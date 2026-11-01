Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre con aumento y bono

El nuevo acuerdo paritario establece aumentos escalonados hasta diciembre y un bono adicional. Conocé cuánto se paga según cada categoría

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector. La negociación estableció un incremento del 5,7% para el último trimestre del año, distribuido en tres tramos del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 que se abonará en dos cuotas.

El entendimiento fue firmado el 26 de octubre con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Los nuevos valores alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que incluye a vendedores, cajeros, administrativos, personal auxiliar y empleados de maestranza.

La actualización comenzará a reflejarse en los salarios de octubre, que se perciben durante los primeros días de noviembre. Posteriormente se aplicarán los incrementos correspondientes a noviembre y diciembre. De esta manera, los trabajadores tendrán modificaciones en sus recibos durante los próximos meses, con diferencias según la categoría, la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre de 2026

Los salarios que se cobrarán durante noviembre corresponden al trabajo realizado en octubre. Para ese período, las escalas incorporan el primer aumento del 1,9%, las sumas no remunerativas vigentes y la primera cuota de $25.000 del bono extraordinario.

Los importes de referencia para algunas de las principales categorías son:

Maestranza A: $1.353.674.

Administrativo A: $1.366.648.

Cajero A: $1.370.972.

Auxiliar especializado A: $1.381.357.

Vendedor B: $1.396.930.

Vendedor C: $1.405.578.

Estos valores corresponden a trabajadores de jornada completa, sin antigüedad, e incluyen los conceptos remunerativos y no remunerativos establecidos en el acuerdo, pero no el adicional por presentismo.

Tampoco representan necesariamente el dinero que recibirá cada trabajador en su cuenta bancaria, ya que deben considerarse los descuentos legales y las particularidades de cada liquidación.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio por noviembre

El segundo tramo del acuerdo se aplicará sobre los salarios correspondientes a noviembre, que se cobrarán durante diciembre. En ese período también se liquidará la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario.

Las escalas previstas para noviembre, incluyendo las sumas acordadas y sin adicionales por antigüedad o presentismo, son las siguientes:

Personal de maestranza

Categoría A: $1.378.448.

Categoría B: $1.381.969.

Categoría C: $1.394.305.

Personal administrativo

Categoría A: $1.391.664.

Categoría B: $1.396.955.

Categoría C: $1.402.240.

Categoría D: $1.418.103.

Categoría E: $1.431.320.

Categoría F: $1.450.707.

Cajeros

Categoría A: $1.396.069.

Categoría B: $1.402.240.

Categoría C: $1.410.171.

Vendedores

Categoría A: $1.396.069.

Categoría B: $1.422.511.

Categoría C: $1.431.320.

Categoría D: $1.450.707.

De esta manera, las categorías Administrativo F y Vendedor D alcanzarán los $1.450.707, antes de incorporar los adicionales correspondientes.

Cómo se paga el bono de $50.000 para empleados de comercio

Una de las principales novedades del acuerdo es la asignación extraordinaria de $50.000, que tendrá carácter no remunerativo y se abonará en dos cuotas iguales. La primera, de $25.000, corresponde a octubre y se cobrará en noviembre. La segunda se liquidará con los haberes de noviembre y llegará a los trabajadores durante diciembre.

Este beneficio se suma a los $120.000 no remunerativos que ya estaban establecidos en el acuerdo anterior. De ese importe, $20.000 comenzarán a incorporarse al salario básico en diciembre, dentro de un cronograma que continuará hasta mayo de 2027.

El nuevo entendimiento también contempla el pago de los adicionales habituales del convenio. Entre ellos se encuentra la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado, y el presentismo, regulado por el artículo 40 del CCT 130/75. Ambos conceptos se calculan sobre las bases que establece el acuerdo, con excepciones para la asignación extraordinaria de $50.000. Por eso, el sueldo final puede superar los importes publicados en las escalas.

Cuándo será el próximo aumento de empleados de comercio

El acuerdo establece un tercer incremento del 1,9% para diciembre de 2026, que completará la mejora nominal del 5,7% prevista para el trimestre.

Las partes también acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar la situación salarial del sector.

Mientras tanto, los trabajadores deberán prestar atención a los conceptos incluidos en sus recibos, especialmente las sumas no remunerativas, el bono extraordinario y los adicionales por antigüedad y presentismo.

Con la nueva paritaria, los empleados de comercio tendrán aumentos escalonados durante los últimos meses de 2026, aunque el ingreso efectivo dependerá de la categoría, la jornada laboral y los descuentos correspondientes.