accidente, lo describió como "un tipo supercopado, muy divertido". "Siempre nos ayudó y siempre fue un carácter maravilloso", agregó el amigo.

"Estaba trabajando muy bien, estaba en pareja con un chico nuevo", completó Piazza sobre los últimos años de vida de Randazzo en Madrid.

Ana Martina Conte Grand, la primera víctima argentina identificada

La primera víctima argentina del siniestro fue Ana Martina Conte Grand. La joven de 32 años era oriunda de San Juan y trabajaba como podóloga en la provincia cuyana.

Estaba viajando junto a su hermano Jeremías, que resultó herido en el accidente. Ambos iban en el coche siete de una de las formaciones que protagonizaron la colisión.

Jeremías fue trasladado al Hospital de Toledo tras el impacto. Su estado es de gravedad, aunque logró sobrevivir al choque.

Ana Martina había llegado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino. El bebé tenía apenas cuatro meses y la familia se había reunido en el país europeo para celebrar su nacimiento, un momento de alegría que terminó en tragedia.

Según informaron fuentes del entorno familiar a DIARIO HUARPE, Martina había aprovechado la oportunidad para compartir tiempo con sus seres queridos. El viaje familiar terminó de la peor manera posible.

La vida de Ana Martina entre Buenos Aires y San Juan

La joven se había formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí cursó la carrera de Podología, una especialidad enfocada en el cuidado de los pies.

Tras recibirse, regresó a San Juan. Trabajaba junto a otro de sus hermanos, Zacarías, en un consultorio que habían montado en la provincia cuyana.

Su hermano Jeremías, el que resultó herido en el accidente, llevaba varios años viviendo en España. Se había radicado en el país europeo junto a su familia y trabaja como biólogo molecular.

El choque de trenes en España sigue bajo investigación. Las autoridades españolas trabajan para determinar las causas del accidente y completar la identificación de todas las víctimas fatales.