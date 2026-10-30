Más de 500 heladerías ofrecerán dos cuartos de kilo al precio de uno el 18 de noviembre. También habrá un nuevo sabor: Maní Split

Los fanáticos del helado artesanal ya tienen una fecha para agendar. El miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías, una convocatoria que este año llegará a su décimo aniversario con la participación de más de 500 establecimientos distribuidos en distintos puntos de la Argentina.

Durante la jornada habrá una promoción que seguramente atraerá a quienes disfrutan de este postre: dos cuartos de kilo de helado al precio de uno. El beneficio estará disponible desde las 19 hasta el horario de cierre de cada comercio adherido.

La propuesta, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), tendrá además una novedad para quienes quieran probar algo diferente. Se trata de Maní Split, un sabor creado especialmente para esta edición que combina crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal.

La celebración también estará acompañada por la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre. Bajo el lema "El sabor de lo nuestro", la campaña buscará poner en primer plano los ingredientes nacionales y el trabajo de los productores que forman parte de la elaboración del helado artesanal argentino.

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2026 y cómo funcionará el 2x1

La décima edición de La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre. Quienes quieran aprovechar la promoción podrán acercarse a alguno de los establecimientos participantes a partir de las 19. El beneficio se mantendrá hasta el cierre de cada local.

La oferta consiste en dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno. Es decir, quienes habitualmente compran un cuarto podrán llevarse el doble por el mismo importe, siempre dentro de las condiciones de la promoción establecidas por cada comercio adherido.

La convocatoria tendrá alcance nacional y reunirá a más de 500 heladerías. De esta manera, la iniciativa llegará a consumidores de distintas localidades, que podrán sumarse a la celebración sin necesidad de trasladarse a una única sede.

La organización está a cargo de Afadhya, entidad que nuclea a fabricantes artesanales de helados y actividades relacionadas con el sector. A través de esta jornada, la asociación busca impulsar el consumo, difundir el trabajo de los heladeros y acercar al público a los procesos de elaboración de este producto.

Ahora bien, hay un detalle que conviene tener presente antes de salir de casa: la promoción no estará disponible automáticamente en todas las heladerías. El beneficio alcanzará únicamente a los establecimientos que se incorporen a la convocatoria.

Por eso, quienes tengan pensado aprovechar el 2x1 deberán consultar previamente cuáles son los locales adheridos. Los canales oficiales de Afadhya y de Heladeros Artesanales serán las referencias para conocer la información sobre los comercios participantes.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor de la Noche de las Heladerías

Cada edición de la convocatoria suma propuestas para acompañar la celebración y este año habrá una novedad en el mostrador. Afadhya presentará Maní Split, un sabor desarrollado especialmente para la ocasión que reúne ingredientes habituales de la gastronomía argentina con una combinación de notas dulces y saladas.

La preparación tendrá como base una crema de maní tostado, a la que se incorporarán vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal. El resultado será una variedad que combina distintas texturas y sabores en una misma elaboración.

El dulce de leche y el chocolate aportarán el componente dulce de la receta, mientras que el maní tostado tendrá protagonismo en la base. Los cristales de sal completarán la combinación y sumarán un contraste dentro de la preparación.

El lanzamiento estará relacionado con la consigna elegida para esta edición: "El sabor de lo nuestro". La campaña busca destacar la presencia de ingredientes nacionales en la elaboración del helado artesanal y su vínculo con la producción gastronómica del país.

La propuesta también apunta a visibilizar el trabajo de los maestros heladeros. Detrás de cada variedad hay una selección de materias primas, recetas y procesos de elaboración que forman parte de la actividad de estos establecimientos.

En ese contexto, Maní Split será uno de los productos que acompañarán las acciones de Afadhya durante noviembre. Su presentación se integrará a la agenda de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y a la celebración central del 18 de noviembre.

Semana del Auténtico Helado Artesanal: cuándo se realizará

La Noche de las Heladerías 2026 formará parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre.

Durante esos siete días, Afadhya impulsará distintas acciones para difundir la actividad de las heladerías artesanales y acercar al público a los ingredientes y procedimientos que intervienen en la producción.

El lema elegido será "El sabor de lo nuestro". La consigna pone el foco en las materias primas nacionales y en los productores que participan de la cadena de elaboración. La intención es mostrar cómo los ingredientes de distintas regiones del país forman parte de las recetas que llegan a las vitrinas de las heladerías.

Además, la campaña buscará destacar la relación entre el helado artesanal y la identidad gastronómica argentina. Se trata de una actividad que involucra diferentes etapas, desde la selección de los productos hasta su transformación en las variedades que los consumidores encuentran en cada establecimiento.

La jornada del miércoles 18 será el momento central de la semana. Ese día se concentrará la promoción de dos cuartos de kilo al precio de uno en los más de 500 locales que participarán de la iniciativa.

Así, quienes se acerquen a una heladería durante esa noche podrán encontrar tanto la promoción comercial como las propuestas vinculadas con la celebración de los diez años del evento.

La décima edición de un evento que reúne a heladerías de todo el país

La convocatoria de 2026 tendrá un significado particular para la organización: marcará los diez años de La Noche de las Heladerías. Desde su creación, la iniciativa busca reunir a establecimientos de diferentes regiones en una jornada dedicada a promocionar el helado artesanal.

Para esta edición, la participación prevista supera los 500 comercios. La distribución de los establecimientos permitirá que la propuesta tenga presencia en distintas localidades y que más consumidores puedan acceder a la promoción.

La actividad también representa una oportunidad para que las heladerías den a conocer sus productos y se acerquen a nuevos clientes. En muchos casos, la elección del sabor forma parte de la experiencia: desde quienes prefieren los clásicos, como el dulce de leche o el chocolate, hasta quienes buscan probar combinaciones diferentes.

La Semana del Auténtico Helado Artesanal acompañará ese objetivo con una agenda centrada en la producción y los ingredientes. La intención de Afadhya es que la celebración permita conocer un poco más sobre el trabajo que hay detrás de cada elaboración.

En esta oportunidad, el 2x1, el lanzamiento de Maní Split y la campaña "El sabor de lo nuestro" serán los principales ejes de una edición que tendrá como punto de encuentro a cientos de heladerías argentinas.

Los datos para participar de La Noche de las Heladerías 2026

Para quienes ya estén pensando en organizar una salida o simplemente quieran aprovechar la promoción, estos son los principales datos de la convocatoria:

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido

de cada establecimiento adherido Promoción: dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno

Participantes: más de 500 heladerías de distintos puntos del país

de distintos puntos del país Organización: Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya)

Nuevo sabor: Maní Split , elaborado con crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal

, elaborado con crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal Semana del Auténtico Helado Artesanal: del 16 al 22 de noviembre

Lema de la campaña: "El sabor de lo nuestro"

La cita será el miércoles 18 de noviembre a partir de las 19. Quienes quieran sumarse deberán identificar una heladería adherida y acercarse antes de su horario de cierre para aprovechar la promoción.